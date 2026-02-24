Azioni Saipem - BorsaInside.com

Nuovo segnale di forza per le azioni Saipem, che a metà seduta segnano un progresso dell’1,2% a 3,44 euro. Il movimento consolida una dinamica già molto positiva: il titolo della società engineering porta il rialzo mensile al 15% e soprattutto amplia il guadagno da inizio anno al 37%, sfiorando quota +38%. Numeri che collocano Saipem tra le migliori storie industriali del listino italiano nel 2026. Una bella rivincita per una quotata che, al contrario, lo scorso anno aveva sofferto e non poco.

Il trend rialzista in atto sulle azioni Saipem non appare episodico, ma sostenuto da un flusso costante di notizie operative favorevoli e da un miglioramento strutturale della percezione del rischio. Dopo anni complessi segnati da ristrutturazioni e volatilità nel settore oil & gas, il mercato sta progressivamente rivalutando il profilo del gruppo.

Il nuovo assist arriva ora da un’importante aggiudicazione internazionale, che rafforza ulteriormente la visibilità sui ricavi. Si di essa andremo a rivolgere la nostra attenzione.

Contratto offshore in Arabia Saudita: 500 milioni di dollari di valore

Il catalizzatore dell’ultima gamba rialzista di Saipem è l’annuncio di un nuovo contratto offshore in Arabia Saudita, assegnato nell’ambito del Long Term Agreement già in essere con Saudi Aramco. Si tratta di una commessa dal valore di circa 500 milioni di dollari, che consolida la presenza di Saipem in uno dei mercati energetici più strategici al mondo.

Nel dettaglio, la società sarà responsabile delle attività di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione (EPCI) di una condotta da 48 pollici lunga circa 65 chilometri offshore e 12 chilometri onshore, oltre alle relative infrastrutture sottomarine nel giacimento di Safaniya, uno dei più rilevanti dell’area.

Per il mercato, il dato chiave non è solo il valore economico della commessa, ma il segnale di continuità nel rapporto con Aramco. L’inserimento in accordi di lungo termine garantisce una pipeline di progetti potenzialmente stabile e rafforza la credibilità del gruppo come partner tecnologico affidabile nelle grandi opere offshore.

Backlog solido e leva operativa: perché il mercato premia

Il nuovo contratto stipulato da Saipem si inserisce in un contesto già favorevole per la quotata italiana. Negli ultimi trimestri il gruppo ha mostrato un miglioramento significativo della qualità del portafoglio ordini, con una maggiore selettività nell’acquisizione delle commesse e un focus su progetti a marginalità più elevata.

La crescita del backlog contribuisce ad aumentare la visibilità sui flussi di cassa futuri, elemento cruciale per una società ingegneristica caratterizzata da ciclicità e complessità operativa. In uno scenario di prezzi energetici relativamente sostenuti e di investimenti upstream ancora robusti in Medio Oriente, il mercato percepisce Saipem come ben posizionata per intercettare nuova domanda infrastrutturale.

Un altro fattore a sostegno del rally è rappresentato dalla leva operativa: con una base costi più razionalizzata rispetto al passato, ogni nuova commessa può avere un impatto più significativo sulla redditività. Dopo la fase di ristrutturazione degli anni precedenti, la struttura finanziaria appare più equilibrata e questo riduce il premio al rischio richiesto dagli investitori.

Il progresso del 15% nell’ultimo mese suggerisce inoltre un ritorno di interesse da parte di fondi e investitori istituzionali, attratti da una storia di turnaround ormai in fase avanzata.

+37% da inizio anno: rally sostenibile o eccesso di entusiasmo?

Con un rialzo del 37% da inizio anno, la domanda che si pongono gli operatori è se il trend possa proseguire o se parte delle buone notizie sia già incorporata nei prezzi. Il livello di 3,44 euro rappresenta un recupero significativo rispetto ai minimi degli scorsi anni, ma per molti analisti il titolo continua a trattare a multipli inferiori rispetto ad alcuni competitor internazionali.

I driver di breve periodo restano chiari: nuovi contratti, consolidamento del backlog e stabilità del contesto energetico globale. In particolare, il Medio Oriente si conferma un’area chiave per la crescita futura, con programmi di investimento pluriennali che potrebbero garantire continuità operativa.

Non mancano tuttavia i rischi: eventuali oscillazioni marcate dei prezzi del petrolio, ritardi nell’esecuzione dei progetti o tensioni geopolitiche potrebbero incidere sulla volatilità del titolo. Inoltre, dopo un rally così ampio, è fisiologico attendersi fasi di consolidamento.

Volendo tirare le somme è chiaro che il nuovo contratto offshore in Arabia Saudita rappresenta un ulteriore assist per i prezzi di Saipem, rafforzando una dinamica già impostata al rialzo. Il +1,2% odierno consolida un quadro tecnico e fondamentale positivo, mentre il +37% da inizio anno testimonia la profondità del recupero in atto.

Per ora il mercato continua a premiare la visibilità sui ricavi e la capacità di esecuzione: elementi che, se confermati nei prossimi trimestri, potrebbero sostenere ulteriormente il trend delle azioni Saipem. Staremo a vedere quel che può accadere.

