La flessione dell’1,75 per cento con conseguente discesa dei prezzi in area 15,7 euro va ad interrompere la serie di quattro rialzi consecutivi messi a segno dalle azioni Technoprobe. La quotata in questa prima parte del 2026 ha rastrellato un rialzo di oltre 21 punti percentuali imponendosi tra le migliori del suo indice. E’ infatti dalla fine di dicembre che il titolo ha imboccato una netta traiettoria al rialzo durante la quale, fatte salve le classiche prese di profitto, le quotazioni hanno guadagnato qualcosa come 3,5 euro. Di certo una progressione che dà all’occhio ma è quasi niente rispetto alla progressione anno su anno. Chi ha messo questo titolo in portafoglio e lì lo ha lasciato nell’ottica di un investimento di lungo termine, saprà di certo che anno su anno questa quotata si è apprezzata del 147 per cento!

Insomma per Technoprobe un anno brillante ma tutto questo, come certamente sapranno gli investitori più esperti, potrebbe avere anche un altro lato della medaglia. Spesso infatti forte crescita significa maggiori possibilità di rallentamento.

Non sembra però essere questo il caso delle azioni Technoprobe ameno stando al punto di vista degli analisti di Deutsche Bank che, proprio ieri, sono intervenuti sulla quotata confermando la loro view bullish da tempo in essere e alzando il target price. Praticamente la conferma di una promozione che vale la pena vedere nel dettaglio.

Deutsche Bank resta ottimista sulle azioni Technoprobe

Secondo gli analisti tedeschi, le azioni Technoprobe sono da comprare anche perchè possono arrivare fino a 19 euro di quotazione. Questo è il nuovo target price assegnato dagli esperti, decisamente migliore dai 16 euro precedenti che erano stati di fatto superati dai prezzi correnti. Un obiettivo di prezzo così alto significa, se raffrontato alle attuali quotazioni, ampio margine di upside. Insomma il senso della valutazione di Deutsche Bank non ha bisogno di tanti commenti.

Nella loro nota gli analisti hanno affermato che a seguito della decisione di TSMC di migliorare le previsioni per gli investimenti in conto capitale previsti per il 2026, ora le prospettive per la spesa in equipment hanno subito un generale miglioramento con aumenti previsti non solo nella memoria ma anche nel settore della foundry/logica. In questo contesto il mantenimento della view bullish sulle azioni Technoprobe con aumento del prezzo obiettivo.

Troppo ottimismo da parte degli esperti tedeschi? Le medie di valutazione sul titolo TPRO sono più prudenti essendoci una netta prevalenza di rating hold o neutrali. Secondo MarketScreener inoltre lo stesso target price medio, pari a 13,5 euro, è più basso delle quotazioni correnti segno che non c’è potenziale di rialzo.

