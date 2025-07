Azioni Stellantis - BorsaInside.com

Appena ieri passavamo in esame le ragioni alla base del nuovo calo delle azioni Stellantis e oggi il titolo del colosso automotive torna sugli scudi registrando un rialzo monstre del 7,35 per cento a 8,46 euro. Come nella più classica delle situazioni di estrema volatilità, al crollo sempre più spesso sembra fare seguito un forte rialzo. E’ oramai dallo scorso lunedì che Stellantis sta assumendo un comportamento di questo tipo. I numeri dicono che nell’ultimo mese le azioni Stellantis sono riuscite ad apprezzarsi del 3 per cento ma anno su anno restano in passivo per il 53 per cento.

Cosa sta spingendo gli acquisti sulle azioni Stellantis

Che la speculazione si stia concentrando sulle azioni Stellantis, come del resto sempre avviene quando una quotata è in difficoltà, non ci sono dubbi. Ogni notizia che non solo riguarda direttamente il titolo ma che spesso sfiora solo in modo indiretto la quotata italo-francese, viene usata dai trader speculativi per comprare o vendere. Nelle ultime sedute l’alert lanciato dai rivali francesi di Renault è stato l’occasione per vendere mentre, pochi giorni dopo, sono stati i conti preliminari 2025 di Stellantis a dare il la agli short.

Il balzo in avanti in atto nella seduta di oggi potrebbe quindi essere frutto delle ricoperture scaturite proprio dalla recente flessione con l’appoggio della solita notizia, neppure riguardante Stellantis, che è stata però subito intercettata dai trader. A spingere gli acquisti su Stellantis è infatti la performance molto forte registrata dalle società del settore automobilistico giapponese in scia all’accordo commerciale raggiunto tra Usa e Giappone. Proprio grazie all’intesa, il Nikkei della borsa di Tokyo si è portato ai massimi dell’ultimo anno con le quotate del settore automotive grandi protagoniste. E’ evidente che i trader che stanno comprando azioni Stellantis accentuando la volatilità del titolo, stiano scommettendo sul fatto che anche tra Usa e Unione Europea ci possa essere un’intesa da partire dall’1 agosto prossimo che eviti l’entrata in vigore dei dazi Usa al 30 per cento.

Una speranza, quindi, anima gli acquisti anche se a qualcuno tutto questo potrà sembrare irrazionale (ma sono i mercati).

Doppio downgrande di target price sulle azioni Stellantis non intacca il rally

E che ci sia tanta speculazione sulle azioni Stellantis lo si può percepire anche da un’altra circostanza. Nelle passate settimane ogni taglio di target price intervenuto sul titolo è stata l’occasione per vendere. Ebbene questa mattina c’è stato un doppio taglio di target price sul titolo e da quello che si può intuire osservando l’andamento della quotata, ai trader non sembra minimamente interessare. In particolare

Per la cronaca sono stati Citi e Santander a rivedere al ribasso il prezzo obiettivo confermando il rating a neutral. Gli esperti della banca d’affari Usa lo hanno ridotto a 8,5 euro, quelli spagnoli a 8,8 euro. In pratica, nonostante l’incremento, il primo prezzo obiettivo è in linea con le valutazioni attuali (e quindi non c’è alcun potenziale di upside) mentre il secondo è un filo più alto.

Al di là di queste sfumature, la sostanza è che questo cambio nella valutazione non sembra proprio interessare gli investitori che comprano in modo spinto.

La situazione in atto, come detto, è l’ideale per chi ha un approccio speculativo al trading anche con strumenti derivati come i CFD che permettono di tradare al rialzo o al ribasso (long o short) senza possesso del sottostante e sfruttando tutte le singole oscillazioni di prezzo. I CFD sono strumenti rischiosi a leva.

