Giornata di grande visibilità per le azioni Eni, Saipem e Tenaris. Le tre quotate del settore petrolifero sono infatti in forte rialzo in scia all’andamento positivo del Ftse Mib a sua volta causato dalla notizia dell’accordo tra Cina e Usa sui dazi. A spingere gli acquisti sui tre petroliferi è anche il positivo andamento del prezzo del greggio, altro effetto dell’intesa raggiunta tra le due superpotenze. Il contratto sul petrolio a New York (scadenza giugno 2025) questa mattina risultava attestato a quota 63 dollari al barile, in aumento rispetto allo scorso venerdì.

La concatenazione tra miglioramento del sentiment generale del mercato e rialzo delle quotazioni petrolifere è quindi alla base del forte apprezzamento delle azioni petrolifere italiane. In particolare, quando manca circa mezzora al giro di boa delle 13,30, Eni avanza del 2,17 per cento a 13,28 euro, Saipem registra un rialzo del 2,57 per cento a 2,23 euro e Tenaris fa meglio di tutti mettendo in cassaforte il 3,4 per cento a 15,6 euro. I forti verdi visibili oggi sui titoli oil pesano anche nelle rispettive performance su base mensile. Rispetto ad un mese fa le azioni Eni valgono il 12 per cento in più, quelle di Saipem il 27 per cento in più e quelle di Tenaris risultano essere apprezzate del 10 per cento.

Come spinge il rialzo del prezzo del petrolio

Il rialzo delle quotazioni petrolifere (futures sul Brent a oltre 64 dollari al barile e West Texas Intermediate a oltre 61) è il riflesso diretto della conclusione, avvenuta nel fine settimana, di colloqui ad alto livello tra Cina e Usa aventi ad oggetto i reciproci dazi. Le due superpotenze sono i principali consumatori globali di petrolio e questo spiega il perchè l’intesa raggiunta stia impattando positivamente proprio sul valore del greggio e, di riflesso, sui prezzi delle azioni legate al petrolio. Le delegazioni, stando alla nota congiunta che è stata rilasciata, hanno raggiunto un accordo volto a ridurre gli squilibri commerciali.

Il rally attuale del greggio si innesta su un contesto già favorevole: la settimana precedente, infatti, entrambi i benchmark petroliferi avevano registrato un forte aumento su base settimanale, il primo dalla metà di aprire. L’ottimismo si era già rafforzato in scia all’accordo commerciale tra Washington e Londra, che aveva attenuato i timori di un’escalation protezionistica globale.

Con le evoluzioni sulla trattative Usa-Cina arrivate da Ginevra, i trader ora sperano in un ripristino dei flussi commerciali regolari. Non è necessaria la sfera di cristallo per capire che l’attenuazione delle tensioni commerciali potrebbe ridare stimolo all’attività economica globale e, di conseguenza, favorire la domanda di energia a livello mondiale. Uno sviluppo simile renderebbe ancora più solido il rialzo del prezzo del greggio con conseguente impatto positivo sulle azioni petrolifere, comprese le italiane Eni, Tenaris e Saipem.

I rischi al ribasso per il prezzo del petrolio restano dietro l’angolo

Il quadro che abbiamo descritto in precedenza sui motivi alla base del rally del greggio potrebbe indurre ad un eccesso di ottimismo che, a detta di molti analisti, potrebbe essere anche rischioso. Questo perchè se è vero che l’accordo tra Usa e Cina è una notizia positiva, altri fattori a partire dal piano dell’OPEC di aumentare la produzione di greggio possono frenare i potenziali guadagni.

L’OPEC+, l’alleanza tra i Paesi produttori guidata da Arabia Saudita e Russia, ha infatti di recente annunciato la sua intenzione di accelerare l’aumento della produzione di greggio nei mesi di maggio e giugno, immettendo sul mercato una maggiore quantità di barili. Un recente sondaggio della Reuters ha però messo in evidenza che la produzione effettiva del cartello ha subito un leggero calo ad aprile, e questo dato non fa altro che determinare ancora più incertezza sull’effettivo equilibrio tra l’offerta e la domanda di petrolio. Una situazione che smussa l’entusiasmo che arriva dall’accordo tra Usa e Cina.

Tirando quindi le somme mentre i mercati accolgono con favore i segnali di disgelo tra Washington e Pechino, tutto il quadro resta altamente fluido perchè il consolidamento della spinta al rialzo del greggio non solo dipendente dai negoziati commerciali, ma anche dalla gestione dell’offerta da parte dell’OPEC+.

Questa maggiore complessità ha un potenziale risvolto positivo della medaglia. Infatti può essere alla base di una più spiccata volatilità tanto sul prezzo del petrolio quanto sui titoli legati all’oil. Una situazione che può essere cavalcata in ottica speculativa con i CFD.

