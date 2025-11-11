OVS acquisisce Kasanova - BorsaInside.com

Le azioni OVS festeggiano con un rialzo dell’1,8 per cento a quota 4,38 euro la notizia dell’acquisizione di Kasanova. La progressione consente al retailer dell’abbigliamento di rafforzare al 3 per cento il suo rialzo mensile ma soprattutto di consolidare ad oltre il 26 per cento la progressione messa a segno da inizio anno. Forse considerando la notorietà del brand acquisito (in Italia Kasanova è tra i marchi più conosciuti del suo settore) ci si sarebbe potuto attendere qualcosa di più in termini di reazione in borsa ma non va dimenticato che la notizia era nell’aria da tempo e che, comunque, il marchio rilevato era in crisi. Ad ogni modo l’impatto positivo c’è e questo è importante.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono i termini dell’accordo che porterà OVS all’acquisizione di Kasanova.

Come avverrà l’acquisizione di Kasanova da parte di OVS?

Offerta vincolante per l’acquisizione del 100 per cento di Kasanova: è questo ciò che OVS ha messo sul piatto. L’operazione prevede un aumento di capitale riservato di 15 milioni di euro, che consentirà al retailer di rilevare l’intera società che oggi vanta 700 punti vendita e che, stando alle previsioni sulle , dovrebbe chiudere il 2025 leggermente sotto ai 300 milioni di euro. Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro il 31 dicembre 2025, subordinato al completamento della procedura di composizione negoziata della crisi e al via libera degli organi competenti di Kasanova. Quella che ci sarà, quindi, non sarà un’acquisizione come le altre ma il rilevamento di una società in crisi.

Kasanova: performance solide ma redditività ridotta

Kasanova gode di una solida presenza commerciale nel settore dei prodotti per la casa, ma ha sofferto negli ultimi anni di una marginalità ridotta, principalmente per costi strutturali elevati. Già nell’ottobre 2024, l’azienda aveva avviato un piano di turnaround, comprendente chiusure dei punti vendita meno performanti e interventi mirati di riduzione dei costi.

Con l’ingresso di OVS e le rinunce condizionate dei creditori per circa 40 milioni di euro, Kasanova partirà dal 2026 con una struttura finanziaria sostanzialmente riequilibrata, dopo l’azzeramento e la ricostituzione del capitale sociale tramite l’aumento riservato.

Le sinergie operative e commerciali

Lato acquirente, l’acquisizione permetterà a OVS di rafforzare il segmento home & living, integrando competenze complementari. Croff, marchio Upim specializzato in tessile, potrà beneficiare del know-how di Kasanova nel settore del living, mentre Kasanova potrà trarre vantaggio dall’esperienza di Croff nel tessile.

La sinergia si estenderà anche ai punti vendita: l’insegna Kasanova potrà essere ripensata all’interno della rete OVS, mentre i corner casa già presenti nei circa 150 store Upim full format potranno essere ampliati.

Inoltre, la competenza di OVS nel sourcing e nella gestione dei fornitori, unita alla possibilità di razionalizzare back-office e ottimizzare rapporti con i proprietari immobiliari, potrà ridurre i costi operativi e aumentare l’efficienza complessiva del gruppo.

Aspetti finanziari e rischi dell’acquisizione di Kasanova

Come precisato dagli stessi acquirenti, l’operazione sarà finanziata tramite il ricorso alle linee disponibili di OVS e punterà al miglioramento immediato della struttura patrimoniale di Kasanova. Il closing rimane però subordinato al rispetto di alcune condizioni sospensive, come la finalizzazione degli accordi con i creditori e l’assenza di eventi negativi sulla situazione patrimoniale o economica rispetto all’offerta vincolante. Non ci dovrebbero essere problemi in tal senso ma è sempre bene non trascurare questo aspetto.

Cosa significa per gli investitori la mossa di OVS

Per gli investitori, l’acquisizione di Kasanova da parte di OVS rappresenta un’opportunità di crescita nel segmento casa, ancora parzialmente sotto-valutato. L’integrazione di Kasanova potrebbe tradursi in almeno tre vantaggi operativi per il retailer:

l’espansione della gamma prodotti e della rete distributiva

l’incremento dell’efficienza operativa e riduzione dei costi

il miglioramento della redditività complessiva

La sfida principale resta il completamento del turnaround, che richiede gestione attenta delle sinergie e controllo rigoroso dei costi. Tenendo conto che OVS offre da sempre una struttura consolidata c’è da scommetterci sul fatto che essa di certo a supporto dell’operazione.

Volendo tirare le somme, l’acquisizione di Kasanova sembra essere strategica e ben calibrata, con effetti potenzialmente positivi sia sul piano commerciale sia finanziario. Di certo l’operazione va a rafforzare OVS nel segmento casa e, in prospettiva, determina un aumento del potenziale di crescita e di redditività del gruppo. In ottica speculativa è chiaro che il mercato seguirà con attenzione il processo di closing e le prime fasi di integrazione, cercando spunti per operare.

Sulle azioni OVS non ci sono tante coperture, tuttavia le quattro ad ora attive definiscono una view del tutto bullish. Buy è infatti il rating medio mentre il target price di 4,9 euro implica un potenziale di upside del 13 per cento rispetto a quelli che sono i prezzi correnti del titolo.

