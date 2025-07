Landi Renzo lascia il segmento STAR - BorsaInside.com

Accade spesso in borsa che un il passaggio di un titolo da un indice all’altro venga salutato positivamente dagli investitori che, con i loro acquisti, quasi si complimentano per il cambiamento. Proprio questa sembra essere la situazione in atto oggi sulle azioni Landi Renzo. In un contesto generale che vede la borsa di Milano viaggiare con il freno a mano inserito, la quotata segna una progressione del 4,5 per cento a 1,176 euro riducendo il rialzo dell’ultimo mese al 5,65 per cento. Landi Renzo non fa parte del paniere di riferimento di Piazza Affari eppure oggi sembra proprio godere di un buon appeal. I catalizzatori che stanno spingendo gli acquisti sono più di uno ma, volendo fare una scala di potenza, è proprio la notizia del passaggio da un indice all’altro a pesare di più. Le azioni Landi Renzo, infatti, sono passate dal segmento STAR all’Euronext Milan di Piazza Affari.

A scanso di equivoci (e per tenere a bada l’eccesso di euforia che potrebbe essere generato dalla consistenza stessa del rialzo in atto sulle azioni Landi Renzo) precisiamo che stiamo comunque parlando di un titolo decisamente deprezzato sia da inizio anno che nel raffronto su base annua. Nei primi sei mesi del 2025, Landi Renzo ha perso il 36 per cento mentre da inizio anno il rosso è del 57 per cento. Entrambi i ribassi sono molto ampi e quindi la corsa all’acquisto in atto oggi potrebbe nascere proprio da questa situazione con i trader che hanno approfittato del passaggio all’Euronext Milan. Come vedremo tra poco, non è solo questo il driver che sta spingendo il titolo.

Prima di procedere, ricordiamo che situazioni come quella in atto su Landi Renzo, possono ora essere cavalcate con il nuovo servizio di trading nazionale da poco lanciato da eToro. Grazie a questa funzionalità, niente costi di conversione valutaria per i titoli denominati in Euro.

📈 Maggiori informazioni sul trading nazionale di eToro (sito ufficiale)

Gli altri catalizzatori delle azioni Landi Renzo

Non solo passaggio del titolo dallo Star a Euronexn Milan alla base del rally di Lanzi Renzo ma anche un altro driver altrettanto pesante come è la la sottoscrizione di un accordo con un cliente del mercato OEM.

Come precisato dalla società attiva anel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a GPL e metano per autotrazione, l’accordo non fa altro che recepire le intese commerciali raggiunte tra le parti in base alle quali la società continuerà a fornire i Kit GPL fino al 31 dicembre 2025 nell’ambito del programma in corso di esecuzione.

Come specificato nel testo dell’intesa, inoltre, Landi Renzo continuerà a rispettare gli obblighi di fornitura after-sale per un periodo di tempo pari a 10 anni a fronte del riconoscimento da parte del cliente del mercato original equipment manufacturer di una contribuzione monetaria straordinaria.

Le buone notizie per Landi Renzo non si chiudono però qui perchè entrambe le società in futuro potrebbero partecipare ad altri programmi in comune.

Cosa fare con le azioni Landi Renzo?

La domanda è quasi retorica perchè alla luce del rally che è in atto oggi, è abbastanza intuibile quale possa essere la strategia da adottare sul titolo. Più complesso è il discorso nel medio termine. Il rally di Landi Renzo sarà destinato a proseguire oppure la fiammata di oggi è solo una parentesi?

Per rispondere a questo interrogativo può essere utile dare un occhio a quello che dicono gli analisti. Il titolo neo quotato su Euronext non è una delle big e quindi non beneficia di numerose coperture. Due gli analisti con rating attivo su Landi Renzo e la media è hold. Il titolo, quindi, non è da comprare ma solo da mantenere. Tuttavia con un prezzo obiettivo medio fissato a 1,65 euro, rispetto alle quotazioni attuali è presente un potenziale di upside del 47 per cento che non è male.

Tra gli ultimi a prendere la parola su Landi Renzo ci sono stati gli esperti di Equita che hanno confermato proprio un rating hold con prezzo obiettivo a 1,5 euro, più basso di quello medio.

A prescindere dal caso specifico di Landi Renzo, le valutazioni degli analisti sono sempre un utile punto di riferimento su cui basare la propria strategia trading non solo diretta ma anche tramite CFD.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.