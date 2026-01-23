Azioni Terna - BorsaInside.com

Le azioni Terna nell’ultima seduta settimanale di scambi segnano un ribasso dello 0,4 per cento a 8,95 euro. La flessione non ha praticamente impatto nella prestazione a un mese che resta positiva per mezzo punto percentuale. Nonostante la situazione molto tranquilla, Terna oggi è finita nel mirino degli analisti di Jefferies che hanno avviato nuova copertura sul titolo. Un giudizio a doppia faccia quello espresso dagli analisti perchè se da un lato la raccomandazione è improntata alla prudenza, dall’altro il target price fissato è più alto delle quotazioni correnti e ciò significa che c’è potenziale di upside.

Questa è una buona notizia per gli investitori per due motivi diversi: primo perchè le azioni Terna anno su anno solo salite già del 15 per cento e non è scontato che abbiano ancora la forza per continuare a crescere e secondo perchè stiamo parlando di un titolo del settore utility che, per sua definizione, non è proprio il massimo della volatilità.

E allora vediamo cosa dicono gli analisti sulle zioni Terna.

Azioni Terna: per Jefferies sono Hold

Jefferies ha avviato la copertura sulle azioni Terna assegnando un giudizio Hold e un target price di 9,80 euro, riconoscendo la solidità del modello di business ma segnalando valutazioni già impegnative. Il broker ha messo in evidenza come il gestore della rete elettrica italiana benefici di un quadro regolatorio particolarmente favorevole, che negli ultimi anni ha consentito rendimenti superiori a quelli dei principali operatori europei. Terna ha infatti registrato un ROE medio intorno al 14% negli ultimi cinque anni, contro una media di circa il 9% dei competitor, mantenendo uno spread positivo di circa 250 punti base rispetto al rendimento regolamentato.

Secondo Jefferies, questa capacità di estrarre valore dal framework normativo dovrebbe proseguire anche nel medio periodo, sostenuta dalla natura difensiva del business e dalla centralità della rete elettrica nella transizione energetica.

Perché Jefferies resta prudente sulle azioni Terna?

La cautela degli analisti emerge però osservando leva finanziaria, crescita degli utili e multipli di mercato. Jefferies stima che la Regulated Asset Base di Terna possa crescere a un ritmo vicino al 9% annuo fino al 2029, grazie a un piano di investimenti legato alla transizione energetica che vale complessivamente 18 miliardi di euro. Tuttavia, la crescita dell’EPS è attesa più contenuta, intorno al 5,5%, penalizzata dall’aumento degli ammortamenti e da oneri finanziari in progressivo incremento.

Un altro punto di attenzione riguarda il rafforzamento dell’indebitamento: il rapporto Debito netto/EBITDA è visto salire da circa 5x nel 2025 a 6x entro il 2029, riducendo la flessibilità finanziaria del gruppo. In caso di capex superiori alle stime, non si esclude il ricorso a ulteriori finanziamenti fino a 3,5 miliardi di euro. Infine, sul fronte valutativo, Terna tratta con un premio di circa il 20% sulla RAB 2027, superiore alla media storica, e a multipli elevati per una utility regolamentata, con P/E 2026 intorno a 16,7x e PEG 2026-2029 pari a 3x.

Elementi che spiegano perché Jefferies, pur apprezzando la qualità del titolo, scelga di mantenere un approccio attendista sulle azioni Terna. Da qui il suggerimento di limitarsi a tenere in portafoglio senza osare oltre.

La valutazione degli analisti è perfettamente in linea con quella media in essere a metà gennaio. Sono ben 11 su un totale di 19 gli esperti che hanno una view neutrale sulle azioni Terna.

