Azioni Azimut Holding - BorsaInside.com

Ftse Mib nel segno quasi esclusivo delle azioni Azimut nell’ultima sessione di settembre. La quotata del risparmio gestito a metà mattinata segna un rialzo del 4,17 per cento a 33 euro contro un paniere di riferimento di Piazza Affari che invece segna un calo dello 0,18 per cento a causa dei tanti ribassi presenti. Grazie alla progressione in atto oggi, Azimut porta il verde accumulato nell’ultimo mese al 7,8 per cento e quello da inizio anno al 37 per cento. Numeri impressionanti e infatti quella di oggi sarà una giornata destinata a passare alla storia del colosso del risparmio gestito per un motivo molto semplice: i prezzi sono sui massimi storici. Azioni Azimut mai così in alto, quindi, e per forza di cose si apre il solito dilemma che è un pò tipico di questi casi: conviene comprare quando una quotata si muove sui massimi di sempre o è meglio attendere un ritracciamento?

Per provare a dare una risposta a questi interrogativi, diamo uno sguardo al quadro tecnico del titolo e a quelle che sono le attuali opinioni degli analisti.

📈 Il nuovo servizio di trading nazionale del broker eToro consente di eliminare i costi di conversione valutaria

Azioni Azimut sui massimi storici con il rally di oggi

Il rally di Azimut ai massimi storici era nell’aria già da alcuni giorni. La quotata del risparmio gestito, infatti, a partire dalla seduta di venerdì ha imboccato la strada del rialzo. I prezzi si sono mossi dai 30,78 euro dell’assestamento di giovedì per poi prendere il largo.

Il fatto che oggi sia stata travolta la resistenza a breve termine collocata a quota 32,96 euro è stato un ulteriore segnale rialzista. Ora con il supporto a quota 32,11 euro più lontano, la quotata può spingersi ancora più in avanti. C’è infatti una discreta forza rialzista sul titolo che trova giustificazione nell’incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni su quella a 34. Insomma almeno nel breve termine lo scenario più probabile resta quello di un apprezzamento ulteriore.

Per quello che invece riguarda il lungo termine, è preferibile dare uno sguardo a quello che dicono gli analisti. Di recente sul titolo sono intervenuti gli esperti di Intesa Sanpaolo che hanno praticamente ribadito la loro view bullish. Confermato a buy il rating e alzato a 33,7 euro dal precedente 27,5 euro il target price. Tenendo conto del rally di oggi, lo spazio di potenziale upside che si deduce dalla valutazione della banca guidata da Messina c’è sempre ma è particolarmente ampio.

In generale sulle azioni Azimut ci sono tre rating buy contro quattro hold e un accumulate. La valutazione media non è quindi un bullish puro. Attenzione perchè con un target price medio a 32,16 euro siamo sotto i prezzi attuali.

Quale è il messaggio che può arrivare da questa prospettiva? Il rally al rialzo del titolo del risparmio gestito potrebbe essere agli sgoccioli. Con il raggiungimento e l’aggiornamento dei massimi storici non sarebbe improbabile una pausa di riflessione.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità FP Markets 4.8/5 (980) ✓ - 0.0 Spread in pip - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 5/5 (1410) ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX Europe 3.5/5 (633) ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 3.9/5 (2184) ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita Attenzione: CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.