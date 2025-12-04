Azioni STM - BorsaInside.com

Le azioni STM continuano ad essere in grande spolvero. Dopo il rialzo monstre messo a segno ieri, anche quella di oggi sembra essere una seduta intonata positivamente per la quotata dei microchips. Il titolo svetta ancora una volta nella lista delle quotate migliori con un rialzo del 2,65 per cento a 21,88 euro. L’entità della progressione assume ancora maggior rilevanza se si tiene conto che, nello stesso frangente, il paniere di riferimento di Piazza Affari è invece attestato sulla linea della parità. L’aspetto saliente però non è tanto questo ma il fatto che, con quella di oggi, le sessioni di borsa consecutive caratterizzate dal rialzo delle azioni STM diventano cinque.

Dinamica visibilissima anche nei numeri visto che gli attuali prezzi di STM sono più alti dell’11 per cento. E proprio l’impennata messa a segno nell’ultima settimana ha portato il verde accumulato nell’ultimo mese al 5 per cento. Insomma un trend cristallino anche se andrebbe sempre tenuto presente che stiamo parlando di un titolo decisamente deprezzato da inizio anno. Nonostante il rialzo dell’ultimo mese, infatti, le azioni STM restano deprezzate dell’8 per cento.

Proprio questo aspetto ci consente di fare una prima valutazione: gli investitori stanno tornando a comprare azioni STM perchè “agevolate”. Ovvio che poi servano i cosiddetti catalizzatori: ieri era stato il rally dei titoli tech americani (Intel e Dell su tutti). E oggi cosa sta spingendo gli acquisti su STM?

Broker consigliato (5/5) ✓ N.1 in Italia Deposito minimo ZERO ✔️ Broker regolamentato SCOPRI DI PIÙ Recensioni ✓ N.1 in Italia

✓ Regime Fiscale Amministrato

✓ Buono Amazon fino a 15.000€ * Avviso di rischio * Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Fin dove potranno arrivare le azioni STM?

Un forte rialzo come quello messo a segno da STM nell’ultima settimana potrebbe subito fa accendere il faro della preoccupazione: c’è il rischio che il trend al rialzo possa interrompersi? A rispondere a questa domanda sono stati proprio oggi gli analisti di Banca Akros. Gli esperti hanno infatti alzato sia il rating che il target price. Per quello che riguarda la raccomandazione essa è stata portata dal precedent neutral ad accumulate mentre il prezzo obiettivo è stato solo oggetto di un ritocco da 24,5 a 25 euro, livello decisamente più alto delle attuali quotazioni con conseguente buon potenziale di upside. Secondo gli esperti, raggiungendo proprio il nuovo prezzo obiettivo, il titolo scambierebbe a circa 14 volte il rapporto PE 2027.

Nell’analisi di Banca Akros non manca poi un riferimento al mercato dei chips più in generale. Secondo gli esperti le nuove stime sul mercato globale dei semiconduttori sono positive e rappresentano un chiaro fattore di visibilità.

A guardare al contesto generale è anche Equita. Per la sim milanese, è un dato di fatto che dagli Stati Uniti stiano arrivando parole sempre più ottimistiche dai principali concorrenti. Ciò, hanno proseguito della sim, lascia intendere che possa esserci una forte ripresa della domanda soprattutto nei segmenti automotive e industrial, vale a dire due settori in cui STM è molto esposta.

Altro fattore di visibilità citato da Equita è poi la normalizzazione delle scorte su tutta la catena distributiva. Tenendo anche conto dei segnali di ripartenza del segmento industrial, si può pensare che stiamo proprio migliorando tutto il settore in cui è attivo il gruppo dei chips. Ne consegue che i volumi potrebbero salire. Da questa view la stima: crescita dei ricavi di STM al 13 per cento dopo il rallentamento che invece ha condizionato il 2025.

Broker consigliato (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com