Di 43,5 euro del 30 settembre agli oltre 50 euro di oggi e in mezzo una raffica di sedute consecutive caratterizzate da un apprezzamento: è questa la “storia” delle azioni Danieli nel mese di ottobre. Proprio grazie a questo trend da primato, il titolo del settore siderurgico è riuscito a portare ad oltre il 30 per cento il suo rialzo su base mensile. Molto forte anche la progressione su base annua che è pari all’88 per cento. Insomma per Danieli una lunga lista di verdi intensi che di certo non può che far piacere agli investitori che già detengono il titolo in portafoglio. Questo trend di successo ha però sempre il solito risvolto potenzialmente negativo: se un titolo è cresciuto troppo, il rischio che possano iniziare a prevalere le prese di profitto diventa più alto. Spesso non è neppure necessaria una notizia price sensitive potenzialmente negativa per attivare un cambio di rotta ma è unicamente una questione tecnica.

Ebbene nel caso delle azioni Danieli, la buona notizia è che nonostante il forte rialzo fin qui messo a segno, ci dovrebbe essere spazio ancora per un upside. Così almeno sembrano pensarla gli analisti di Berenberg che sono intervenuti sul titolo ribadendo la loro view bullish ma soprattutto alzando ancora il target price. Insomma per gli investitori le prospettive su Danieli restano positive con in più il valore aggiunto del più ampio potenziale di rialzo rispetto ai prezzi attuali.

Fin dove possono arrivare le azioni Danieli secondo Berenberg

Non sembra avere dubbi di alcun tipo gli analisti di Berenberg quando affermano che le azioni Danieli da tempo molto interessanti, ora lo sono molto di più visto che l’acciaio è a buon mercato.

Secondo la banca di investimento, il titolo continua a offrire un profilo rischio/rendimento attraente, con multipli che restano ben al di sotto di quelli dei concorrenti internazionali. Ai valori attuali, infatti, Danieli tratta a circa 4 volte il rapporto EV/Ebitda 2027, un livello che Berenberg giudica ancora troppo basso rispetto alla qualità del business e alla solidità del bilancio.

La società di Buttrio ha chiuso l’esercizio 2024/2025 con risultati robusti, confermando la forza della divisione Plant Making, che ha registrato un incremento del 3 per cento delle vendite e un Ebit in crescita del 50 per cento, pari a 320,9 milioni di euro. Meno brillante la divisione Steelmaking, penalizzata da una domanda ancora debole che invece ha rimediato una perdita operativa di 17,8 milioni. Nel complesso, l’Ebit consolidato di Danieli ha raggiunto 303 milioni, superando del 21 per cento le stime della stessa Berenberg e questo nonostante l’impatto negativo derivante dalle perdite su cambi per 87 milioni legate al dollaro.

Sul fronte patrimoniale, poi, Danieli ha evidenziato una posizione di cassa netta record di 2 miliardi di euro, superiore alle attese della vigilia. Secondo gli analisti, questo risultato potrebbe tradursi in una maggiore remunerazione per gli azionisti, anche attraverso nuovi programmi di buyback. Tra l’altro gli esperti prevedono un dividendo in crescita a 0,39 euro per azione, con un rendimento dello 0,8 per cento.

Alla luce di questi elementi, gli analisti confermato il rating buy sia sulle azioni ordinarie di Danieli che su quelle di risparmio. Aumentato da 44 a 55 euro il target price sulle ordinarie e a 40 euro sulle risparmio con il risultato che entrambe le valutazioni implicano ora un potenziale di rialzo decisamente consistente.

Quali sono le previsioni su Danieli?

Accanto ai conti di esercizio, da Danieli è anche arrivata la guidance per il 2025/2026. L’outlook fornito prevede un Ebitda pari a circa 440 milioni in rialzo molto contenuto rispetto all’ultimo esercizio. Si tratta di una view che gli analisti di Berenberg definiscono decisamente prudente e conservativa. In realtà gli esperti ritengono che le prospettive per il nuovo esercizio siano estremamente favorevoli grazie a un portafoglio ordini solido e a margini destinati a rafforzarsi.

In un contesto generale caratterizzato da acciaio a buon mercato, le azioni Danieli, almeno dal punto di vista di Berenberg, restano un titolo su cui scommettere grazie a fondamentali di qualità e a una strategia industriale orientata alla redditività di lungo termine.

A sostegno di questa prospettiva c’è anche l’analisi tecnica. Grazie alla raffica di rialzi, le azioni Danieli hanno già travolto la prima resistenza a quota 50,95 euro e ora puntano sulla seconda sopra ai 52 euro. Il supporto più vicino è attorno a 48,75 euro e ciò lascia intendere che il trend al rialzo si sia consolidato.

