C’era grande attesa sulla possibile risposta che oggi le azioni Stellantis avrebbero potuto dare dopo il crollo di ieri ma, almeno per adesso, quel rimbalzo robusto che in tanti speravano non c’è stato. Dopo mezzora dall’apertura delle contrattazioni, infatti, la quotata automotive segna una progressione di appena lo 0,8 per cento a quota 8,91 euro. Il titolo fa meglio di un Ftse Mib che limita il rialzo allo 0,5 per cento ma, onestamente, ci vorrebbero ben altri numeri per parlare di rimbalzo. E così la tensione resta alta anche perchè i segni del sell-off rimediato nella seduta di ieri sono tutti ben visibili. A causa del tracollo, infatti, il verde accumulato da Stellantis nell’ultimo mese si è ridotto all’11 per cento (era molto più ampio fino a mercoledì scorso) mentre il passivo accumulato da inizio 2025 ha ripreso a crescere portandosi al 29 per cento.

Al di là dei numeri, è la situazione stessa che risulta di difficile interpretazione. Tornando a neppure 24 ore fa, c’è da registrare come, sulle prime, il crollo delle azioni Stallantis abbia lasciato quasi spiazzati molti trader. In tanti sono infatti rimasti sorpresi dalla pioggia di vendite arrivata nonostante i positivi dati sui ricavi e sulle vendite nel terzo trimestre 2025. Certo la situazione da inizio 2025 è rimasta drammatica (e non poteva esserlo diversamente alla luce dei dati pesanti del primo semestre) ma, di solito, i miglioramenti nel trimestre più recente sono molto apprezzati dal mercato in quanto segnale di un possibile cambio di passo. Evidentemente non è stato questo il caso delle azioni Stellantis che invece sono andate a picco.

Risultato è che in tanti sono rimasti bruciati vanificando i profitti rimediati fino al giorno precedente magari perchè pensavano che la trimestrale avrebbe potuto dare altra spinta (le previsioni era per un buon terzo trimestre come è effettivamente stato).

Le due ragioni del crollo delle azioni Stellantis

Mentre le azioni Stellantis non riescono a rimbalzare sul serio dopo il tracollo di ieri, il dibattito nel day after è tutto sulle ragioni. Sono le interpretazioni che vengono date al sell-off di ieri. La prima è un pò quella ufficiale: la pioggia di vendite è scattata per effetto della presenza nella guidance 2025 della segnalazione su oneri nel secondo semestre 2025 che, nel momento in cui saranno definiti, verranno poi il larga parte esclusi dalla redditività operativa della quotata.

La seconda interpretazione diciamo che va più più sul pratico: il crollo delle azioni Stellantis come conseguenza dell’assenza di reali novità positive sia dal terzo trimestre che dall’outlook su tutto l’anno in corso. Stando a questa interpretazione, Stellantis ha pagato il fatto che tutto era già noto. Qualcuno azzarda che non sarebbe stata una bestemmia eccedere di ottimismo e pensare anche ad un ritocco in positivo della guidance. Poichè tutto già si sapeva, ecco quindi le vendite.

Dove sta la verità tra queste due interpretazioni? Probabilmente sono entrambe vere fino ad un certo punto. Il grafico dice che le azioni Stellantis erano cresciute tanto forse anche troppo nell’ultimo mese. Da dopo l’estate in tanti avevano approfittato dei prezzi bassi per comprare puntando proprio ad un rilancio che, in effetti, c’è stato. Probabilmente le nuove valutazioni risentivano di un eccesso di fiducia. Per quello che invece riguarda la presenza di oneri nel secondo semestre è chiaro che questa non è una comunicazione positiva. Forse, però, la paura per le ripercussioni di questo annuncio potrebbe essere stata eccessiva. La stessa società automotive ha del resto precisato che si tratta di parametro che è stato già inserito in guidance lasciando intendere che, a conti fatti, non ci saranno sorprese negative. Da ciò ne consegue che la reazione per questo punto nero è eccessiva.

E allora, se così stanno le cose, forse il crollo di Stellantis può essere frutto di una sintesi tra le due interpretazione: prezzi troppo alti nell’ultimo mese con realizzi che hanno sfruttato proprio l’assist negativo arrivato dalla presenza di oneri.

Di certo ci sono tutte le condizioni affinchè la volatilità sulle azioni Stellantis possa restare alta nei prossimi giorni. Uno spunto che i trader dovrebbero considerare.

