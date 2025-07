Crollo azioni STM - BorsaInside.com

E’ partita malissimo la seduta di borsa di STM che, travolta dalle vendite fin dal primo minuto di scambi, ad un’ora circa dall’avvio delle contrattazioni, registra un ribasso del 2 per cento a 26,9 euro. L’entità del rosso è tale da spingere la quotata sul fondo di un Ftse Mib che, a dispetto di quello che si può pensare tenendo conto degli ambi ribassi presenti (oltre al colosso dei microchip ci sono Stellantis e Iveco che sembrano essere in preda alla sofferenza), si sta muovendo con un rialzo dello 0,17 per cento. A causa delle forti vendite in atto sul colosso dei microchip, il verde che il titolo aveva accumulato nel corso dell’ultimo mese si restringe al 5,6 per cento. A destare allarme, però, è il dato relativo alla performance anno su anno che, a causa delle difficoltà del settore prima e poi per effetto dell’incertezza creata dalla guerra commerciale, è ora pari ad oltre il 30 per cento.

Come sempre avviene quando siamo dinanzi a titoli che segnano forti ribassi, c’è anche un rovescio della medaglia. Titolo deprezzato, infatti, è spesso occasione di acquisto proprio per via delle quotazioni più basse. E allora la domanda è spontanea: con il crollo di oggi le azioni STM sono da comprare?

Le cause del crollo delle azioni STM

Per provare a capire se conviene comprare azioni STM sfruttando proprio il ritracciamento di oggi, è necessario avere ben chiaro quello che sta accadendo. Perchè il titolo crolla è la domanda che in tanti si staranno certamente ponendo proprio in queste ore.

Per capire quello che sta avvenendo è necessario guardare oltre la quotata italo-francese. Il crollo, infatti, va inteso come un effetto domino innescato dal sell-off che sta colpendo l’olandese ASML le cui azioni sono in calo del 4,7 per cento a quota 652 euro in scia alla presentazione dei conti del secondo trimestre. Il periodo di riferimento, ha affermato il primo produttore di apparecchiature per semiconduttori al mondo, si è chiuso si con risultati migliori delle attese della vigilia, tuttavia l’incertezza creata proprio dai dazi americani e dal rischio di una risposta europea che allargherebbe la guerra commerciale, potrebbe andare a penalizzare la visibilità sugli ordini futuri. In pratica da ASML è arrivato una sorta di mezzo alert con invito della società a prestare attenzione alle evoluzioni relative al dossier dazi perchè la situazione potrebbe sfuggire di mano.

A Piazza Affari l’allarme lanciato da ASML viene preso sul serio ed esteso a tutto il settore dei micro-chip che sarebbe danneggiato nel caso in cui lo scontro Usa-Europa sui dazi si dovesse allargare. Da qui le vendite forti su STM.

La trimestrale di ASML nel dettaglio

Tornando ai conti trimestrali di ASML, la società ha chiuso il trimestre con vendite nette totali pari a 7,7 miliardi di euro così divise: 5,6 miliardi di euro di vendite nette di sistemi e 2,1 miliardi di euro ascrivibili alla gestione della base installata. Per quello che riguarda i margini ASML ha toccato un margine lordo del 53,7 per cento e un margine operativo del 34,6 per cento. Ancora l’utile netto della società si è attestato a 2,3 miliardi di euro vale a dire il 29,8 per cento delle vendite totali. Di conseguenza l’utile per azione EPS è stato pari a 5,90 euro. Infine, per quello che riguarda gli ordinativi, gli ordini netti sono stati pari a 5,5 miliardi di euro comprendendo anche i 2,3 miliardi di euro di ordini per sistemi di litografia EUV (Extreme Ultraviolet).

Nel trimestre l’azienda ha pagato dividendo pari a 1,84 euro per azione ordinaria, portando così la cedola totale a valere sull’esercizio 2024 a 6,40 euro per azione. Dai vertici olandesi sono poi arrivate anche indicazioni sulla politica di remunerazione per il 2025: è previsto un dividendo trimestrale intermedio di 1,60 euro per azione che sarà pagato il 6 agosto 2025.

