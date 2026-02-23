Tornano gli acquisti su BFF Bank dopo il crollo di venerdì - Borsainside

Le azioni BFF Bank provano a reagire dopo le pesanti vendite delle ultime sedute. Oggi il titolo segna un rialzo di circa +4% a 3,46 euro, dando un primo segnale di stabilizzazione dopo una fase estremamente turbolenta. Il recupero, tuttavia, va letto con prudenza: si tratta al momento di un rimbalzo tecnico che si inserisce in un contesto di profonda debolezza strutturale.

Il quadro delle performance resta infatti fortemente compromesso. Su base mensile il titolo registra un crollo del -59%, mentre da inizio anno la perdita si attesta intorno al -57%. Numeri che evidenziano una distruzione di valore significativa e che spiegano perché molti operatori stiano osservando con cautela questo tentativo di recupero. Il movimento odierno potrebbe essere legato a ricoperture di posizioni short o a prese di profitto dopo il sell-off, più che a un cambio di scenario fondamentale.

Il peso dei downgrade: rating tagliati e outlook negativo

A complicare il quadro è arrivata la revisione al ribasso dei rating da parte di DBRS Morningstar. L’agenzia ha abbassato il Long-Term Issuer Rating a “BB” dal precedente “BB (high)”, mentre il Short-Term Issuer Rating è stato ridotto a “R-4” da “R-3”. Anche il rating sui depositi a lungo termine è stato rivisto in senso peggiorativo, scendendo a “BB (high)” da “BBB (low)”.

Il segnale più preoccupante per il mercato, però, è il cambio di outlook: da “Stabile” a “Negativo” sul merito di credito a lungo termine. Questo implica la possibilità di ulteriori downgrade nei prossimi mesi qualora non si registrassero miglioramenti nei fondamentali o nel profilo di rischio della banca.

Per un istituto finanziario, il deterioramento del rating comporta effetti rilevanti: aumento del costo della raccolta, minore fiducia da parte degli investitori istituzionali e maggiore pressione sul capitale. Il downgrade rappresenta quindi un elemento strutturale che va oltre la volatilità di breve periodo del titolo.

Rimbalzo tecnico o inversione di tendenza?

Alla luce dei dati, la domanda è se il +4% odierno rappresenti l’inizio di una vera inversione oppure un semplice rimbalzo all’interno di un trend ribassista ancora dominante. Dal punto di vista tecnico, dopo un calo superiore al 50% in poche settimane, il titolo si trova in area di ipervenduto, condizione che spesso favorisce movimenti di recupero temporanei.

Tuttavia, il forte rosso accumulato sia nel mese (-59%) sia da inizio anno (-57%) indica che il sentiment resta fragile. La fiducia del mercato è stata scossa sia dall’andamento operativo sia dalla revisione dei rating. Senza un catalizzatore positivo concreto – come miglioramenti nei conti, indicazioni rassicuranti sulla qualità degli attivi o segnali di rafforzamento patrimoniale – il rischio è che il recupero si esaurisca rapidamente.Gli investitori più speculativi potrebbero tentare di intercettare rimbalzi tecnici, ma in un contesto di elevata volatilità e con rating in peggioramento, la gestione del rischio diventa centrale.

Outlook negativo: quali scenari per BFF Bank?

Il passaggio dell’outlook a negativo rappresenta il vero punto di svolta nel giudizio degli analisti di rating. Questo indica che l’equilibrio tra rischi e opportunità si è spostato verso una maggiore incertezza. Se non dovessero arrivare segnali di stabilizzazione, ulteriori revisioni potrebbero non essere escluse.

Per il titolo, la priorità sarà ricostruire credibilità sul mercato. La dinamica delle prossime trimestrali, l’evoluzione della qualità del credito e la capacità di preservare i margini saranno elementi determinanti. In assenza di miglioramenti tangibili, il rischio è che il trend resti impostato al ribasso, con eventuali rimbalzi destinati a essere temporanei.

Tirando quindi le somme, le azioni BFF Bank sembrano evidenziare oggi segnali di recupero, ma il quadro complessivo rimane fragile. Il downgrade dei rating e l’outlook negativo pesano sulla visibilità futura. Per parlare di vera inversione serviranno evidenze concrete di stabilizzazione. Fino ad allora, il rimbalzo appare più tecnico che strutturale.

