Le azioni di Ferrari registrano a metà mattinata una progressione dell’1,4 per cento a quota 314,9 euro muovendosi decisamente meglio rispetto a un Ftse Mib che invece appare incollato sulla parità. Il dato saliente, però, non è tanto la prestazione migliore dell’indice di riferimento, quanto il fatto che questo verde consente alla Rossa di rimbalzare dopo la drammatica sessione di borsa di ieri. La seduta di metà settimana, infatti, si era chiusa nel peggiore dei modi per Ferrari: crollo di oltre il 4 per cento e maglia nera sul paniere di riferimento.

Il ritorno degli acquisti che è in atto proprio mentre è in corso la redazione dell’articolo almeno scaccia l’incubo che di certo si sarà palesato dinanzi a non pochi investitori: l‘attivazione di un nuovo trend al ribasso. Ovviamente non cambia di una virgola il sentiment attorno alla casa auto di extra lusso che negativo era e negativo continua ad essere. Dimostrazione di tutto questo sono sia i numeri (le azioni Ferrari da inizio anno hanno perso il 23 per cento) sia le tante valutazione a dir poco prudenti arrivate dagli analisti.

Fin dove possono arrivare i prezzi delle azioni Ferrari?

Con un passivo di ben il 27 su base annua, le azioni Ferrari, in teoria, sarebbe le classiche “nobili” che ora possono essere comprate a buon prezzo. Ma ne varrebbe davvero la pena farlo oppure lo scenario di sviluppo continua ad essere molto incerto e quindi il profilo di rischio alto? Il punto è tutto lì perchè i prezzi bassi, da soli, non sono garanzia di rialzo.

I ribassi a doppia cifra che la quotata ha messo a segno nel medio e lungo termine spingono ad interrogarsi su quello che può accadere nel prossimo futuro. Fin dove hanno davvero spazio di risalita i prezzi della Rossa?

A questa domanda proprio negli ultimi giorni hanno risposto vari analisti. Lo anticipiamo subito ancora prima di scendere nel dettaglio: dagli esperti è arrivato un peggioramento della view su Ferrari. Non una buona prospettiva quindi.

Jefferies: target price ridotto, prudenza sul ciclo dei nuovi modelli

Jefferies ha tagliato il prezzo obiettivo su Ferrari da 345 a 310 euro, mantenendo però il giudizio hold. Il broker ha messo in evidenza come l’intenso calendario di lancio di nuovi modelli previsto per il 2025–2026, pur rafforzando la pipeline di prodotto, implichi una fase di transizione con implicazioni non trascurabili per consegne e margini.

Gli analisti ritengono che la casa di Maranello stia mostrando una maggiore consapevolezza dell’impatto che un’accelerazione nei debutti possa avere sulla normalizzazione dei volumi. L’introduzione di più modelli in sequenza tende infatti a diluire le consegne su base geografica e a richiedere una riallocazione graduale della capacità produttiva. Ne deriverebbe un 2026 caratterizzato da:

distribuzione più frammentata delle consegne,

ritmi di produzione meno lineari,

effetti contabili legati ad ammortamenti e svalutazioni più ampi, che comprimono i margini operativi.

Alla luce di questi elementi, Jefferies ha quindi deciso di rivedere al ribasso il profilo delle spedizioni: lieve contrazione nel 2026, stabilizzazione nel 2027 e un recupero più moderato nel 2028 rispetto alle precedenti attese di mercato.

Sul fronte pricing, il broker sembra però continuare a vedere un sostegno importante dalla domanda, ma con una progressione più attenuata di quanto scontato dal consenso: gli aumenti medi dovrebbero oscillare tra il 4% e il 6% annuo nel triennio in esame.

Per quanto riguarda la marginalità, Jefferies stima un margine Ebit in leggero arretramento dal 29,4% del 2025 al 29,1% nel 2026, con recupero graduale successivo ma comunque su livelli inferiori rispetto alle ipotesi più ottimistiche degli altri analisti.

Oddo BHF: downgrade a neutral e target più basso

Anche Oddo BHF adotta un approccio più cauto, portando il target price da 430 a 340 euro e rivedendo al ribasso la raccomandazione da outperform a neutral. La casa d’investimento ha rimodellato il proprio scenario operativo riducendo:

le stime di Ebit 2026 del 3,4% ,

del , le previsioni di Eps dell’anno corrente dello 0,4% ,

dell’anno corrente dello , e quelle del 2026 di circa il 2%.

Secondo Oddo BHF, il framework di lungo periodo della società rimane robusto ma il momentum del breve appare più debole. L’accumularsi di nuovi modelli richiederà tempo per essere assorbito dal network commerciale e dai diversi mercati regionali, generando una volatilità superiore sulle consegne annuali. Da qui la decisione di non suggerire più l’indicazione farà meglio del settore di riferimento passando ad una view più neutrale.

Morgan Stanley: avvio copertura con equal-weight

Quasi in controtendenza rispetto all’impostazione più difensiva delle altre case di analisi, Morgan Stanley ha avviato la copertura su Ferrari con raccomandazione equal-weight e prezzo obiettivo a 367 euro. Gli analisti della banca d’affari americana hanno riconosciuto che la guidance di medio termine fornita dal management non ha pienamente soddisfatto le aspettative degli investitori, ricordando però che la forza del marchio, la disciplina industriale e la qualità delle consegne continuano ad essere degli elementi chiave in grado di sorreggere una visione positiva sul valore intrinseco della società nel lungo termine.

La banca americana ha inoltre sottolineato alcuni potenziali rischi di esecuzione associati alla transizione verso l’elettrico, non solo tecnici ma anche legati al posizionamento di brand e all’equilibrio tra performance, autonomia e identità del design Ferrari.

Cosa dovrebbero ricordare gli investitori

Il sentiment dei tre analisti citati converge su una lettura bilanciata: solida struttura di business e brand equity intatta ma al tempo stesso visibilità più complessa nel breve, soprattutto sul mix prodotto e sulla dinamica dei margini.

Le revisioni dei target price sono la dimostrazione non solo della freddezza degli esperti ma anche del fatto che il percorso di crescita di Ferrari nel 2026 possa essere meno lineare del previsto, pur restando orientato verso una progressione positiva nel medio periodo. Per gli investitori, il focus nel prossimo anno sarà sulla capacità del gruppo di gestire la pipeline dei lanci, mantenere pricing power e contenere la pressione da ammortamenti, mentre il debutto del modello elettrico costituirà un catalizzatore potenzialmente rilevante ma non privo di rischi.

