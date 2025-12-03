Rating azioni Poste Italiane - BorsaInside.com

Poste Italiane si prepara a incrementare la propria presenza nel capitale di TIM attraverso un’acquisizione che potrebbe ridefinire gli equilibri azionari dell’ex monopolista delle telecomunicazioni. L’operazione in fase di valutazione riguarda una quota azionaria attualmente in mano al gruppo francese Vivendi, e rappresenterebbe un ulteriore passo nel consolidamento della partecipazione della società controllata dal Ministero dell’Economia.

L’investimento previsto si aggira intorno ai 200 milioni di euro per rilevare il 2,5% del capitale sociale attualmente detenuto da Vivendi. Si tratta di un’operazione di dimensioni contenute dal punto di vista finanziario, ma significativa sotto il profilo strategico, considerando che Poste Italiane è già il primo azionista dell’operatore telefonico con una quota pari al 24,8%.

Come cambierebbe l’assetto azionario di TIM

Qualora l’acquisizione andasse in porto, la partecipazione complessiva di Poste Italiane salirebbe al 27,31%, superando quindi la soglia critica del 25% che normalmente farebbe scattare l’obbligo di lanciare un’offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni. Questo scenario apre questioni rilevanti in merito alla normativa vigente e alle possibili vie d’uscita regolamentari.

La società guidata da Matteo Del Fante potrebbe fare affidamento su una specifica disposizione normativa per evitare di dover procedere con un’OPA totalitaria. L’articolo 49 del regolamento Emittenti consente infatti di superare temporaneamente la soglia del 25% senza dover lanciare un’offerta obbligatoria, a condizione che lo sforamento venga riassorbito entro dodici mesi. Lo strumento normativo offre margini di manovra per gestire operazioni di questo tipo senza incorrere immediatamente negli obblighi più stringenti.

Le novità legislative in arrivo sul TUF

Il contesto normativo potrebbe inoltre evolversi a favore di operazioni simili. Il Parlamento sta discutendo un Decreto Legislativo che modificherebbe il Testo Unico della Finanza, introducendo cambiamenti significativi nelle soglie che fanno scattare l’obbligo di OPA. La riforma in esame prevede infatti di innalzare tale soglia dall’attuale 25% al 30%, un cambiamento che renderebbe ancora più agevole per Poste Italiane consolidare la propria posizione in TIM senza dover lanciare un’offerta pubblica.

La modifica legislativa si inserisce in un quadro più ampio di aggiornamento delle regole dei mercati finanziari italiani e potrebbe avere ripercussioni su diverse operazioni societarie in corso o future. Per Poste Italiane, il timing dell’operazione appare quindi particolarmente favorevole, potendo contare sia sugli strumenti normativi già esistenti sia sulle prospettive di una cornice regolamentare ancora più flessibile.

I fattori che potrebbero diluire la partecipazione

Esiste tuttavia un elemento di incertezza che potrebbe influenzare il peso effettivo della partecipazione di Poste Italiane. La conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie rappresenta un fattore potenzialmente diluitivo per tutti gli azionisti attuali. TIM ha infatti una categoria di azioni di risparmio che, qualora fossero convertite in azioni ordinarie con diritto di voto, aumenterebbero il numero complessivo di azioni e ridurrebbero proporzionalmente le percentuali di partecipazione di ciascun azionista.

Il meccanismo tecnico potrebbe quindi ridimensionare l’effetto dell’acquisizione, rendendo la quota finale effettiva di Poste Italiane potenzialmente inferiore al 27,31% calcolato sulla base dell’attuale struttura del capitale. Si tratta di un aspetto che gli analisti dovranno monitorare attentamente per valutare il reale impatto dell’operazione sugli equilibri di controllo della società di telecomunicazioni.

