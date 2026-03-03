Azioni Ferretti - BorsaInside.com

Ufficialmente ai nastri di partenza l’OPA su Ferretti promossa da Kkcg Maritime, società interamente controllata dal gruppo Kkcg. L’offerente ha pubblicato il documento relativo all’offerta pubblica di acquisto parziale volontaria su un massimo di 52.132.861 azioni, con l’obiettivo di incrementare la propria partecipazione dal 14,5% al 29,9% del capitale sociale.

Il prezzo fissato è pari a 3,50 euro per azione, livello che incorpora un premio rilevante rispetto ai prezzi di mercato undisturbed, ossia antecedenti all’annuncio dell’operazione. L’OPA non è finalizzata al delisting di Ferretti e non comporterà il superamento della soglia del 30%, evitando così l’obbligo di un’OPA totalitaria ai sensi della normativa italiana e di Hong Kong.

Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana, si aprirà il 16 marzo e si chiuderà il 13 aprile. L’operazione offre agli azionisti la possibilità di monetizzare parte del proprio investimento a un prezzo predefinito, in un contesto in cui il titolo ha storicamente mostrato una liquidità limitata.

Premio incorporato nell’OPA Ferretti: quanto vale davvero l’offerta

Il nodo centrale per il mercato è il premio implicito nei 3,50 euro proposti. Oggi le azioni Ferretti segnano un ribasso del 3,7% a 3,64 euro, quindi al di sopra del prezzo d’offerta. Questo elemento è significativo: il mercato sta trattando il titolo con un leggero premio rispetto all’OPA, segnale che una parte degli investitori potrebbe scommettere su sviluppi ulteriori o su un miglioramento delle condizioni.

Va però considerato che il prezzo di 3,50 euro rappresenta un livello superiore rispetto alle quotazioni medie precedenti all’annuncio, in una fase caratterizzata da scambi contenuti e volatilità limitata. In quest’ottica, l’offerta incorpora un premio interessante rispetto ai corsi storici non influenzati dalla speculazione sull’operazione.

Dal punto di vista delle performance, il titolo ha comunque mostrato una dinamica positiva: +2% nell’ultimo mese e +26% anno su anno. Questo significa che l’OPA arriva dopo un periodo di rivalutazione significativa, non in una fase di depressione dei prezzi. Per gli azionisti di lungo periodo, l’offerta rappresenta una finestra di uscita con valorizzazione immediata; per chi è entrato recentemente, il margine rispetto ai corsi attuali appare più contenuto.

In termini strettamente finanziari, il premio va valutato non solo rispetto all’ultima chiusura, ma anche alla media ponderata dei prezzi precedenti all’annuncio. È su quel differenziale che si misura l’effettiva convenienza dell’OPA per il mercato istituzionale.

Obiettivi dell’offerente e impatto sulla governance

L’operazione non punta al controllo totalitario né al ritiro dal listino. Kkcg Maritime intende rafforzare la propria posizione fino al 29,9%, soglia che consente un peso significativo nella governance senza far scattare l’obbligo di OPA totalitaria.

Secondo quanto dichiarato dal fondatore Karel Komarek, l’aumento della partecipazione dovrebbe consentire una rappresentanza adeguata in Consiglio di Amministrazione e contribuire a una struttura di governance più efficiente, capace di rendere il management più agile nelle decisioni e più reattivo rispetto alle opportunità di mercato.

Al momento non sono stati ancora selezionati i candidati per il rinnovo del CdA né avviate interlocuzioni formali con gli attuali amministratori. Questo lascia aperti diversi scenari sul futuro assetto del gruppo. L’OPA appare quindi come un’operazione di rafforzamento strategico più che un’azione ostile o finalizzata a un cambio radicale di controllo.

Operativamente parlando, il punto chiave è comprendere se l’ingresso rafforzato dell’azionista possa tradursi in una creazione di valore nel medio termine, attraverso sinergie, maggiore disciplina finanziaria o nuove linee di sviluppo.

Conviene aderire? Le valutazioni per gli azionisti

Dal punto di vista dell’investitore, la decisione di aderire all’OPA dipende da diversi fattori. Chi ha un orizzonte di breve periodo potrebbe valutare l’adesione come opportunità di realizzo a un prezzo certo, soprattutto considerando la storica bassa liquidità del titolo. L’offerta fornisce infatti un’uscita ordinata e garantita fino al quantitativo massimo previsto.

Chi invece guarda al medio-lungo termine deve interrogarsi sulle prospettive industriali del gruppo e sull’impatto del rafforzamento dell’azionista di riferimento. Il settore degli yacht di lusso resta legato al ciclo economico globale e alla domanda high-end, ma Ferretti ha mostrato negli ultimi anni una buona capacità di posizionamento nel segmento premium.

Di certo l’OPA su Ferretti si caratterizza per un prezzo con premio significativo rispetto ai corsi pre-annuncio, un obiettivo di rafforzamento senza delisting e un impatto potenziale sulla governance.

La scelta finale su cosa fare spetta agli azionisti, chiamati a bilanciare il valore certo dell’offerta con le prospettive future del gruppo e le dinamiche di mercato.

