Risultati OPS su Banca Popolare di Sondrio - BorsaInside.com

In pieno svolgimento l’offerta pubblica di scambio lanciata da BPER Banca sulle azioni Banca Popolare di Sondrio ma si possono già fare delle considerazioni anche sulle prospettive di riuscita dell’operazione. Dopo un avvio in sordina, la decisione dell’offerente di rilanciare con un euro in contanti per azione ha infiammato gli investitori generando un boom di adesioni. Allo stato attuale dei fatti proprio l’OPS di BPER Banca sulla BPSO sembra avere per carte in regola per essere una delle poche tra quelle inserite nel più ampio risiko del settore bancario italiano ad avere possibilità di successo.

Ma andiamo con ordine partendo proprio da quello che sta accadendo in borsa. Focus, quindi, sui risultati dell’OPS che sono quelli aggiornati al termine della seduta di ieri 7 luglio.

Come procede l’OPS sulla Popolare di Sondrio: i risultati parziali

Borsa Italiana al termine della seduta di ieri ha reso noto che risultavano essere state portate in adesione all’OPS 96.236.305 azioni della Banca Popolare di Sondrio, pari allo 21,298956 per cento delle azioni oggetto dell’offerta. Giusto per avere un termine di raffronto nella sola seduta di lunedì 7 luglio risultavano apportate all’offerta 2.506.022 azioni BPSO.

Partita il sordina il 6 giugno, l’OPS in corso terminerà venerdì 11 luglio. Borsa Italiana ha precisato inoltre che e azioni ordinarie Popolare di Sondrio acquistate sul mercato nei giorni 10 e 11 luglio 2025 non potranno essere apportate in adesione all’offerta.

📈 Scopri il trading nazionale del broker eToro: visita il sito ufficiale

Quali sono ora le prospettive sulla riuscita dell’OPS sulla Popolare di Sondrio

Dopo settimane in cui l’offerta lanciata da BPER sulla Popolare di Sondrio è passata quasi inosservata, lo scorso giovedì è arrivata la svolta con il consiglio di amministrazione della banca modenese che ha deliberato un rilancio cash da 453 milioni di euro. Alla luce delle nuove condizioni, all’originario corrispettivo unitario di 1,45 azioni BPER di nuova emissione per ogni azione della Banca Popolare di Sondrio portata in adesione all’OPS, è stata aggiunta anche una componente in denaro di 1 euro. A seguito di questa decisione, la risposta degli investitori è stata immediata con una impennata delle adesione.

Secondo gli analisti di Standards & Poor’s la mossa di BPER era prevedibile anche alla luce dell’andamento del titolo valtellinese. Infatti il prezzo delle azioni della Popolare di Sondrio era molto aumentato negli ultimi mesi proprio per sfruttare l’OPS di BPER. Da tempo oramai le azioni BPSO scambiavano ad un prezzo scontato rispetto al corrispettivo iniziale dell’OPS di BPER rendendo inevitabile un rilancio da parte dell’offerte. Miglioria puntualmente arrivata (peraltro tutta in cash) con gli azionisti che, stando ai risultati provvisori che abbiamo visto in precedenza, sembrerebbero essere rimasti soddisfatti.

E adesso? I numeri lasciano intendere che l’OPS possa concludersi con un successo anche se poi è necessario capire quello che potrebbe accadere negli ultimi giorni dell’offerta.

Quali sono le prospettive di riuscita dell’OPS sulla Popolare di Sondrio

Commentando proprio il rialzo della posta in gioco da parte di BPER Banca, gli analisti di Intermonte si sono detti fiduciosi sul fatto che il superamento di una soglia sufficiente per permettere all’offerente di controllare l’assemblea straordinaria della Popolare di Sondrio possa essere raggiunto.

Fiducia anche da parte degli analisti di Equita secondo i quali Equita con l’adeguamento di 1 euro, ora la BPSO verrebbe valorizzata con un rapporto price/earnings compreso tra 10,1 e 9,9 volte che si va a tradurre in un premio pari a circa il 10 per cento rispetto alla media di mercato e a circa il 30 per cento rispetto a BPER Banca.

Insomma le condizioni sono nettamente migliorate.

OPS sulla Popolare di Sondrio ora valutata molto positivamente dagli analisti

L’operazione di aggregazione tra BPER Banca e Banca Popolare di Sondrio continua a raccogliere consensi, compreso quello di S&P Global Ratings. L’agenzia ha infatti ribadito una valutazione positiva sull’iniziativa, sottolineando “la solida logica strategica per BPER, l’adeguatezza geografica e di business e le limitate sovrapposizioni” tra i due istituti. Secondo l’agenzia internazionale, inoltre, è realistica l’aspettativa di BPER di ottenere sinergie per 290 milioni di euro entro il 2027.

Nel frattempo, il prezzo delle azioni della Popolare di Sondrio continua a salire. Nella seduta di oggi la quotata scambia poco sotto ai 12 euro evidenziando una progressione del 4,4 per cento nelle ultime cinque sedute. Il segno verde della BPSO sale al 48 per cento se si tiene conto dell’andamento da inizio anno e al 70 per cento nel raffronto anno su anno.

In grande spolvero anche le azioni BPER Banca che scambiano a 7,58 euro con una progressione dello 0,4 per cento negli ultimi 5 giorni e del 27 per cento da inizio anno.

Insomma a prescindere da quello che sarà l’esito dell’OPS, per adesso la cosa certa è che l’operazione sta dando ampia visibilità ai due titoli coinvolti e questo aspetto è forse il più importante per chi fa trading online.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.