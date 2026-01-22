Azioni Fincantieri - BorsaInside.com

Giornata da dimenticare per la azioni Fincantieri che, dopo essere rimaste sul fondo del Ftse Mib per tutta la mattinata, nel primo pomeriggio hanno addirittura allargato il passivo arrivando a perdere il 7,7 per cento a 17 euro contro un Ftse Mib sta segnando una variazione positiva dell’1 per cento. Guardando all’andamento Piazza Affari nel suo complesso viene da pensare che mentre il principale indice di borsa prova a rimbalzare dopo una serie di sedute tinte di rosso, le azioni Fincantieri al contrario ritracciano. Ma a balzare all’attenzione degli investitori è anche il fatto che la seconda quotata peggiore della seduta non è una qualsiasi ma Leonardo (-4 per cento per il gruppo di Cingolani) e ancora che tutti gli altri titoli in rosso siano molto distaccati con passivi che non superano lo 0,6 per cento. Insomma non è Fincantieri che crolla ma è il settore difesa della borsa a sbandare.

Le ragioni di questo violento ribasso sono facilmente intuibili. L’accordo preliminare raggiunto ieri tra Trump e l’Europa ha per adesso congelato la crisi sulla Groenlandia. Gli Stati Uniti hanno bloccato la prossima introduzione dei dazi contro quei paesi europei che più di tutti si erano espresse contro le mire Usa sulla regione danese e ciò ha permesso alle borse del Vecchio Continente (Ftse Mib compreso) di rimbalzare. L’altra faccia della medaglia è che l’intesa ha di fatto allentato la tensione geopolitica che, nei giorni scorsi, era invece schizzata alle stelle. Meno tensione è significato il crollo dei titoli della difesa a partire da Fincantieri.

Broker consigliato (5/5) ✓ N.1 in Italia Deposito minimo ZERO ✔️ Broker regolamentato SCOPRI DI PIÙ Recensioni ✓ N.1 in Italia

✓ Regime Fiscale Amministrato

✓ Buono Amazon fino a 15.000€ * Avviso di rischio * Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Le azioni Fincantieri restano comunque in rialzo su base mensile

L’espressione crollo delle azioni Fincantieri che abbiamo fin qui usato è un pò frutto di licenza giornalista. In realtà si dovrebbe rapportare questo ribasso (oggettivamente non di poco conto) al trend del titolo nel medio e lungo termine. Le sorprese non mancano perchè pur considerando il -7,5 per cento di oggi, il colosso della cantieristica resta in verde del 4% su base mensile per non parlare del +132 per cento anno su anno.

Insomma stiamo parlando di un titolo che, calcando l’appeal della difesa, è cresciuto tantissime. In passato, in tante occasioni, il rally è stato alimentato da speculazioni su un aumento della tensione geopolitica, ora la stessa tensione cala e quindi scattano le prese di profitto.

Nulla di più. E allora cosa fare? Tanto per iniziare guardare ai dati concreti.

Broker consigliato (5/5) ✓ Broker con 50 anni di esperienza globale Deposito minimo 0$ ✔️ Broker regolamentato Inizia ora Recensioni ✓ Broker con 50 anni di esperienza globale

✓ Assistenza clienti in italiano

✓ Regime fiscale amministrato 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Tornare alla concretezza: le stime sull’esercizio 2025 di Fincantieri

Consensus 2025 Fincantieri in miglioramento su ricavi e redditività. Le più recenti stime degli analisti, aggiornate al 22 gennaio 2026, delineano uno scenario di crescita sia sul fronte dei volumi sia su quello della profittabilità, a conferma della progressiva normalizzazione operativa del gruppo.

Venendo ai numeri, il consenso prevede per l’esercizio 2025 ricavi complessivi pari a 9,14 miliardi di euro. Il dato implica un incremento significativo rispetto agli 8,13 miliardi registrati nel 2024 grazie all’avanzamento del portafoglio ordini e a una migliore esecuzione dei programmi industriali, in particolare nei segmenti cruise e difesa.

Sul piano della redditività operativa, il margine operativo lordo è stimato attestarsi a 663 milioni di euro. In termini percentuali, l’EBITDA margin è atteso al 7,3% in ulteriore miglioramento rispetto all’esercizio precedente grazie al progressivo assorbimento dei costi straordinari e a una maggiore efficienza produttiva.

Anche la dinamica dell’utile dovrebbe mostrare segnali incoraggianti. Il risultato netto adjusted è previsto positivo per 137 milioni di euro, più che raddoppiato rispetto ai 57 milioni contabilizzati nel 2024. L’evoluzione dell’utile sembra riflettere non solo il recupero dei margini, ma anche un contributo più equilibrato delle diverse linee di business e una minore incidenza degli oneri non ricorrenti.

Dal lato patrimoniale, il consenso di nove banche d’affari indica un indebitamento finanziario netto a fine 2025 pari a circa 1,88 miliardi di euro. Il livello del debito resta sotto osservazione, ma appare coerente con il profilo di crescita del gruppo e con le esigenze di capitale legate all’esecuzione dei contratti in portafoglio.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com