Buona visibilità sulle azioni Webuild nella prima parte della mattinata. La quotata del settore infrastrutture sta segnando un rialzo del 2,4 per cento a 3,6 euro riprendendo subito quota dopo quattro sedute in ombra successive alla zampata post-Epifania quando il titolo chiuse a 3,6 euro. Al di là di queste variazioni giornaliere, ad essere significativi sono i dati di medio e lungo termine: per Webuild +3,8 per cento nell’ultimo mese e +23 per cento anno su anno. Un titolo che sembra performare bene, quindi, e i motivi sono sempre gli stessi: l’aggiudicazione di nuove commesse. Anche il forte rialzo odierno, è dovuto a nuovi ordini che il colosso delle infrastrutture ha messo in cassaforte. Uno più modesto relativo alla linea C della metro di Roma e l’altro, da capogiro, che è arrivato dall’Arabia Saudita. Inutile dire che prima di posizionarsi sul titolo è preferibile analizzare più nel dettaglio questi contratti.

Arabia Saudita: estensione della Red Line di Riad da quasi 2,8 miliardi di dollari

Webuild continua a rafforzare in modo significativo la propria presenza in Medio Oriente con l’aggiudicazione di una nuova commessa di grande rilevanza in Arabia Saudita che conferma il ruolo del gruppo tra i principali player globali nelle infrastrutture di trasporto ad alta complessità. In qualità di capofila di un consorzio internazionale, Webuild si è vista assegnare l’estensione della Red Line della metropolitana di Riad, per un valore complessivo che si avvicina ai 2,8 miliardi di dollari. Il contratto è stato conferito dalla Royal Commission for Riyadh City e coinvolge, oltre a Webuild, partner industriali di primo piano come L&T, Nesma e Alstom.

Dal punto di vista industriale, il progetto prevede la progettazione e la realizzazione di 8,4 chilometri di nuova linea completamente automatizzata, in continuità con il sistema driverless già operativo nella capitale saudita. Il tracciato si svilupperà per 1,3 chilometri in viadotto e 7,1 chilometri in galleria, con la costruzione di cinque nuove stazioni, di cui tre sotterranee, oltre all’installazione dei sistemi di segnalamento e controllo. Per le tratte in sotterraneo verrà utilizzata una Tunnel Boring Machine, tecnologia nella quale Webuild vanta una lunga esperienza maturata in alcuni dei contesti ingegneristici più complessi a livello globale.

Dal punto di vista strategico, l’estensione della Red Line è destinata a integrarsi con l’intera rete metropolitana di Riad, composta da sei linee automatiche per uno sviluppo complessivo di 176 chilometri, uno dei più ambiziosi programmi di mobilità urbana al mondo. La nuova infrastruttura rafforzerà il collegamento con aree urbane in forte crescita, servirà la King Saud University con due nuove stazioni e migliorerà l’accesso a Diriyah, prima capitale saudita e sito Patrimonio Unesco, oggi al centro di un vasto piano di sviluppo turistico e culturale. Per gli investitori, la commessa rappresenta un’ulteriore conferma del posizionamento di Webuild in mercati ad alta visibilità e con committenze istituzionali di primissimo livello.

Ricordiamo che Webuild è presente in Arabia Saudita dal 1966, con una continuità operativa che ha permesso al gruppo di costruire relazioni solide con le autorità locali.

Italia: nuova tratta T1 della Metro C di Roma

Accanto al Medio Oriente, Webuild consolida anche la propria presenza sul mercato domestico con una nuova commessa infrastrutturale di rilievo. Il gruppo ha comunicato che al Consorzio Metro C è stato affidato il contratto per la realizzazione della tratta T1 della linea C della metropolitana di Roma. Webuild, in qualità di leader del consorzio insieme a Vianini Lavori, realizzerà il collegamento strategico tra Clodio/Mazzini e Farnesina, un’opera di grande importanza per il sistema di mobilità della Capitale.

Il valore complessivo del contratto ammonta a 776 milioni di euro, di cui 268 milioni di euro in quota Webuild. L’intervento consentirà di estendere una delle principali linee metropolitane romane verso aree ad alta densità e rilevanza istituzionale, contribuendo a migliorare la sostenibilità del trasporto urbano e a ridurre la congestione.

Dal punto di vista finanziario, la commessa rafforza ulteriormente il portafoglio ordini in Italia, garantendo continuità operativa e visibilità sui flussi di cassa in un mercato core per il gruppo.

Le nuove commesse in Arabia Saudita e a Roma rappresentano due tasselli complementari della strategia di Webuild: crescita internazionale in mercati ad alto investimento infrastrutturale e consolidamento sul fronte domestico. Lato operativo, questi nuovi contratti aumentano la qualità e la diversificazione del backlog, rafforzando le prospettive di medio-lungo periodo del gruppo delle infrastrutture.

