Azioni Diasorin - BorsaInside.com

Dopo la giornata terribile di ieri che si è conclusa con le quotazioni precipitate da quasi 73,3 euro ad appena 70,8 euro, le azioni Diasorin hanno aperto la seconda seduta della settimana provando subito a rimbalzare. All’inizio il titolo del quotata della diagnostica ha dato l’impressione di potercela fare ma, nel giro di pochi minuti, il tanto atteso rimbalzo si è prima palesato come un rimbalzino per poi sparire del tutto. E così a metà mattinata le azioni Diasorin sono addirittura in flessione dello 0,1 per cento a 70,8 euro. Il calo è quasi frazionale ma anche quel leggero rosso è sufficiente per consolidare il sentiment negativo che caratterizza il titolo. Tra l’altro il crollo di ieri e l’assenza di ripresa di oggi stanno già impattando sulla prestazione a un mese della quotata che resta si positiva ma si riduce a +6,2 per cento. Si allarga invece ancora di più il passivo anno su anno ora pari ad oltre 32 punti percentuali.

Sulle ragioni alla base dell’improvvisa debolezza che sta caratterizzando da ieri Diasorin non ci sono dubbi. Le vendite si sono scatenate a seguito della notizia dell’addio del CFO Pedron e questo nonostante la società abbia subito annunciato al mercato il nome del suo sostituto. E allora la domanda viene quasi spontanea: speculazione magari dovuta al fatto che il titolo della diagnostica era cresciuto tanto nelle ultime sedute, oppure reali preoccupazioni?

Guardiamo ai fatti.

L’addio del CEO apre una fase di incertezza per Diasorin?

E’ innegabile che la debolezza registrata dal titolo Diasorin nelle ultime sedute stia riflettendo un peggioramento del sentiment legato al cambio ai vertici del gruppo che viene percepito dagli investitori come l’inizio di una fase di transizione delicata. Al centro dell’attenzione non c’è solo l’uscita annunciata del Chief Financial Officer Piergiorgio Pedron, che dal 31 marzo 2026 lascerà il gruppo per assumere lo stesso incarico in Nexi ma, più in generale, ciò che essa rappresenta ossia la fine di un ciclo manageriale che il mercato considerava un importante elemento di stabilità.

In contesti caratterizzati da elevata visibilità strategica e da multipli premium, come quello di Diasorin, ogni cambiamento nella struttura di comando tende infatti a tradursi in una temporanea revisione delle aspettative.

La nomina di Alberto Donati e il tema della continuità strategica

Tornando alla cronaca, dal 1° aprile 2026 il ruolo di Group Chief Financial Officer sarà assunto da Alberto Donati, attuale chief controller del gruppo, con oltre 14 anni di esperienza all’interno di Diasorin e una profonda conoscenza delle dinamiche finanziarie e operative della società. Donati ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità sia a livello corporate sia in mercati internazionali complessi, ed è stato direttamente coinvolto nell’integrazione di Luminex dopo l’acquisizione del 2021.

La società ha sottolineato come la nomina andrà a garantire continuità strategica e solidità gestionale, ma il mercato, come accennato in precedenza, sembra restare in attesa di conferme operative e da qui il crollo prima e l’assenza di recupero dopo. La verità è che il primo vero banco di prova sarà la presentazione del nuovo Piano industriale, attesa entro giugno. Questo evento rappresenterà un passaggio chiave per valutare l’allineamento del nuovo CFO alle priorità strategiche del gruppo, in particolare sullo sviluppo della diagnostica molecolare.

Perché il mercato ha reagito male e cosa fare adesso

La reazione negativa del titolo Diasorin va letta soprattutto in termini di rischio di execution. L’uscita di un CFO con una lunga esperienza e un ruolo chiave nella definizione delle strategie finanziarie introduce inevitabilmente una fase di transizione, durante la quale gli investitori tendono a ridurre l’esposizione in attesa di maggiore chiarezza.

Inoltre, Diasorin si trova oggi in una fase di riallineamento del modello di crescita, dopo il forte contributo della diagnostica Covid e con un focus crescente sul business molecolare e sulle sinergie derivanti da Luminex. In questo contesto, la visibilità sui risultati futuri e sulla traiettoria dei margini diventa cruciale, e qualsiasi elemento di discontinuità nella governance viene immediatamente scontato dal mercato.

In questo contesto c’è un’area ben precisa a cui guardare ed è quella dei 70 euro perchè se il ribasso dovesse proseguire sotto questo livello, si andrebbe ad indebolire il trend al rialzo che era partito dopo il raggiungimento a fine novembre dei livelli più bassi del periodo.

E’ molto probabile che gli analisti continuino a guadare con attenzione alla capacità del nuovo management finanziario di sostenere i lanci in corso e di mantenere disciplina su costi, investimenti e generazione di cassa, elementi centrali per preservare il profilo di redditività costruito negli ultimi anni.

