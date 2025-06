Crollo azioni Popolare di Sondrio - BorsaInside.com

La borsa di Milano sembra essere orientata a chiudere la settimana in negativo. A causa della recrudescenza della tensione in Medio Oriente provocata dall’attacco di Israele all’Iran una buona parte del Ftse Mib è in rosso con alcune eccezioni (Eni e Leonardo) che invece traggono vantaggio dalla tensione. Proprio nel settore negativo del Ftse Mib spunta un nome ben preciso: Banca Popolare di Sondrio. La quotata valtellinese sta andando letteralmente a picco con un ribasso del 3,5 per cento a quota 11,4 euro. In pratica il titolo fin qui peggiore nella seduta di borsa che paga l’attacco di Israele all’Iran è una banca.

Tutto molto strano verrebbe da dire e infatti, pur essendo in ribasso, le altre quotate del settore bancario non stanno registrando un tonfo come quello della BPSO. Ciò fa pensare che, va bene il sentiment, ma dietro al sell-off che sta affondando la quotata valtellinese ci possano essere motivi diversi. Del resto, a causa proprio del nuovo crollo (già nei giorni scorsi i prezzi della Popolare di Sondrio avevano segnato ribassi in alcuni casi anche molto ampi), ecco che la prestazione mensile della quotata, in forte verde fino ad alcune settimane fa, ora passa su un rosso del 3 per cento. Vero è che nel raffronto anno su anno continua ad esserci un rialzo del 66 per cento e che il calo dell’ultimo mese ci possa anche stare per motivi tecnici, tuttavia vale la pena approfondire per capire cosa sta sta succedendo al titolo.

Prima di farlo ricordiamo che anche sulla Banca Popolare di Sondrio è possibile investire con il servizio di trading nazionale di eToro. Si tratta di una funzionalità molto interessante nell’attuale panorama operativo.

📈 Apri un conto demo eToro e fai trading sulle azioni italiane

Crollo azioni Banca Popolare di Sondrio: quali sono le cause?

Il crollo delle azioni BPSO non centra assolutamente nulla con la crisi in Medio Oriente ma è invece da correlare con il clima di elevata incertezza che caratterizza l’OPS lanciata da BPER Banca. Il consiglio di amministrazione della banca valtellinese, analizzando la proposta ricevuta dalla quotata emiliana, ha segnalato che l‘operazione non riconosce pienamente il reale valore della Popolare di Sondrio. Evidentemente questa presa di posizione non è piaciuta agli investitori che hanno reagito con vendite massicce.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa ha detto il massimo organo della BPSO.

Secondo i vertici della quotata, sussistono forti perplessità sull’operazione poichè la proposta pervenuta essa non riconosce pienamente il reale valore dell’istituto valtellinese né le sue prospettive di crescita autonoma.

Pur ritenendo il corrispettivo formalmente congruo dal punto di vista finanziario, Popolare di Sondrio ha evidenziato che la struttura stessa dell’offerta – interamente in azioni BPER – è sbilanciata a favore degli attuali azionisti di BPER, generando effetti penalizzanti per i propri soci in termini di equità relativa.

Inoltre, la banca valtellinese ha anche rimarcato che la potenziale integrazione tra i due istituti potrebbe comportare rischi e incertezze strategiche, che rendono l’esito dell’operazione tutt’altro che scontato. Queste perplessità, hanno specificato da Sondrio, valgono sia sul piano industriale che su quello regolamentare e competitivo.

Un ulteriore punto critico riguarda poi la natura del corrispettivo: essendo totalmente in azioni, l’offerta impone agli azionisti di Popolare di Sondrio una valutazione approfondita delle caratteristiche patrimoniali e di rischio dell’offerente. Non è previsto alcun esborso in contanti, ma l’OPS ha comunque effetti fiscali rilevanti.

In particolare, l’adesione all’offerta da parte degli azionisti della Popolare dio Sondrio configura un evento di realizzo ai fini delle imposte sui capital gain, pur in assenza di una componente monetaria. Di conseguenza, gli azionisti aderenti saranno tenuti a versare imposte con mezzi propri, elemento che potrebbe ridurre significativamente l’attrattività della proposta.

Volendo quindi fare una valutazione di massima, la posizione di Popolare di Sondrio in relazione all’OPS di BPER Banca è improntata alla massima cautela. Il suggerito che indirettamente viene dato ai potenziali sottoscrittori è quello di procedere a una riflessione attenta e approfondita prima di valutare l’adesione all’offerta di BPER Banca.

Ovviamente questa è una raccomandazione di massima e poi i singoli investitori reagiranno come meglio credono. Tuttavia si può facilmente intuire che una simile presa di posizione da parte del vertici della Popolare di Sondrio mette in salita tutta l’operazione.

A questo punto il rischio è quello di un deprezzamento del titolo BPSO anche perchè la netta maggioranza degli analisti già da settimane non si è mostrata particolarmente entusiasta verso l’OPS. I rating sulle azioni Popolare di Sondrio sono infatti prudenziali (hold o neutral) con target price che spesso sono sotto le attuali quotazioni.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.