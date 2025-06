Comprare azioni Azimut - BorsaInside.com

La seduta di borsa di metà settimana sarà pure molto pacata (come del resto lo è stata nei giorni precedenti) ma c’è un titolo che invece si muove in modo molto esuberante. Parliamo delle azioni Azimut Holding che grazie al rialzo dell’1,5 per cento riescono ad agganciare quota 26,64 euro. Come si può notare dal grafico in basso, l’apprezzamento in atto permette ad Azimut di rafforzare la sua prestazione positiva ora pari al 2,2 per cento. Un titolo in salute nel breve termine, quindi, ma al tempo stesso ben intonato anche nel lungo periodo (+11 per cento il rialzo nell’ultimo anno).

Focalizzando l’attenzione sulla seduta di oggi, è evidente che se il Ftse Mib è piatto mentre su Azimut sembra quasi esserci una corsa all’acquisto, allora ci deve essere un driver specifico che spinge la quotata del risparmio gestito. Proprio questo fattore dovrebbe essere tenuto in debita considerazione dai trader interessati ad entrare sulla quotata. Operativamente ora possono farlo anche senza costi di conversione usando il servizio di trading nazionale del broker eToro.

📈 Registrati gratis sul sito ufficiale di eToro per avere il conto demo

Cosa determina il rally delle azioni Azimut Holding

Dietro al rally di Azimut c’è la presa di posizione degli analisti Banca Akros. Gli esperti hanno alzato sia il rating che il target price. In particolare il primo parametro è passato dal precedente accumulate a buy mentre il prezzo obiettivo è stato rivisto da 28,10 euro a 31 euro. Il messaggio che arriva dall’upgrade completo di Banca Akros è quindi molto chiaro: comprare azioni Azimut perchè i prezzi hanno ancora un forte spazio di risalita rispetto alle quotazioni attuali.

La valutazione di Banca Akros non è da intendersi come un cambio radicale nella prospettiva sul titolo del risparmio gestito. Il precedente rating, l’accumulate, pur non essendo un giudizio bullish in senso stretto, era comunque una espressioni di ottimismo. Confrontando la precedente valutazione con quella nuova, quindi, emerge un riposizionamento in linea con l’andamento del titolo da parte di Banca Akros.

Per quello che riguarda le motivazioni dell’upgrade, il riferimento citato nel report è il dato sulla raccolta di maggio che è stato pubblicato nei giorni scorsi.

Secondo Banca Akros i dati sono stati migliori delle attese della vigilia. Non solo ma l’annunciato accordo vincolante con FSI per la creazione di TNB, nuova wealth management bank, è stato giudicato come un primo passaggio fondamentale per sprigionare il valore nascosto potenziale.

Focus sulla raccolta di Azimut a maggio 2025

Azimut ha registrato a maggio una raccolta netta di 1,9 miliardi di euro, portando il totale da inizio anno a 7,6 miliardi di euro. Il risultato è la conferma della forza del modello di business e della solidità delle strategie di espansione della quotata.

Alla luce dell’aggiornamento di maggio, il totale delle masse gestite e amministrate ha raggiunto da inizio 2025 i 110,7 miliardi di euro, di cui 73,3 miliardi riferibili alle masse gestite. La quotata del risparmio gestito, quindi, continua attrarre capitali nonostante un contesto di mercato complesso.

Secondo lessandro Zambotti, CEO e CFO del gruppo, anche i dati di maggio hanno dimostrato la capacità della società di guidare il settore grazie ad un forte slancio commerciale in tutte le principali aree geografiche e segmenti di clientela. Zambotti ha quindi definito la domanda sul mercato domestico come “estremamente robusta“, con flussi significativi verso soluzioni gestite.

A livello internazionale, invece, il gruppo ha evidenziato una forte accelerazione in hub chiave come Dubai, Monaco e Singapore, dove le attività di wealth management stanno guadagnando sempre più slancio. Il Brasile, invece, si è confermato un mercato in crescita nel comparto dei mercati privati, in particolare nel settore infrastrutture. Per finire, nell’area del Medio Oriente, Azimut sta potenziando la propria presenza nei segmenti istituzionale e wholesale, con nuovi mandati in Arabia Saudita e l’avvio di un’operazione di distribuzione negli Emirati Arabi Uniti.

Il gruppo ha tratto beneficio anche dalla solidità delle affiliate strategiche, che hanno contribuito a rafforzare la diversificazione del portafoglio e ad ampliare la gamma di soluzioni offerte. In questa direzione si è andata ad inserire l’acquisizione di HighPost Capital, società americana di private equity e venture capital fondata da David Moross e Mark Bezos. Grazie a questa operazione, Azimut si rafforzeràò ancora di più mercati privati consolidando il suo ruolo come piattaforma di consulenza multigenerazionale di primo piano.

Il mix tra forte raccolta, presenza internazionale in espansione e strategie di crescita mirate permette ad Azimut di confermarsi come una delle realtà più dinamiche e innovative nel settore del risparmio gestito ed è alla base proprio dalla valutazione favorevole espressa da Banca Akros.

Per gli investitori, quindi, le buone indicazioni sono più di una e si configurano come un pesante assist per entrare sul titolo.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.