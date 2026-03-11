Azioni Unicredit - BorsaInside.com

Guardando alla lista dei titoli migliori e peggiori della seduta di metà settimana sembra emergere una sorta di linea di tendenza: tra i top più comprati del giorno ci sono le banche con Monte Paschi e Mediobanca al centro degli acquisti più forti e tra i flop ci sono le quotate della difesa con Leonardo e Fincantieri pesanti. Questa sorta di linea di tendenza ha però un’eccezione che è rappresentata da Unicredit. La big del settore bancario, a metà mattinata, sta infatti segnando un ribasso dello 0,6% a 68,5 euro dopo essere arrivata a perdere anche oltre 2 punti percentuali scivolando su un minimo intraday a 67,05 euro. Ovviamente il fatto che Unicredit non segua la tendenza generale delle banche impatta anche sulla prestazione mensile della quotata. Mentre il trend mese su mese di Mps e Mediobanca riduce il rosso grazie al rally di oggi, quello di Unicredit allarga il passivo a oltre il 10%.

Ora dallo scoppio della guerra in Iran, il settore bancario italiano (ma il discorso vale a livello europeo) si è sempre mosso come un blocco con forti sell nelle fasi più acute della crisi e tentativi di rimbalzo nel momento in cui si sono creati spiragli di pace. L’andamento odierno di Unicredit sembra proprio fare eccezione.

E allora la domanda viene da se: ci sono delle ragioni che possono spiegare questa controtendenza? Tranquillizziamo subito tutti i lettori: non ci sono notizie price sensitive alla base di quello che sta avvenendo. La spiegazione è quindi di tipo tecnico. E’ a questo ambito che è necessario prestare attenzione per provare a spiegare la particolarità delle azioni Unicredit nella seduta di borsa di oggi.

Azioni Unicredit hanno fallito aggancio della resistenza a 69,4 euro

Per capire cosa sta succedendo oggi alle azioni Unicredit, forse è il caso di riavvolgere il nastro a ieri. Grazie al forti acquisti, la banca di Piazza Gae Aulenti è infatti arrivata faccia a faccia con la resistenza in area 69,40 euro. Una soglia impegnativa che infatti è riuscita a reggere. Niente violazione di quell’area, quindi, e, come spesso avviene in casi simili, ecco che è immediatamente arrivato il dazio da pagare.

Questa mattina il titolo bancario è immediatamente scivolato al ribasso mettendo nel mirino i 67 euro. Almeno per adesso il supporto sembra aver retto e il fratto che, nella dinamica intraday, i prezzi, dopo il forte rosso iniziale, stiano effettivamente provando a ridurre la prestazione negativa, è un elemento che lascia intendere lo scampato pericolo.

Nel complesso il quadro tecnico del titolo sembra essere caratterizzato da una spiccata volatilità. Ricordiamo che le azioni Unicredit, nonostante il passivo dell’ultimo mese causato dal sell-off provocato dalla guerra tra Usa e Iran, restano in rialzo del 31% anno su anno.

In questo contesto, l’analisi tecnica suggerisce che l’RSI sia nell’area di ipervenduto. A questo punto solo nel caso in cui le quotazioni della banca dovessero allungare oltre i 69,5 euro si può pensare alla presenza di un vero segnale di forza.

Azioni Unicredit sono buy o hold?

La fase di forte incertezza che caratterizza i mercati è evidente anche nelle diverse sfumature dei giudizi degli analisti. A febbraio Deutsche Bank e Goldman Sachs avevano ribadito il loro posizionamento sulle azioni della big con esiti del tutto diversi. Da un lato la raccomandazione d’acquisto della banca d’affari Usa (rating buy), dall’altro il giudizio conservativo degli esperti tedeschi (rating hold ossia mantenere). Molto diverso anche il rispettivo obiettivo di prezzo: ben 91,7 euro per Goldman Sachs e appena 77 euro per Deutsche Bank.

In entrambi i casi comunque è presente un buon potenziale di upside. Per la cronaca il target price medio attuale sulla base di 18 coperture attive è a metà strada tra i due indicati dalle citate banche d’affari: 84 euro.

