Stellantis - BorsaInside.com

Il 2025 si è chiuso con un settore dell’auto in recupero, ma con Stellantis ancora in difficoltà rispetto ai principali concorrenti. Il quadro è quello di un mercato che, pur tra incertezze regolatorie, dazi e stop agli incentivi federali per le auto elettriche, ha mostrato una tenuta migliore delle attese, mentre il gruppo ha chiuso l’anno con volumi in calo e un problema scorte ancora rilevante.

Secondo Reuters, che riporta valutazioni di analisti, il mercato auto USA nel 2025 si è attestato intorno a 16 milioni di veicoli, con una crescita stimata di circa 2% su base annua. Il dato va letto come un consuntivo di settore basato su stime aggregate diffuse a inizio gennaio, utile per inquadrare il contesto competitivo in cui si è mossa Stellantis.

Vendite Stellantis in calo su base annua e quota di mercato in discesa

All’interno di questo scenario, Stellantis ha comunicato di aver chiuso il 2025 negli Stati Uniti con circa 1,26 milioni di veicoli venduti, in flessione del 3% rispetto al 2024. La quota di mercato scende dall’8,1% al 7,6%, con il gruppo che arretra al sesto posto nel ranking americano dietro General Motors, Toyota, Ford, Hyundai e Honda. Tra i primi sei costruttori, Stellantis risulta l’unico in calo sull’intero anno.

Il dato annuale resta negativo anche se nel quarto trimestre 2025 si è visto un recupero, con un +4% su base annua. È un segnale di miglioramento nella parte finale dell’anno, ma non sufficiente a ribaltare il bilancio complessivo del 2025.

Broker consigliato (5/5) ✓ N.1 in Italia Deposito minimo ZERO ✔️ Broker regolamentato SCOPRI DI PIÙ Recensioni ✓ N.1 in Italia

✓ Regime Fiscale Amministrato

✓ Buono Amazon fino a 15.000€ * Avviso di rischio * Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Scorte elevate: Jeep e Ram restano l’area più esposta

Il tema vendite si intreccia con un nodo centrale per le Previsioni Stellantis nel 2026: la gestione degli stock. A fine novembre 2025, l’inventario complessivo del mercato USA ha superato i 3 milioni di veicoli, tornando su livelli elevati. In questo contesto, Stellantis appare tra i gruppi più esposti.

Secondo Cox Automotive, Jeep e Ram sono i marchi con la copertura di scorte più alta negli Stati Uniti, con oltre 125 giorni di vendita per entrambi. Un livello che tende ad aumentare la pressione commerciale su sconti e incentivi, con ricadute dirette sulla marginalità.

Il problema è particolarmente visibile su alcuni modelli. L’82% delle Dodge Hornet plug in hybrid modello 2024 risulta ancora invenduto, contro una media di settore indicata allo 0,4%. Anche Jeep e Alfa Romeo mostrano difficoltà nello smaltimento di alcune giacenze, con percentuali elevate su Grand Cherokee e Tonale Hybrid, segnale di domanda meno reattiva rispetto alle aspettative iniziali.

Nonostante la disponibilità elevata di veicoli, i prezzi non hanno subito un ridimensionamento significativo. Secondo J.D. Power, a dicembre 2025 il prezzo medio di transazione di un’auto nuova è arrivato intorno a 47.100 dollari, in crescita dell’1,5% su base annua. Il livello dei prezzi continua a frenare una parte della domanda più sensibile al costo, spostando diversi acquisti verso l’usato o verso il rinvio della decisione.

Frenata dell’elettrico e revisione dei piani

Il contesto si è complicato anche sul fronte EV. La cancellazione degli incentivi federali e l’allentamento dei vincoli su emissioni ed efficienza hanno raffreddato la domanda. Nel 2025 la quota di elettriche sul totale delle vendite retail è scesa al 6,6%, rispetto all’11,2% del 2024. In questo scenario, diversi costruttori, Stellantis inclusa, hanno ridimensionato o ricalibrato alcuni programmi legati all’elettrificazione.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Previsioni 2026: mercato più debole e sfide aperte

Guardando al 2026, le Previsioni Stellantis restano improntate alla cautela. Gli analisti stimano un possibile rallentamento del mercato auto USA, complice una crescita economica meno robusta e l’impatto dei costi legati ai dazi. Un eventuale taglio dei tassi di interesse potrebbe fornire un supporto alla domanda, ma non basterà da solo a invertire la tendenza.

Per Stellantis, le priorità restano chiare: recuperare competitività commerciale negli Stati Uniti e ridurre rapidamente l’esposizione sugli stock, che continuano a comprimere margini e redditività.

Banca Akros resta positiva sul titolo

Nonostante il quadro complesso, Banca Akros ha confermato il giudizio buy su Stellantis, mantenendo il prezzo obiettivo a 12 euro dopo i dati sulle vendite USA del quarto trimestre 2025. Il gruppo ha registrato il secondo trimestre consecutivo di crescita, con un +4% su base annua, in controtendenza rispetto a un mercato statunitense in calo del 7% nello stesso periodo.

Secondo gli analisti, questi segnali rappresentano un risultato incoraggiante per il management, impegnato nel rafforzamento della posizione competitiva in Nord America. I numeri indicano un momentum positivo verso il 2026, sostenuto dall’arrivo di nuovi modelli nei prossimi mesi, che potrebbero contribuire a migliorare vendite, mix di prodotto e redditività complessiva.

Migliori Piattaforme di Trading (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore (5/5) ✓ N.1 in Italia Deposito minimo ZERO ✔️ Broker regolamentato SCOPRI DI PIÙ Recensioni ✓ N.1 in Italia

✓ Regime Fiscale Amministrato

✓ Buono Amazon fino a 15.000€ * Avviso di rischio * Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com