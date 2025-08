Crollo azioni FinecoBank - BorsaInside.com

Situazione complessa per le azioni FinecoBank nella seduta di borsa di oggi. La quotata del risparmio gestito si sta infatti avvicinando al giro di boa delle 13,30 con un ribasso del 3,9 per cento a 18 euro dopo che, nel corso della mattinata, era stato raggiunto anche un minimo intraday a 17,8 euro. Il rosso vale l’ultima posizione sul paniere di riferimento di Piazza Affari ma soprattutto comporta un allargamento della prestazione mensile negativa del titolo ora pari a -4,5 per cento.

L’entità del ribasso potrebbe allarmare i trader anche se sarebbe il caso tenere presente che comunque stiamo parlando di un titolo in verde del 14 per cento nel raffronto anno su anno. Questa situazione potrebbe determinare la classica finestra di acquisto a prezzi più bassi. Ma ne varrebbe davvero la pena? Le azioni FinecoBank, a seguito del passivo di oggi, sono da comprare oppure è meglio restare prudenti almeno per adesso?

Proprio a questi interrogativi sembrano rispondere gli analisti di Mediobanca che proprio oggi sono intervenuti sulla quotata. Piazzetta Cuccia ha purtroppo tagliato il rating sulle azioni FinecoBank e, per dirla tutta, proprio questo downgrade potrebbe essere stato alla base della pioggia di acquisti in atto oggi.

Situazione molto dinamica, quindi, e noi sappiamo che, nel momento in cui c'è un simile contesto, la volatilità può crescere e con essa le occasioni operative da sfruttare.

Cosa ha fatto scattare le vendite sulle azioni FinecoBank

Fino a prima della pubblicazione dei conti del primo semestre 2025, le azioni FinecoBank era cresciute tanto. Basta dare un occhio al grafico per rendersi conto di tutto questo. La seduta di borsa del 30 luglio vedeva le azioni Fineco a oltre 19,07 euro. Già ieri, in concomitanza con la diffusione dei risultati al 30 giugno, c’era stato un calo a 18,72 euro ma è stato oggi che le azioni Fineco hanno pagato lo scotto maggiore.

Focus quindi sui conti semestrali che, nel complesso, non hanno brillato più di tanto. L’utile netto, infatti, si è fermato a 317,8 milioni di euro con un calo dello 0,8 per cento rispetto ai 320,7 milioni messi a segno un anno fa. Variazione rossa anche per i ricavi che sono scesi del 2,1 per cento passando da 658,3 milioni a 644,4 milioni di euro per effetto della riduzione del margine finanziario. In calo anche il risultato di gestione che, al termine dei primi sei mesi, risultava essere passato da 498 milioni a 471,2 milioni di euro con un calo del 5,4 per cento. Sul fronte patrimoniale, poi, il Core Tier 1 ratio di FinecoBank si è fermato al 23,46 con un ribasso del 25,91 per cento rispetto al dato di fine 2024.

Insomma molti parametri lasciano pensare e infatti il titolo FinecoBank ha chiuso la seduta di borsa di ieri in leggero ribasso.

Niente in confronto con quello che sta però avvenendo oggi con i prezzi che sono letteralmente crollati.

Per Mediobanca è l’ora della prudenza sulle azioni FinecoBank

Gli analisti di Mediobanca, almeno per adesso, sono i soli ad essere intervenuto sulle azioni FinecoBank a seguito della diffusione dei risultati semestrali. Il loro verdetto è stato negativo con rating declassato dal precedente outperform al nuovo neutral. In pratica il messaggio che arriva da Piazzetta Cuccia suona più o meno così: nei prossimi mesi le azioni Fineco non faranno più meglio del settore di riferimento e quindi è preferibile restare neutrali. Unica parziale consolazione di questo downgrade è che, almeno per adesso, il target price è rimasto invariato a 20 euro. Pur considerando il violento ribasso di oggi, siamo comunque sempre sopra di 2 euro ai prezzi attuali e ciò significa che resta potenziale di upside.

Il taglio della valutazione da parte degli esperti di Mediobanca è un pò una doccia fredda per i trader. Questo perchè appena pochi giorni prima, Kepler Cheuvreux aveva avviato la sua nuova copertura sulla quotata del risparmio gestito con rating buy e target price a 21,3 euro. Una view bullish a tutto tondo che ora sembra essere smentita proprio dal downgrade di Mediobanca e dagli stessi investitori che stanno vendendo in modo massiccio le azioni Fineco determinandone il crollo.

E’ questo il contesto, di non facile interpretazione, con cui i trader devono fare i conti prima di decidere cosa fare con le azioni Fineco.

