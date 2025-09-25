Azioni Intesa Sanpaolo - BorsaInside.com

Forse qualcuno si sarebbe aspettato qualcosa in più dalle azioni Intesa Sanpaolo dopo la decisione di Fitch di rivedere al rialzo il rating. Una reazione quantomeno simile a quella di Unicredit che è stata interessata da una mossa analoga e che a Piazza Affari si sta muovendo in leggero rialzo. E invece niente di tutto questo è avvenuto (almeno fino ad adesso). Le azioni Intesa Sanpaolo, infatti, manifestando quasi indifferenza alla mossa dell’agenzia internazionale, si stanno avvicinando al giro di boa delle 13,30 con un ribasso dello 0,4 per cento a 5,4 euro. La flessione in atto proprio mentre è in corso la scrittura dell’articolo determina un allargamento del passivo settimanale all’1 per cento e di quello mensile al 4,33 per cento. Niente di allarmante perchè comunque le quotazioni di Intesa Sanpaolo restano in rialzo del 40% da inizio 2025. Una giusta pausa di riflessione dopo una crescita prolungata: così può essere inteso il trend più recente della banca guidata da Messina.

Nonostante almeno per adesso non ci sia stata l’attesa reazione positiva alla valutazione di Fitch, vale comunque la pena dare un occhio al giudizio degli analisti poichè esso potrebbe offrire degli spunti interessanti anche per i prossimi giorni.

Cosa hanno deciso gli analisti di Fitch su Intesa Sanpaolo

Fitch Ratings ha rivisto al rialzo il profilo creditizio di Intesa Sanpaolo, portando il rating di lungo termine senior preferred (unsecured) da BBB a A- con outlook stabile. Chi è pratico di valutazioni lo avrà subito notato: non solo c’è una promozione ma siamo dinanzi a un miglioramento di ben due notch del rating. Grazie a questo doppio up, la valutazione di Intesa Sanpaolo balza di un livello sopra il merito creditizio sovrano dell’Italia. Solidità del gruppo e capacità di distinguersi all’interno del panorama bancario nazionale hanno fatto la differenza.

Secondo Fitch, l’upgrade riflette una combinazione di fattori. In primo luogo, il miglioramento del rating di lungo termine della Repubblica italiana, che ha creato un contesto più favorevole, e in secondo luogo il rafforzamento della posizione competitiva di Intesa Sanpaolo rispetto agli altri operatori domestici. Volendo essere ancora più precisi, la banca guidata da Messina viene premiata non tanto come atto dovuto per l’aumento del rating dell’Italia ma soprattutto per propri meriti che con la Repubblica italiana centrano poco. In particolare da Fitch c’è stato un riferimento a due leve ben precise:

la diversificazione dei prodotti e delle fonti di ricavo , grazie alla quale Intesa Sanpaolo può mantenere margini stabili anche in scenari sfidanti

, grazie alla quale Intesa Sanpaolo può mantenere margini stabili anche in scenari sfidanti lo status di “flight to quality”, che porta clienti e capitali a privilegiare la banca in fasi di incertezza finanziaria, rafforzandone la capacità di attrarre raccolta e consolidare la propria leadership di mercato

Tornando al giudizio degli esperti, oltre al lungo termine senior preferred, Fitch ha promosso anche altri indicatori chiave:

il Viability Rating , che misura la solidità intrinseca della banca, è stato rivisto da bbb a a- in virtù di un miglioramento strutturale della resilienza operativa del gruppo

, che misura la solidità intrinseca della banca, è stato rivisto da in virtù di un miglioramento strutturale della resilienza operativa del gruppo il rating per i depositi a breve termine è salito da F2 a F1 per effetto della maggiore capacità della banca di far fronte con prontezza agli impegni finanziari di breve orizzonte

Quali sono le implicazioni per il mercato?

Il miglioramento del merito creditizio deciso da Fitch potrà avere effetti positivi sul costo della raccolta e sull’attrattività delle obbligazioni emesse da Intesa Sanpaolo in particolare nei confronti degli investitori istituzionali internazionali. Inoltre, l’outlook stabile lascia intendere che Fitch ritenga la banca capace di mantenere nel tempo un profilo di rischio equilibrato.

Questi ragionamenti, però, non sembrano interessare più di tanto gli investitori che non stanno cogliendo l’assist arrivato da Intesa Sanpaolo. Il motivo potrebbe essere legato alla prevedibilità della decisione degli analisti e quindi all’assenza di un fattore sorpresa.

C’è però un particolare che non deve sfuggire: proprio oggi sulle azioni Intesa Sanpaolo si sono espressi gli analisti di Goldman Sachs e la loro valutazione non è stata affatto positiva. La banca d’affari Usa ha infatti ridotto il target price su Intesa SP a neutral e il target price a 6 euro contro i precedenti neutral e 6,1 euro. C’è quindi un peggioramento della view (da bullish a prudenziale) che potrebbe non essere passato inosservato.

