Rating azioni Unipol - BorsaInside.com

Seduta di borsa con il freno a mano inserito e pochi spunti per gran parte dei titoli. Del resto esaurita la stagione delle trimestrali, trovare degli assist specifici non è semplice. E così, per chi volesse comunque investire in azioni, non resta fare altro che dare uno sguardo agli aggiornamenti di rating e target price degli analisti. Proprio spulciando nei report di oggi, l’occhio cade su una nuova valutazione formulata da UBS sulle azioni Unipol. Il titolo della quotata bolognese nella seduta di borsa di oggi sta perdendo l’1,12 per cento e scambia a 17,26 euro.

La prestazione è peggiore rispetto all’andamento generale del Ftse Mib ma non impatta comunque sulla prestazione di medio e lungo termine della quotata. Rispetto a un mese fa le azioni Unipol continuano a presentare un verde di quasi 3 punti percentuali mentre, da inizio 2025, il rialzo è del 44 per cento. Se a ciò si aggiunge poi il fatto che su base annua il titolo è apprezzato del 90 per cento, si può avere un’idea del profitto che gli investitori di lungo termine hanno conseguito. Tutto ciò però ha anche un altro risvolto della medaglia perchè quando un titolo si apprezza tanto, c’è il rischio che lo spazio di rialzo possa stringersi. Proprio questo è ciò che sembrano lasciar intendere gli analisti di UBS con la loro valutazione neutrale sulla quotata bolognese.

Intendiamoci: il fatto che ad un titolo venga assegnato un rating prudenziale non significa che sia meglio stare alla larga. Ci sono infatti svariati strumenti attraverso i quali si può operare anche in ottica speculativa per sfruttare movimenti intraday. Un esempio sono i CFD disponibili su eToro dove, tra l’altro, è anche possibile fare trading nazionale senza i classici costi di conversione.

📈 Apri un conto demo eToro per testare il broker: è gratis

Per UBS il target price di Unipol è oramai vicino

Tra i vari giudizi già attivi sulle azioni Unipol, quello di UBS è uno dei più moderati. Secondo gli analisti svizzeri è preferibile restare neutrali sul titolo pur essendoci uno spazio di salita fino al target price fissato a 17,7 euro. Le attuali quotazioni di Unipol sono distanti poco meno di 0,5 euro e questo è appunto il potenziale di upside del titolo. Nella loro nota gli analisti hanno affermato che la quotata bolognese potrebbero continuare a trarre beneficio in Italia da un ambiente favorevole per i prezzi assicurativi

Per gli esperti le azioni Unipol sono quindi valutate in modo corretto anche perchè il fatto che Bologna non abbia mai coltivato la diversificazione geografica, puntando tutto sull’Italia, è palesemente una limitazione ad un potenziale apprezzamento del valore. Insomma Unipol è poco sviluppata all’estero per poter trarre beneficio anche da questo fattore.

In Italia la società è invece un operatore di primo piano nel settore assicurativo Auto dove opera con una gamma di prodotti molto ampia e una scala che è considerata particolarmente vantaggiosa in quella che è l’attuale fase di mercato.

Nel report di UBS vengono poi passati ai raggi il contesto macro in Italia e la prestazione del mercato assicurativo Auto. Dall’analisi degli analisti svizzeri non emergono spunti impattanti e infatti, tenendo proprio conto del quadro di riferimento, non sono previsti movimenti di prezzo per il medio termine.

Questo, lo rimarchiamo, è il punto di vista di UBS che, a voler essere pignoli, è anche minoritari visto che la stragrande maggioranza degli analisti, vantano rating buy o comunque una view bullish.

Tanti buy sulle azioni Unipol

Nelle ultime settimane di maggio una pioggia di valutazioni positive ha interessato il titolo Unipol. Barclays, ad esempio, ha confermato il rating overweight alzando addirittura il prezzo obiettivo a 17,5 euro. Intesa Sanpaolo ha ribadito il buy con target price a 18,2 euro meglio ancora hanno fatto gli analisti di Kepler Cheuvreux che, confermando sempre il rating buy, il target price lo hanno portato a 19,2 euro. Proprio quest’ultima valutazione è in assoluto una delle migliori perchè non solo c’è l’indicazione di acquisto ma, nel raffronto con quelli che sono gli attuali prezzi, c’è un forte spazio di upside.

Per i trader più bullish, la valutazione di Kepler Cheuvreux è di certo un sostegno alle loro strategie sul titolo Unipol. Non solo quelle dirette ma anche quelle con strumenti derivati come i CFD.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.