Con un rialzo dei oltre 8 punti percentuali, le azioni Salvatore Ferragamo sono in assoluto tra le migliori di tutta la borsa di Milano. La maison del lusso è in grande spolvero fin dall’apertura delle contrattazioni e, in vista del giro di boa delle 13,30, passa di mano a 7,3 euro.

Il forte apprezzamento in atto mette la parola fine alla cinque sedute consecutive tinte di rosso che la quotata ha messo in fila nell’ultima settimana. I prezzi di Ferragamo, infatti, dai 7,29 euro dell’ultimo martedì di ottobre fino a un minimo di 6,75 euro al termine della seduta di borsa di ieri per poi provare e trovare il rimbalzo in quella di oggi. Considerando queste oscillazioni non deve stupire se l’andamento settimanale di Salvatore Ferragamo è quindi piatto. Con la vera e propria corsa a comprare azioni in atto oggi, invece, si consolida sopra al 26 per cento la prestazione dell’ultimo mese.

Questa è la situazione in atto sul titolo. Inutile dire che, dinanzi ad uno slancio simile, viene spontaneo chiedersi cosa stia facendo da catalizzatore. Insomma perchè tutti sembrano essersi messi quasi in fila ad acquistare azioni della maison?

Fin dove possono salire i prezzi di Salvatore Ferragamo

Nelle ultime ore non ci sono state notizie price sensitive sul conto di Ferragamo. La quotata ha infatti pubblicato i conti trimestrali ormai da tempo e, come di certo ricorderanno gli investitori che hanno il titolo in portafoglio, proprio i risultati diedero vita ad un balzo in avanti dei prezzi che, per la cronaca, fu poi ridimensionato proprio dalle cinque sedute consecutive in rosso che si sono susseguite fino a ieri.

Detto questo, dietro al rally odierno del titolo ci potrebbe essere più che altro la decisione degli analisti di Exane di alzare rating e target price. Come nella più classica delle situazioni di questo tipo, quindi, c’è un upgrade che arriva su una specifica quotata reduce da una serie di ribassi e che gli investitori sfruttano per tornare a comprare quel titolo. Tutto come da copione, quindi, ma con l’aggiunta che la mossa degli analisti francesi implica un radicale cambio di prospettiva sulla maison.

Per gli esperti francesi, infatti, le azioni Ferragamo sono destinate a fare meglio del settore di riferimento con i prezzi che potrebbero portarsi fino a 10 euro. Un approccio che possiamo tranquillamente definire super-bullish perchè il nuovo prezzo obiettivo non solo è molto distante dalle quotazioni correnti (e quindi è presente un potenziale di upside piuttosto robusto) ma è anche nettamente sopra quello di altri analisti. Senza andare troppo a ritroso nel tempo, ieri Barclays aveva confermato il suo rating underweight alzando il prezzo obiettivo a 5,1 euro, praticamente appena più della metà del nuovo target assegnato a Ferragamo da Exane. Sulla stessa onda anche gli analisti di Intesa Sanpaolo con il loro rating underperform e il target price a 5,9 euro e ancora prima quelli di Citi fermi su hold (mantenere) e target price a 7,2 euro.

Insomma come si può dedurre da questi esempi, il posizionamento di Exane sulla maison della moda va a dir poco controcorrente. Attenzione perchè questo non significa che siano i francesi ad avere ragione e tutti gli altri ad avere torto. In realtà, infatti, la situazione potrebbe essere quella diametralmente opposta. I dati medi dicono che sulla base di 13 valutazioni attive sulla quotata, il rating medio è underperform ossia sottoperforma (all’apposto dell’outperform di Exane) mentre il target price medio è di 5,75 euro ossia il 14 per cento in meno rispetto ai prezzi attuali. A preoccupare il fatto poi che tra i giudizi in essere, non ci sia un solo buy. La view espressa da Exane e che è alla base del ritorno dei maxi acquisti su Ferragamo è quindi decisamente isolata.

Forse gli investitori che ancora non sono entrati, dovrebbero tenerne conto.

