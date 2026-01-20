Azioni Saipem - BorsaInside.com

Mentre è in corso la redazione dell’articolo, le azioni Saipem stanno registrando un ribasso dell’1,5%, attestandosi in area 2,64 euro, in un contesto generale negativo per il mercato nel suo complesso, visto che il paniere Ftse Mib è in calo dell’1,4%.

La debolezza odierna del titolo del settore oil sembra essere tuttavia più come una fase di assestamento che un segnale di deterioramento del quadro di fondo. Questo perchè analizzando il grafico della quotata si può subito notare come nell’ultimo mese Saipem abbia messo a segno un rialzo complessivo del 12%, collocandosi tra i titoli più dinamici del comparto industriale italiano. Il calo odierno arriva dopo la flessione di ieri e segue una sequenza di sette sedute consecutive di rialzo, durante le quali il titolo ha beneficiato di un rinnovato interesse da parte degli investitori.

In questo contesto, le prese di profitto risultano fisiologiche, soprattutto alla luce della rapida accelerazione delle quotazioni. L’attenzione del mercato resta comunque elevata, anche per effetto di alcune novità rilevanti emerse tra ieri e oggi: da un lato gli aggiornamenti sulle partecipazioni rilevanti comunicati alla Consob, dall’altro il lancio del nuovo Drilling Training Centre, iniziativa che sottolinea l’impegno di Saipem sul fronte della formazione, della sicurezza e dello sviluppo delle competenze specialistiche.

Vediamo nel dettaglio.

Partecipazioni rilevanti: JP Morgan supera la soglia del 5% di Saipem

Le novità più recenti su Saipem riguardano le comunicazioni sulle partecipazioni rilevanti diffuse dalla Consob. Dalle segnalazioni rese note il 19 gennaio 2026 emerge, infatti, che JP Morgan Chase detiene, a partire dal 12 gennaio, una partecipazione aggregata pari al 5,063% nel capitale di Saipem. La quota risulta detenuta tramite due società controllate e presenta una struttura articolata, elemento che il mercato legge come segnale di un interesse qualificato da parte di un grande operatore finanziario internazionale.

Nel dettaglio, l’1,309% è rappresentato da diritti di voto riferibili ad azioni ordinarie, mentre un ulteriore 1,017% è riconducibile a una partecipazione potenziale, collegata a strumenti come obbligazioni convertibili con scadenza nel 2029 e diritti di richiamo senza una data di scadenza definita. La parte restante, pari al 2,737%, è legata a posizioni lunghe regolate in contanti, attraverso contratti di equity swap con scadenze comprese tra il 2026 e il 2030.

La composizione della partecipazione sembra suggerire un approccio flessibile e sofisticato, tipico di investitori istituzionali di grandi dimensioni.

In linea di principio per il mercato la presenza di JP Morgan sopra la soglia del 5% può essere vista come un elemento di supporto al titolo, in quanto rafforza la percezione di interesse strategico e contribuisce ad aumentare la visibilità di Saipem nel panorama degli investitori globali.

Drilling Training Centre: investimento strategico su competenze e sicurezza

Accanto agli aspetti finanziari, Saipem rafforza il proprio posizionamento industriale con il lancio del nuovo Drilling Training Centre, un hub di formazione altamente specializzato dedicato allo sviluppo delle competenze tecniche nel settore delle perforazioni.

Come reso noto dalla stessa società, il centro è progettato per offrire percorsi formativi che integrano teoria e pratica, facendo leva su tecnologie avanzate e su un approccio fortemente immersivo. Il fulcro della struttura è rappresentato da un simulatore full scale che replica in modo fedele lo scenario operativo reale di un impianto di perforazione. Il sistema utilizza uno schermo composto da 24 monitor, per una superficie visiva di oltre otto metri di lunghezza e tre metri di altezza, in grado di riprodurre con elevato realismo le condizioni operative.

Le postazioni di comando sono equipaggiate con le stesse interfacce uomo-macchina e con i sistemi di controllo presenti sugli impianti reali, consentendo agli operatori di simulare comandi, impostazioni e attività di supervisione in modo estremamente accurato. Il simulatore si basa su modelli matematici e fluidodinamici avanzati, capaci di emulare le condizioni geologiche dei pozzi e le dinamiche tipiche delle operazioni offshore, con particolare attenzione ai contesti di acque profonde.

Il centro è accreditato dall’International Well Control Forum, uno degli organismi di riferimento a livello globale per la certificazione delle competenze nel controllo dei pozzi, e può quindi rilasciare certificazioni riconosciute a livello internazionale. In occasione dell’inaugurazione, Saipem celebra anche 32 anni di membership IWCF, confermando l’impegno storico del gruppo sui temi della sicurezza e della professionalità.

Inutile mettere in evidenza che dal punto di vista degli investitori, il Drilling Training Centre rappresenta un investimento strategico sul capitale umano, coerente con una visione industriale orientata alla sostenibilità, all’innovazione e al rafforzamento del vantaggio competitivo nel lungo periodo.

