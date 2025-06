Conti trimestrali OVS - BorsaInside.com

Vista la situazione geopolitica internazionale con il rischio di un coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra tra Israele e Iran c’era da attendersi un avvio con il freno a mano inserito per la borsa di Milano e, più in generale, per tutte le altre piazze europee. Del resto è più che comprensibile che gli investitori preferiscano restare abbottonati soprattutto se predomina l’interezza. In questo contesto molti restano fermi ma altri cercano spunti andando anche oltre alle classiche blue chips di Piazza Affari. Se sul Ftse Mib i movimenti della stragrande maggioranza delle quotate sono contratti, sugli altri panieri non mancano gli spunti di una certa rilevanza e questo perchè ci sono notizie price sensitive che vengono sfruttate a modo. E’ questo il caso delle azioni OVS che, dopo mezzora dall’avvio delle contrattazioni, salgono di oltre 3 punti percentuali. Il rally del titolo retail è frutto della soddisfazione del mercato per i conti del primo trimestre 2025/2026 della quotata.

Il caso di OVS testimonia quando importante sia allargare i propri orizzonti di investimento soprattutto in quelle fasi in cui sui mercati più importanti non sembrano esserci tanti spunti operativi. Ora, a prescindere invece della situazione specifica del retailer, situazioni come quella di OVS vanno sfruttate per investire ora anche con il nuovo servizio di trading nazionale del broker eToro grazie al quale sono state eleminati i costi di conversione valutaria.

📈 Clicca qui per saperne di più sul trading nazionale del broker eToro

Focus sulla trimestrale di OVS: i conti nel dettaglio

Visto che è assodato che dietro al rally di OVS ci sia la soddisfazione del mercato per i conti trimestrali della quotata, analizziamo nel dettaglio come è andata.

Tanto per iniziare, per evitare confusione, va evidenziato che i conti fanno riferimento al primo trimestre dell’esercizio 2025/2026, chiuso il 30 aprile 2025.

Più nello specifico, poi, nel periodo in esame, le vendite nette si sono attestate a 354 milioni di euro, con un incremento dell’1 per cento rispetto ai 352 milioni dello stesso trimestre dell’anno precedente. Il traino principale è arrivato dal segmento femminile, che si conferma il punto di forza della proposta commerciale di OVS. Particolarmente positivo il contributo di Les Copains, il brand introdotto nei negozi dell’insegna durante il trimestre, che ha avuto un buon riscontro presso il pubblico.

Nonostante la crescita dei ricavi, il margine operativo lordo rettificato (MOL) ha segnato un ribasso a quota 28,1 milioni di euro, rispetto ai 29,5 milioni dell’anno precedente. La flessione ha comportato una riduzione della marginalità, che è passata dall’8,4 per cento di un anno fa al 7,9 per cento. Il risultato ante imposte rettificato è invece calato a 8 milioni di euro, in flessione rispetto ai 10,1 milioni registrati nel primo trimestre 2024/2025.

Sul fronte patrimoniale, al 30 aprile 2025 l’indebitamento finanziario netto rettificato di OVS risultava essere pari a 261,1 milioni di euro.

In generale la quotata al segmento MidCap di Borsa Italiana, ha registrato una lieve crescita dei ricavi, ma ha dovuto fare i conti con una contrazione dei margini operativi e dell’utile ante imposte. Nonostante un contesto macroeconomico ancora incerto, OVS continua a puntare sull’innovazione dell’offerta e sul rafforzamento del proprio posizionamento nel mercato fashion italiano, con una particolare attenzione alla clientela femminile, sempre più centrale nella strategia commerciale del gruppo.

Azioni OVS completamente piatte nell’ultimo mese

Dal punto di vista grafico, il forte rialzo in atto oggi sulle azioni OVS impatta tantissimo sulla prestazione a un mese della quotata. E’ grazie al rialzo, infatti, che il rosso presente fino a ieri si annulla. Da evidenziare, comunque, che il titolo rispetto a un anno fa è cresciuto del 34 per cento mentre a inizio 2025 la progressione è del 5 per cento. Nonostante queste performance di lungo termine decisamente forti, la view degli analisti è sempre bullish. Ad esempio Equita suggerisce di comprare azioni OVS e indica come target price 4 euro, un valore che, nel raffronto con le quotazioni correnti è più alto aprendo la porta ad un buon potenziale di upside.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Partito il buyback di OVS

In altre notizie su OVS, va ricordato il lancio del programma di acquisto di azioni proprie effettuato lo scorso 9 giugno. Del buyback in atto ieri è arrivato il primo aggiornamento da parte della quotata con la notizia dell’acquisto tra il 9 e il 13 giugno 2025, di complessive 423.492 azioni ordinarie (pari allo 0,166 per cento del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 3,5935 euro, per un controvalore pari a 1.521.830,47 euro.

Alla data del 13 giugno, OVS risulta avere ha in portafoglio un totale di 10.068.855 azioni proprie pari al 3,948 per cento del capitale sociale.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.