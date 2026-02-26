Azioni Eni - BorsaInside.com

Quattro rialzi di fila non sono un caso. Le azioni Eni avanzano oggi dell’1,1% a 19,10 euro, segnando la quarta sessione consecutiva in territorio positivo. Il movimento consolida un trend già evidente: nell’ultimo mese il titolo ha messo a segno un progresso del 14%, mentre da inizio 2026 il guadagno sale al 16%.

La forza recente va letta in stretta correlazione con la pubblicazione dei risultati preliminari 2025 e con le prime indicazioni sul 2026 fornite dal management di Eni. Il mercato sta premiando la solidità industriale e la capacità di generare cassa, nonostante un contesto di ricavi e redditività in flessione rispetto all’anno precedente.

Bilancio 2025: ricavi in calo ma produzione in crescita

Partiamo dai numeri dell’esercizio. Nel 2025 Eni ha registrato ricavi della gestione caratteristica pari a 82,15 miliardi di euro, in calo del 7% rispetto agli 88,8 miliardi del 2024. Una flessione che riflette dinamiche di prezzo meno favorevoli e uno scenario energetico meno tirato rispetto all’anno precedente.

Tuttavia, sul piano operativo emergono elementi di tenuta. La produzione di idrocarburi è salita dell’1% a 1,73 milioni di barili equivalenti al giorno (boe/giorno), dimostrando la capacità del gruppo di sostenere i volumi.

Broker consigliato (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Sul fronte della redditività, l’utile operativo adjusted si è attestato a 8,34 miliardi di euro, in contrazione del 19% rispetto ai 10,35 miliardi del 2024. Il risultato netto adjusted è stato pari a 4,99 miliardi di euro (-5%), mentre l’utile netto reported si è fermato a 2,61 miliardi. L’utile per azione adjusted è stato di 0,78 euro.

Numeri in flessione, sì, ma complessivamente in linea con le attese del mercato e coerenti con un contesto di normalizzazione dei prezzi energetici.

Quarto trimestre sopra le attese: segnale chiave per il mercato

Il vero catalizzatore del rimbalzo recente va cercato nel quarto trimestre 2025, che ha mostrato segnali più incoraggianti.

Nel periodo ottobre-dicembre, Eni ha registrato un utile operativo adjusted di 1,78 miliardi di euro, superiore agli 1,69 miliardi dello stesso periodo del 2024 e leggermente sopra il consensus che indicava circa 1,71 miliardi.

Ancora più significativo il dato sull’utile netto adjusted, salito a 1,2 miliardi di euro, rispetto agli 892 milioni del quarto trimestre 2024 e sopra le attese degli analisti (circa 0,96 miliardi).

Anche la produzione ha sorpreso positivamente: 1,84 milioni di boe/giorno, in crescita del 7% su base annua e sopra le stime di mercato (1,78 milioni).

In pratica la la parte finale dell’anno ha mostrato un’accelerazione operativa che ha migliorato il sentiment sul titolo. È probabile che il mercato stia ora scontando una maggiore visibilità sui flussi 2026.

✨ Lo sapevi che sulle azioni del settore energetico puoi investire anche con i certificates?

👉 ISCRIVITI AL CANALE TELEGRAM CERTIFICATI FINANZIARI dove puoi trovare analisi, comparazioni e spunti operativi sui certificates.

Cassa solida e debito in calo: struttura finanziaria più forte

Un altro elemento che sta sostenendo il trend positivo è la generazione di cassa. Nel 2025 Eni ha prodotto 13,33 miliardi di euro di cash flow operativo, di cui 4,35 miliardi nel solo quarto trimestre.

Gli investimenti organici sono stati pari a 8,52 miliardi (2,62 miliardi nel quarto trimestre), completamente coperti dal flusso di cassa. Questo significa che la società ha finanziato gli investimenti senza stressare la struttura finanziaria.

A fine 2025, l’indebitamento netto è sceso a 15,09 miliardi di euro, rispetto ai 18,63 miliardi di inizio anno. Il leverage si è attestato a 0,22, livello che conferma un equilibrio finanziario solido.

In un settore ciclico come quello energetico, la capacità di ridurre il debito anche in un anno di minore redditività è un segnale che il mercato tende a premiare.

Preview 2026: attese concentrate sul Capital Markets Update

Per quanto riguarda il 2026, il management ha rinviato i dettagli completi al Capital Markets Update del 19 marzo 2026, quando verranno illustrati i target industriali e finanziari dell’intero piano.

Tuttavia, alcune indicazioni sono già emerse:

crescita della produzione di idrocarburi coerente con gli obiettivi del piano 2025-2028.

coerente con gli obiettivi del piano 2025-2028. investimenti lordi attesi a circa 7 miliardi di euro.

attesi a circa 7 miliardi di euro. investimenti netti stimati intorno ai 5 miliardi.

Si tratta di una linea improntata alla disciplina finanziaria, con un focus su progetti ad alto rendimento e su una generazione di cassa sostenibile.

Broker consigliato (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Trend di mercato delle azioni Eni: forza tecnica e ritorno di interesse

Il movimento odierno dell’1,1% porta il titolo a 19,10 euro, consolidando un recupero tecnico importante. Il +14% nell’ultimo mese e il +16% da inizio anno indicano un ritorno deciso di interesse sul comparto energy.

Per voi investitori, la lettura è duplice. Sul piano fondamentale, Eni ha mostrato resilienza operativa, cassa robusta e debito in calo. Sul piano tattico, il superamento di resistenze e la sequenza di quattro rialzi consecutivi rafforzano il momentum.

Il mercato sembra voler anticipare un 2026 stabile, con produzione in crescita e disciplina sugli investimenti. Molto dipenderà dalle indicazioni che emergeranno a marzo e dall’andamento delle quotazioni del petrolio visto che quest’ultime da sempre sono il vero catalizzatore delle azioni petrolifere.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com