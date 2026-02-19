Azioni Tenaris - BorsaInside.com

Seduta di forte contrasto a Piazza Affari, dove spicca il rally delle azioni Tenaris. La quotata del gruppo petrolifero è la migliore del Ftse Mib, con un balzo del 3,9% a 21,92 euro, in netta controtendenza rispetto alla flessione dell’1,14% che caratterizza il paniere di riferimento.

Un differenziale così ampio segnala un chiaro boom di acquisti, riconducibile direttamente alla pubblicazione dei conti 2025 e alla definizione del dividendo 2026. Il mercato ha premiato la combinazione tra solidità finanziaria, generazione di cassa e una politica di remunerazione agli azionisti che resta generosa nonostante un anno leggermente più debole sul fronte dei ricavi.

Il rialzo odierno assume ancora più valore considerando il contesto negativo del listino principale: mentre il mercato nel suo complesso arretra, Tenaris catalizza flussi in acquisto, dimostrando come i risultati e la cedola abbiano rafforzato la fiducia degli investitori. Ma vediamo nel dettaglio come è andata nello scorso esercizio.

Broker consigliato (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Conti Tenaris 2025: ricavi in calo ma utili solidi e margini resilienti

Nel dettaglio, il gruppo ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 11,98 miliardi di dollari, in flessione del 4% rispetto ai 12,52 miliardi dell’esercizio precedente. Una contrazione contenuta, maturata in un contesto di normalizzazione dei prezzi energetici e di dinamiche meno favorevoli rispetto ai picchi degli anni precedenti.

Anche la marginalità ha registrato un leggero arretramento, con un Ebitda margin sceso dal 24,4% al 24,2%, mentre il risultato operativo è passato da 2,42 miliardi a 2,28 miliardi di dollari. Il calo, pari al 6%, non ha però compromesso la capacità del gruppo di generare utili significativi.

Tenaris ha infatti archiviato l’esercizio con un utile netto di 1,93 miliardi di dollari, contro i 2,04 miliardi dell’anno precedente. L’utile per azione si è attestato a 1,83 dollari, livello che conferma una redditività ancora elevata rispetto alla media storica del settore.

Particolarmente incoraggiante è stata la dinamica del quarto trimestre 2025. In quel periodo i ricavi sono saliti a 3 miliardi di dollari, in aumento del 5% su base annua e dell’1% rispetto al trimestre precedente. Segnale che la fase più complessa potrebbe essere alle spalle, con un graduale miglioramento della domanda.

Cassa robusta e guidance 2026: basi solide per la crescita

Uno degli elementi che potrebbe essere alla base del rally è la solidità patrimoniale del gruppo. A fine 2025 la posizione finanziaria netta di Tenaris era positiva per 3,32 miliardi di dollari, dato che evidenzia una struttura finanziaria estremamente solida anche dopo la distribuzione di dividendi per 900 milioni e buyback per 1,36 miliardi nel corso dell’anno.

Le attività operative hanno generato 1,98 miliardi di dollari di cassa, a fronte di investimenti complessivi per circa 617 milioni. Questo significa che Tenaris ha continuato a produrre liquidità in misura ampiamente superiore al fabbisogno per capex, preservando margini di flessibilità per il futuro.

Il management ha inoltre indicato che vendite e marginalità del primo trimestre 2026 saranno in linea con i livelli attuali, rassicurando il mercato sulla stabilità del business nel breve termine. In un contesto globale ancora caratterizzato da volatilità sul fronte energetico, questa visibilità operativa rappresenta un elemento di stabilizzazione per le valutazioni.

✨ Lo sapevi che sulle azioni petrolifere puoi investire anche con i certificates?

👉 ISCRIVITI AL CANALE TELEGRAM CERTIFICATI FINANZIARI dove puoi trovare analisi, comparazioni e spunti operativi sui certificates.

Dividendo Tenaris 2026: cedola generosa che sostiene il titolo

Altro catalizzatore decisivo del rialzo è stato l’annuncio del dividendo 2026, relativo all’esercizio 2025. Il consiglio di amministrazione ha approvato una distribuzione complessiva di 0,89 dollari per azione, comprensiva dell’acconto di 0,29 dollari già corrisposto a novembre 2025.

Il saldo sarà pari a 0,60 dollari per azione, confermando una politica di remunerazione coerente con la capacità di generazione di utili e cassa. La cedola, in rapporto ai prezzi attuali di borsa, offre un rendimento interessante e rappresenta un segnale di fiducia del management nella sostenibilità dei risultati.

Il mercato potrebbe aver interpretato la decisione come la conferma che, nonostante il lieve arretramento dei ricavi nel 2025, Tenaris stia riuscendo a mantenere una forte disciplina finanziaria e un equilibrio tra investimenti, remunerazione degli azionisti e solidità patrimoniale.

In pratica la combinazione tra utili robusti, flussi di cassa consistenti, guidance stabile per il 2026 e dividendo generoso è alla base del deciso rimbalzo del titolo in un contesto generale avverso. Con un +3,9% a 21,92 euro in una giornata di mercato negativa, Tenaris dimostra di saper attrarre capitali quando i fondamentali e la politica di distribuzione convincono.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com