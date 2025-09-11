Azioni Prysmian - BorsaInside.com

Agli investitori più attenti non sarà certamente sfuggito il trend in atto da inizio settembre sulle azioni Prysmian. La quotata dei cavi e sistemi oggi scambia a 80,18 euro con un rialzo di circa mezzo punto percentuale rispetto a ieri. Un dato migliore dell’andamento del Ftse Mib che, nel suo complesso, è condizionato dall’attesa per l’esito della riunione della BCE. Ma non è questa la notizia. A far rumore è il fatto che con il verde di oggi (se confermato) per Prysmian sarebbero ben sette sedute consecutive di borsa tutte in rialzo. Andando a ritroso nel tempo, infatti, si può notare come l’ultima seduta negativa del titolo sia stata quella del 2 settembre scorso. In quella circostanza le azioni Prysmian misero a segno una flessione a 73,86 euro. Da quel momento in poi sono una lunga serie di rialzi consecutivi che hanno avuto come conseguenza il ritorno del titolo sopra agli 80 euro.

Il frutto positivo di tutta questa dinamica lo si vede subito nei dati di performance relativi all’ultima settimana e all’ultimo mese: +5 per cento l’andamento degli ultimi cinque giorni, +9 per cento quello di un mese.

Senza farla tanto per le lunghe un risultato simile significa che chi ha magari approfittato proprio del rosso del 2 settembre per comprare e poi si è semplicemente limitato a mantenere il titolo nel portafoglio dando fiducia, oggi starà valutando il suo profitto.

E chi invece non ha comprato magari perchè spinto a pensare che sarebbe arrivata una seduta in negativo e da lì avrebbe poi deciso se entrare sfruttando le valutazioni più basse? Per costoro è occasione persa? Gli analisti di JP Morgan che oggi sono intervenuti sulla quotata non sono così pessimisti, anzi.

JP Morgan sempre positiva su Prysmian

Nell’ambito di una revisione sulle azioni Prysmian, la banca d’affari Usa JP Morgan ha ribadito il rating overweight sulla quotata alzando il prezzo obiettivo dagli 82 di inizio luglio ad 86 euro.

Nella loro valutazione gli analisti hanno posto l’accento sul fatto che le nuove tariffe applicate dagli USA potrebbero avere un impatto positivo sull’Ebitda grazie al previsto aumento della capacità produttiva nella divisione Transmission e alla crescita dei dei data center.

Proprio tenendo conto delle tenuta del prezzo dei cavi, niente affatto scontata visto il calo del costo del rame, gli esperti Usa vedono un positivo impatto sull’Ebitda Adjusted nel range tra 30 e 35 milioni in più al mese con un conseguente aumento della previsione sull’Ebitda Adjusted relativo a tutto il 2025 (2,4 miliardi di euro, rispetto alla guidance di 2,300-2,375 miliardi di euro).

Il messaggio che arriva da questo upgrade di target price è chiaro: il titolo Prysmian è si cresciuto tanto ma si raccomanda di continuare a sovrappesarlo nel proprio portafoglio perchè può salire ancora, ben oltre i prezzi attuali. Proprio la presenta di forte potenziale di upside insito nella valutazione di JP Morgan è alla base della prosecuzione del trend rialzista di Prysmian.

La valutazione della banca americana riflette quella arrivata appena pochi giorni fa da altri esperti, quelli di HSBC. In questo caso accanto alla conferma del rating buy (comprare) c’era stato un rialzo del prezzo obiettivo a 87 euro, valore che implica un potenziale di upside ancora maggiore rispetto ai prezzi attuali.

Fin qui il parere degli analisti. Ma cosa fare con un titolo che sono sette giorni di fila che si apprezza senza sosta? Arrivati a questo punto, l’analisi tecnica vede una resistenza a 82,19 euro: quello potrebbe essere un obiettivo. Il supporti più vicino, invece, è decisamente lontano essendo a circa 76,5 euro.

