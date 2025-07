Azioni Moncler e Cucinelli - BorsaInside.com

E alla fine il temuto crollo che ci sarebbe dovuto essere a seguito della minaccia di Trump di introdurre dazi al 30 per cento contro l’Europa a partire dal prossimo 1 agosto non c’è stato. La borsa di Milano (ma il discorso riguarda tutte le borse europee) nei primi minuti di scambi è apparsa si nervosa ma il ribasso, pur riguardando la stragrande maggioranza dei titoli quotati, non si è spinto oltre all’1 per cento. Il contenimento del passivo nelle fasi iniziali delle contrattazioni (quando più forte è l’impatto dell’emotività sull’umore degli investitori) ha permesso al paniere di riferimento di ridimensionare ad appena lo 0,5 per cento il rosso già dopo mezzora dall’avvio degli scambi. Risultato di questo recupero è che già prima delle 10,00, sul Ftse Mib ci sono non pochi titoli in rialzo (alcuni addirittura oltre 2 punti percentuali) mentre le vendite sono confinate a poche specifiche quotate. Se dobbiamo parlare di crollo, i titoli che stanno subendo deprezzamenti per oltre il 2 per cento sono essenzialmente quelli del lusso mentre gli altri ribassi appaiono più contenuti.

Insomma come avevano previsto gli analisti più freddi, niente grande sell-off in apertura di scambi a Piazza Affari. Certo il sentiment è negativo ma non ci sono quelle vendite diffuse su tutti i settori che invece si erano verificate, generando una vera e propria paura, ad aprile quando i mercati globali andarono a picco dopo la decisione di Trump di introdurre pesanti tariffe verso tutti i paesi a partire dalla Cina (con cui ora invece gli Stati Uniti hanno un accordo).

Perchè la borsa di Milano non è crollata con i dazi di Trump

Una guerra commerciale tra Usa e Europa non è la stessa cosa di una guerra commerciale Cina-Stati Uniti. Le proporzioni vanno sempre tenute in considerazione prima di lasciarsi condizionare da timori eccessivi. Ma c’è poi un secondo fattore che spiega perchè la borsa di Milano stia tenendo nonostante i dazi minacciati da Trump. Oramai la strategia seguita dal presidente americano è chiara a tutti: minacciare chiedendo 10 per poi ottenere 5. C’è il sospetto che, prima dell’1 agosto, Unione Europea e Stati Uniti possano trovare un accordo commerciale vantaggioso per entrambe le parti. Lo scontro frontale che Trump ha minacciato appare quindi funzionale a questa strategia. In parole povere le minacce della Casa Bianca sono un bluff per spingere l’UE a chiudere un accordo.

Del resto gli ultimi mesi hanno dimostrato come la borsa americana non solo stia reggendo alle minacce di guerra commerciale ma addirittura sia tornata a muoversi sui massimi.

Insomma il sentiment rispetto allo spettro “dazi” è molto cambiato e gli investitori si sono resi conto che la reazione rabbiosa che ebbero ad aprile fu eccessiva e immotivata. Da qui il cambio di registro.

Solo le azioni Cucinelli e Moncler crollano dopo i dazi Usa al 30%

Andando a dare un occhio tra i titoli in negativo nella prima ora di contrattazioni, spicca subito un filo conduttore. Sono le quotate del settore lusso le sole a soffrire per la minaccia di dazi americani contro l’Europa. In particolare le azioni Moncler stanno perdendo il 2,55 per cento a quota 49,7 euro mentre le Brunello Cucinelli sono in calo del 2,37 per cento a 105,27 euro. Più contenuti (1,6 per cento a testa) i rossi di Nexi e di Stellantis. Con la sola eccezione del titolo dei pagamenti digitali, tutte e tre le altre quotate sono molto esposte alle esportazioni in Usa.

Premesso questo, l’attenzione va inevitabilmente alle quotate del settore lusso. A causa del rosso di oggi, Moncler porta il passivo dell’ultimo mese all’1′,85 per cento mentre quello anno su anno sale al 14 per cento. Situazione diversa per le azioni Cucinelli che rispetto a un mese fa risultato apprezzate del 7 per cento mentre anno su anno conservano un verde del 12 per cento. La maison umbra ha quindi corso tanto sul lungo termine mentre ora, a seguito anche della recente pubblicazione dei ricavi preliminari dell’esercizio 2025, sembra aver tirato il freno a mano.

Ad ogni modo ricordiamo sempre che il crollo non è sinonimo di disimpegno. Ricorrendo a strumenti come i CFD, infatti, si può speculare sia al rialzo che al ribasso senza possesso del sottostante.

