Rialzo azioni DoValue - BorsaInside.com

La seduta di borsa di oggi è tutta impostata al rialzo. Sul Ftse Mib non c’è un solo titolo che non sia tinto di verde. In questo contesto c’è però chi fa molto meglio dello stesso trend di Piazza Affari. Parliamo di doValue, una società non inseribile tra le big di Piazza Affari (è quotata su Euronext STAR Milan) che però sta facendo molto rumore per via del suo rialzo di oltre 10 punti percentuali. Quando mancano pochi minuti al giro di boa delle 13,30, infatti, le azioni DoValue scambiano a 1,66 euro.

Dinanzi ad una prestazione simile è lecito interrogarsi sulle ragioni di quella che appare come una vera e propria corsa all’acquisto. Cosa sta spingendo il titolo così in alto? E’ ovvio che il clima in atto su Piazza Affari stia condizionando anche doValue ma l’ampiezza della progressione suggerisce che ci sia anche altro alla base del rally. E infatti sono le notizie sull’aggiudicazione di nuovi ordini a spingere in alto il prezzo delle azioni doValue.

Per doValue arriva un nuovo mandato di servicing in Grecia

Il management di doValue ha reso noto che la sua controllata doValue Greece si è aggiudicata un nuovo mandato di servicing da parte dei fondi gestiti da Fortress. Grazie a questa operazione sono aggiunti ulteriori 500 milioni di euro al gross book value (GBV)

La nuova commessa, inoltre, permette a doValue di raggiunge 7 miliardi di euro di gross book value da nuovo business. Si tratta di un traguardo molto significativo visto che, come indicato nel piano aziendale 2024-2026, l’obiettivo per tutto l’anno corrente è quello di arrivare a 8 miliardi di euro.

Appena pochi giorni prima, doValue si era aggiudicata un nuovo mandato di servicing per due portafogli di crediti deteriorati (NPL) originati a Cipro. Assegnati alla controllata doValue Cyprus da un investitore attivo nel settore, i portafogli presentano un gross book value complessivo di circa 350 milioni di euro. Proprio grazie a questi due nuovi mandati aggiudicati sull’isola, il nuovo gross book value a Cipro da inizio anno si era portato a 550 milioni di euro.

Le nuove commesse fanno quindi bene alle azioni doValue in quanto accendono l’hype degli investitori. Ancora una volta la regola della correlazione nuove commesse – apprezzamento dei valori viene rispettata. Un rapporto, quello tra i due eventi, che, a prescindere dal caso specifico di doValue dovrebbe essere sempre considerato prima di investire in azioni.

Migliori Piattaforme di Trading

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Le azioni doValue restano molto deprezzate su base annua

La corsa a comprare azioni doValue che è in atto oggi è agevolata anche dai prezzi a sconto della quotata. E in effetti il titolo della quotata italiana, nonostante il rally a doppia cifra in atto proprio mentre è in corso la redazione dell’articolo, resta in profondo rosso su base annua evidenziando un ribasso di oltre il 50 per cento. Anche nel breve termine (raffronto mese su mese) l’andazzo è negativo con un calo del 5 per cento.

Il punto è che le prospettive di doValue non sono particolarmente brillanti. Ci sono si i nuovi mandati di servicing messi in cassaforte, ma per gli analisti resta sempre valido un approccio prudente. Nelle scorse settimane gli analisti di Mediobanca hanno confermato il rating neutrale sul titolo con target price fissato a 1,9 euro. Ai prezzi attuali c’è un leggero potenziale di rialzo ma il consiglio è sempre neutrale. Di questo è bene tener conto prima di farsi prendere troppo la mano dall’odierno delle quotazioni.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.