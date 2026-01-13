Target price azioni Azimut - BorsaInside.com

Terza seduta consecutiva all’insegna del rosso per le azioni Azimut Holding. La quotata del risparmio gestito a metà mattinata sta segnando un ribasso dello 0,66 per cento a 36,35 euro contro un Ftse Mib che invece è sostanzialmente fermo sulla parità. Il leggero ribasso in atto sul titolo non impatta sulla prestazione di medio e lungo termine che resta positiva. Rispetto a un mese fa i prezzi di Azimut sono più alti del 4 per cento mentre anno su anno spicca una progressione del 48 per cento.

La recente pubblicazione dei conti preliminari relativi all’esercizio 2025 e delle stime sul 2026 non sembra aver scaldato più di tanto la quotata. Si tratta comunque di catalizzatori potenzialmente forti che vale la pena analizzare anche per testare lo stato di salute e le prospettive della big del risparmio gestito in vista dell’inizio della stagione dei conti al 31 dicembre 2025.

Risultati preliminari 2025 di Azimut: le indicazioni generali

Il 2025 si profila come un vero punto di discontinuità nella traiettoria industriale di Azimut, sia per dimensione operativa sia per qualità della crescita. Dai risultati preliminari sembrano infatti emergere un utile netto stimato superiore a 515 milioni di euro, livello che supera il target aggiornato a novembre (oltre 500 milioni) e una dinamica di profittabilità superiore alle attese di inizio esercizio. I due dati assumono particolare rilevanza se letti insieme alla performance commerciale del gruppo con la raccolta netta raggiunge 32,1 miliardi di euro, nuovo massimo storico per il gruppo e ben oltre la forchetta di guidance compresa tra 28 e 31 miliardi.

Il salto è evidente. La raccolta 2025 risulta pari a 1,8 volte quella del 2024 e quasi cinque volte quella del 2023, indicando non solo un’accelerazione ciclica, ma un rafforzamento strutturale della piattaforma. La crescita è stata trasversale e sostenuta dalla combinazione tra gestione e distribuzione, elemento distintivo del modello Azimut, e da una presenza geografica sempre più bilanciata tra Italia, Stati Uniti e Brasile. In vista dei risultati definitivi, il 2025 di Azimut appare come la certificazione di una nuova scala operativa, con implicazioni positive sulla leva operativa e sulla visibilità degli utili futuri.

Dividendi e guidance 2026: consolidamento dopo il salto dimensionale

La solidità dei risultati messi a segno nel 2025 dovrebbe permettere al management di rafforzare il messaggio verso il mercato in termini di remunerazione degli azionisti. Il consiglio di amministrazione della quotata del risparmio gestito ha infatti annunciato l’intenzione di proporre all’assemblea una politica di dividendo ordinario per il 2025 superiore a quella del 2024, quando la cedola era stata pari a 1,75 euro per azione, con un payout del 61 per cento sull’utile netto ricorrente. Si tratta di un segnale chiaro sulla sostenibilità della generazione di cassa e sulla fiducia del gruppo nella tenuta della redditività anche oltre il picco del ciclo.

Guardando poi alle stime sul 2026, Azimut sembra adottare un approccio pragmatico e coerente con la nuova dimensione raggiunta. In condizioni di mercato normali, il gruppo stima una raccolta netta complessiva di 10 miliardi di euro e un utile netto di 550 milioni, al netto delle componenti straordinarie. Dopo l’exploit del 2025, l’esercizio appena iniziato dovrebbe quindi essere impostato come un anno di consolidamento ad alta qualità, più che di ulteriore accelerazione. La guidance suggerisce una volontà di preservare margini, disciplina dei costi e selettività commerciale, elementi chiave per difendere la redditività in un contesto di mercati potenzialmente più volatili.

Per il profilo rischio/rendimento del titolo, si tratta di un passaggio centrale: il focus si sposta dalla crescita headline alla capacità di mantenere livelli di utile elevati su una base patrimoniale e distributiva più ampia, con un equilibrio virtuoso tra investimenti, dividendi e ritorni per gli azionisti.

Strategia di lungo periodo e catalizzatori: TNB, innovazione e consenso degli analisti

Sul piano strategico, il 2025 dovrebbe essere l’anno del rafforzamento della credibilità delle direttrici di sviluppo di lungo periodo. Di fatto sta proseguendo il progetto TNB – The Next Bank, con l’estensione dell’accordo di esclusiva con FSI e l’obiettivo di completare l’operazione nel corso del 2026, subordinatamente alle autorizzazioni regolamentari. Il progetto prevede lo scorporo di parte della rete italiana in una nuova fintech bank destinata alla quotazione e rappresenta uno dei principali catalizzatori di medio termine, in grado di valorizzare ulteriormente il modello integrato di Azimut.

Parallelamente, il gruppo continua a investire in innovazione di prodotto e di servizio, con un’attenzione crescente ai private markets e alle strategie tematiche ad alto potenziale, come HIPstr II negli Stati Uniti e Secure Europe Technologies nei settori difesa e dual-use. Sul fronte della consulenza, lo sviluppo del modello Azimut Next Generation Advisory, supportato anche dall’intelligenza artificiale, rafforza la capacità di rispondere alle evoluzioni regolamentari e alle esigenze di una clientela sempre più sofisticata.

Il giudizio del mercato sulle azioni Azimut resta poi ampiamente favorevole. Diversi analisti identificano il 2025 come un anno spartiacque, sottolineando la combinazione tra crescita dimensionale, generazione di cassa e rafforzamento della politica di remunerazione, anche alla luce del buyback già avviato. Pur con alcune letture più prudenti legate a fattori geografici temporanei, il consenso riconosce che il ritmo commerciale e la visibilità sugli utili rimangono solidi.

