Molto movimento sull’indice Euronext Growth Milan nella seduta di oggi. A catalizzare l’attenzione degli investitori è, in particolare, il titolo MAPS. Sottopressione fin dal momento dell’avvio degli scambi, la PMI Innovativa che opera nel contesto della Digital Transformation, con focus specifico sui settori Healthcare, Energy e ESG, sta segnando un ribasso del 6,15 per cento a quota 3,15 euro. Un vero e proprio crollo, quindi, che riporta i prezzi su livelli che non si vedevano dallo scorso mese di aprile. Ovviamente il sell-off in atto oggi presenta il suo “conto” sulle perfermance di medio e lungo termine della quotata. Rispetto a un mese fa, i prezzi di MAPS sono più bassi del 7 per cento, stessa contrazione rispetto a un semestre fa. A rendere meno amaro il quadro, il fatto che rispetto a un anno fa il titolo resti comunque in rialzo del 25 per cento. Volendo sintetizzate all’osso, stiamo quindi parlando di una quotata che nel medio termine risulta essere particolarmente esposta alle vendite mentre sul lungo periodo resta positiva.

Concentrando l’attenzione esclusivamente su questo che sta avvenendo oggi, è inevitabile collegare il tracollo alla pubblicazione dei conti semestrali. E’ nei risultati del primo semestre 2025 che vanno quindi ricercati i motivi alla base del sell-off.

La semestrale di MAPS nel dettaglio

MAPS ha chiuso il primo semestre 2025 evidenziando un quadro a due velocità: da un laro la crescita dei ricavi e dall’altro una lieve contrazione della redditività netta.

Nel dettaglio, i ricavi consolidati si sono attestati a 15,78 milioni di euro, segnando un incremento del 7 per cento rispetto ai 14,71 milioni registrati nello stesso periodo del 2024. L’incremento del fatturato è stato possibile grazie al rafforzamento dell’offerta di soluzioni digitali e all’ampliamento del portafoglio clienti, in linea con il posizionamento strategico del gruppo in settori ad alta crescita.

Sul fronte della redditività, invece, l’utile netto si è attestato a quota 562mila euro, in calo rispetto ai 577mila euro dello scorso esercizio. La contrazione è stata determinata dall’aumento dei costi operativi, riconducibili all’espansione delle attività e agli investimenti in risorse e infrastrutture necessari a sostenere lo sviluppo futuro.

Dal punto di vista patrimoniale, al 30 giugno 2025 l’indebitamento finanziario netto di MAPS ammontava a 11,01 milioni di euro, in crescita rispetto ai 6,95 milioni di inizio anno. Lo stesso management ha precisato che l’aumento del debito è da imputare all’acquisizione di Ellysse, operazione che ha avuto impatti rilevanti sulla struttura finanziaria del gruppo pur rientrando nella strategia di consolidamento e crescita per linee esterne perseguita dalla società.

In generale i risultati del primo semestre 2025 di MAPS hanno confermato la capacità della quotata di aumentare il proprio giro d’affari, seppure a fronte di un temporaneo sacrificio in termini di redditività. In questo contesto, però, l’integrazione di Ellysse e gli investimenti in corso saranno fattori determinanti per valutare la sostenibilità della crescita e l’evoluzione dei margini nella seconda parte dell’anno.

Il crollo del titolo potrebbe essere stato ispirato proprio da questi aspetti della semestrale di MAPS ossia aumento del livello di debito e ribasso dell’utile netto.

C’è davvero un upside del 52% sulle azioni MAPS?

Assodato che le azioni MAPS stanno andando a picco, c’è una nota positiva in tutto questo. Il titolo non ha tante raccomandazioni in attivo (stiamo parlando di una quotata sul paniere Euronext Growth Milan che è snobbato da molti trader), tuttavia le tre presenti sono tutte buy. Non solo ma il target price medio assegnato è pari a 5,13 euro ossia il 52 per cento in più rispetto ai prezzi attuali. Questo è il potenziale di upside della quotata. Enorme verrebbe da dire.

