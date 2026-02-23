C’è un paradosso che avvolge Prysmian in queste sedute di metà febbraio. Mentre il colosso dei cavi continua a inanellare commesse strategiche — l’ultima, una maxi-intesa da 550 milioni di euro con la francese Enedis — il prezzo dell’azione sembra muoversi in un limbo, quasi ignorando la portata industriale di questi accordi. Ma per chi è abituato a leggere tra le righe dei grafici, questo apparente immobilismo ha un nome preciso: accumulazione istituzionale.

Il segnale tecnico che il mercato non sta ancora gridando

Dopo aver toccato i massimi storici in area 106 euro, il titolo ha avviato una correzione fisiologica che molti hanno scambiato per debolezza. In realtà, osservando il comportamento del prezzo in prossimità del supporto critico dei 93-94 euro, emerge un dettaglio fondamentale: i volumi in vendita si stanno prosciugando. Ogni tentativo di affondo ribassista viene riassorbito con rapidità, segno che la “mano forte” sta utilizzando la volatilità per incrementare le posizioni senza far scattare i radar del retail.

Siamo in una classica configurazione di “bull flag” di lungo periodo. Il mercato sta digerendo la corsa degli ultimi mesi, ma lo sta facendo con una compostezza rara. La distanza tra le medie mobili si sta accorciando, creando una molla pronta a scattare. Il superamento della resistenza intermedia a quota 98 euro potrebbe essere l’innesco che riporterà Prysmian non solo verso i massimi, ma verso la soglia psicologica dei 110 euro, un livello che molti analisti iniziano a considerare il “fair value” per il 2026.

Perché la scommessa dei grandi capitali è sul “Repricing” energetico

Il vero driver che il mercato sta prezzando in anticipo non è la singola commessa, ma il ruolo di Prysmian come “abilitatore unico” della transizione energetica europea. Con l’accelerazione dei progetti legati ai data center e all’intelligenza artificiale — che richiedono infrastrutture di connessione massicce e ad altissima efficienza — la domanda per i prodotti dell’azienda italiana sta uscendo dai binari ciclici tradizionali per entrare in una fase di crescita strutturale.

Mentre molti investitori rimangono focalizzati sulle banche, attratti dai dividendi ma spaventati dal picco degli utili, Prysmian offre una narrativa diversa: una crescita organica basata su un backlog (portafoglio ordini) che garantisce visibilità per i prossimi anni. Il recente downgrade di alcuni broker, che ha raffreddato gli entusiasmi a breve, potrebbe rivelarsi paradossalmente il miglior alleato per chi cerca un punto d’ingresso prima della prossima ondata di acquisti.

Cosa monitorare nelle prossime sedute

La partita si gioca sulla tenuta dell’area 93 euro. Se il titolo dovesse continuare a gravitare sopra questo livello nonostante le turbolenze del Ftse Mib, avremo la conferma definitiva che il mercato ha smesso di considerare Prysmian un semplice titolo industriale per valutarlo come una vera “tech-infrastructure”.

La domanda che gli investitori dovrebbero porsi ora non è se il titolo sia “caro” rispetto ai minimi dell’anno scorso, ma se il mercato abbia davvero compreso quanto valga la leadership in un mondo che ha fame di energia e dati. Il prezzo sta mandando un segnale di attesa, ma il tempo del silenzio potrebbe finire molto presto.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com