Azioni con rating outperform - BorsaInside.com

Gli analisti di Mediobanca hanno aggiornato oggi loro strategia sui titoli italiani per il 2026, rivedendo le raccomandazioni e i target price di numerose quotate. Una revisione profonda che ha convolto tanti titoli mostrando, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la parole d’ordine per operare sull’azionario nel nuovo anno è “selezione”. In generale l’istituto di Piazzetta Cuccia ha conferma il suo approccio focalizzato sulla qualità dei fondamentali e sulla visibilità dei risultati, premiando le società ritenute in grado di sovraperformare il mercato e adottando una posizione più cauta su altri titoli.

Nella stragrande maggioranza dei casi la revisione operata non è stata profonda nel senso che gli esperti si sono limitati rivedere e adeguare il prezzo obiettivo lasciando il rating, cuore della valutazione, sul livello in essere. In tre casi, però, anche il giudizio è stato cambiato in direzione migliorativa mentre, di contro, altre tre quotate hanno subito un downgrade.

E allora vediamo nel dettaglio proprio queste novità.

Upgrade a outperform per le azioni Technogym, Reply e Brembo

Tra le principali novità della revisione di Piazzetta Cuccia spiccano gli upgrade a outperform su Technogym, Reply e Brembo. Dal nostro punto di vista, Technogym potrebbe aver subito l’upgrade propria proprio a seguito del suo consolidamento nel settore del wellness e delle soluzioni integrate per fitness, che continuano a mostrare domanda stabile e margini resilienti. Reply, azienda di consulenza e servizi IT, potrebbe invece stata invece premiata per la capacità di intercettare la crescita della digitalizzazione, dell’intelligenza artificiale e dei servizi tecnologici ad alto valore aggiunto. Infine Brembo, con un target price aggiornato a 11,90 euro, potrebbe essere stata valutata positivamente per il suo ruolo di leader nei sistemi frenanti e la capacità di adattarsi alle trasformazioni del settore automotive, inclusa la mobilità elettrica.

A prescindere dalle motivazioni, ciò che conta è l’implicazione che deriva dall’upgrade: stando a Piazzetta Cuccia questi tre titoli ora potrebbero fare meglio del settore di appartenenza. E’ questo il senso del rating outperform.

Ma come hanno reagito le quotate in questione? Quando siamo oramai al giro di boa della seduta, le azioni Technogym avanzano dell’1,35 per cento a 17,24 euro mentre Reply perde lo 0,45 per cento a 110,8 euro e Brembo segna un ribasso dello 0,7 per cento a 9,6 euro.

Downgrade a Neutral per le azioni Pirelli, Webuild e Recordati

Accanto alle tre promozioni, Mediobanca ha anche rivisto al ribasso il giudizio di alcuni titoli che ora sono neutral. Tra questi figurano Pirelli, con target price a 7 euro, Webuild e Recordati. La mossa decisa da Piazzetta Cuccia sembra essere frutto di un approccio più prudente su società che magari hanno una visibilità più ridotta o dove il potenziale di rialzo appare già in gran parte scontato dal mercato. Ovviamente l’impatto sui titoli in questione è stato negativo.

Ad esempio le azioni Pirelli, proprio mentre è in corso la redazione dell’articolo, segnano un ribasso dell’1,6 per cento a 6,2 euro con conseguente riduzione del verde accumulato nell’ultimo mese al 5,5 per cento. Addirittura disastroso l’andamento di Webuild che registra un passivo del 5 per cento precipitando a 3,38 euro.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

