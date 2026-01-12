Azioni Lottomatica - BorsaInside.com

Seduta difficile per le azioni Lottomatica a Piazza Affari. A metà mattinata il titolo registra un ribasso di circa 3 per cento a 21,7 euro, collocandosi nelle ultime posizioni del Ftse Mib, che nello stesso momento arretra di circa mezzo punto percentuale. Una performance nettamente peggiore rispetto al mercato di riferimento, che riaccende l’attenzione degli investitori sulle dinamiche di breve periodo del gruppo attivo nel gaming e nelle scommesse.

Il movimento ribassista arriva dopo una fase di debolezza già avviata nelle sedute precedenti. Lottomatica era infatti reduce da due cali consecutivi, successivi al massimo relativo toccato il 5 gennaio, quando il titolo aveva superato quota 23 euro. Da quel livello, la correzione appare ora più evidente, alimentando interrogativi sulle ragioni di questa improvvisa perdita di slancio.

Le azioni Lottomatica correggono dopo la corsa?

Per inquadrare correttamente il movimento odierno è utile ampliare l’orizzonte temporale. Rispetto a un mese fa, la performance del titolo è sostanzialmente invariata, segno che il ribasso attuale va letto più come una fase di consolidamento che come un cambio strutturale di trend. Ancora più significativo è il dato su base annua: Lottomatica resta in rialzo di circa il 68 per cento anno su anno, una delle migliori performance del listino principale.

Proprio questa forte rivalutazione nel tempo rappresenta uno dei primi elementi chiamati in causa dagli operatori. Dopo una salita così marcata, il titolo potrebbe essere entrato in una fase di presa di profitto, soprattutto in presenza di segnali meno brillanti sul fronte operativo di breve periodo.

Perché le azioni Lottomatica stanno crollando?

La domanda che circola tra gli investitori è chiara: cosa sta succedendo alle azioni Lottomatica? Una prima spiegazione arriva dai dati di settore, in particolare da quelli diffusi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulle scommesse sportive online.

Nel mese di dicembre, la spesa degli italiani per le scommesse online (iSport) è scesa a 126,6 milioni di euro, segnando un calo del 19 per cento su base annua.

Un dato che ha sorpreso in negativo il mercato, anche perché dicembre è tradizionalmente un mese rilevante per il comparto. A pesare non è stata solo la raccolta, in lieve contrazione, ma soprattutto un payout particolarmente sfavorevole, salito a circa il 90 per cento della raccolta. In altre parole, una quota più elevata delle giocate è tornata ai giocatori sotto forma di vincite, comprimendo i margini degli operatori.

L’impatto sui conti e le attese degli analisti

Per Lottomatica, leader di mercato nel segmento online, il contesto a cui abbiamo fatto cenno nel precedente paragrafo si traduce in una pressione temporanea sui ricavi lordi da gioco (Ggr). Le stime degli analisti indicano per dicembre un calo della spesa lorda vicino al 18–19 per cento, più accentuato di quanto inizialmente previsto. Il payout, secondo le valutazioni, si collocherebbe su livelli superiori a quelli considerati normalizzati, contribuendo alla debolezza percepita dal mercato.

Va tuttavia sottolineato che, nonostante il calo della spesa complessiva, Lottomatica continua a rafforzare la propria posizione competitiva. La quota di mercato nelle scommesse online si attesterebbe intorno al 31 per cento, anche grazie all’inclusione di Sportbet, operatore di cui il gruppo ha acquisito una partecipazione nel corso di dicembre.

Un segnale che, sul piano industriale, la società mantiene una leadership solida.

Debolezza ciclica o segnale più profondo?

Un altro punto chiave per interpretare il ribasso riguarda la stagionalità e la volatilità del payout. Il mese di dicembre, penalizzante, segue un novembre caratterizzato da payout più favorevoli agli operatori. Guardando al trimestre nel suo complesso, il payout medio dell’online si collocherebbe su livelli prossimi alla norma storica. Ciò lascia ipotizzare che la debolezza di dicembre possa essere in parte compensata a livello trimestrale.

Alcuni analisti sottolineano infatti che, al netto delle oscillazioni mensili, i risultati del quarto trimestre potrebbero risultare in linea con le attese, senza impatti significativi sulle stime di medio termine. Le previsioni sull’Ebitda 2025, intorno a 860 milioni di euro, restano sostanzialmente confermate.

Un ulteriore fattore da considerare è il livello delle valutazioni. Dopo il rally degli ultimi dodici mesi, il titolo Lottomatica incorpora ora aspettative elevate in termini di crescita e redditività.

In questo contesto non è da escludere che anche dati operativi solo leggermente inferiori alle attese siano in grado di innescare reazioni negative di mercato, come quella osservata oggi.

Volendo tirare le somme, il crollo odierno di Lottomatica nella seduta odierna sembra quindi il risultato di una combinazione di fattori: una leggera correzione tecnica dopo i massimi di inizio gennaio, prese di beneficio, dati di dicembre deboli sulle scommesse online e payout sfavorevole.

Al tempo stesso, il quadro di fondo resta caratterizzato da una forte crescita su base annua e da una leadership di mercato che, almeno per ora, non appare in discussione.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

