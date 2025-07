Target price azioni STM - BorsaInside.com

Azioni STM subito sul fondo del Ftse Mib nella seconda seduta della settimana. La quotata dei micro-chips è stata bersagliata dalle vendite fin dal primo minuto di scambi e, dopo circa un’ora dall’avvio delle contrattazioni, segna un ribasso del 2 per cento a 27,84 euro. Il rosso di oggi arriva dopo ben sedute di fila caratterizzate dal verde. STM infatti scambiava a 26,80 euro al termine della sessione di borsa di mercoledì 16 per poi salire a 27,66 euro giovedì e a 28,4 euro nella giornata di ieri.

La dinamica in atto sembra suggerisce che il ribasso odierno sia da intendersi come realizzo dopo la recente buona performance. D’altra parte, come si può anche vedere dal grafico in basso, l’andamento su base mensile delle azioni STM resta bello solido con una progressione del 12 per cento. Il “problema” del colosso italo-francese è sul lungo termine visto che anno su anno continua a spiccare un rosso del 25 per cento.

Interpretare questa situazione non è semplice perchè da un lato c’è l’oggettività di un titolo con prezzi in calo e quindi il suggerimento di un’acquisto ma dall’altro va sempre tenuto conto che sul lungo termine le azioni STM vanno male.

E allora cosa fare? Prima di scendere nel dettaglio ricordiamo che, essendo un titolo italiano, anche su STM è possibile fare trading nazionale usando l’apposita funzionalità lanciata di recente dal broker eToro.

📈 Registrati gratis su eToro per avere la demo di prova e fare trading a zero rischi

I prezzi di STM sono destinati a calare? Lo dicono due analisti

Nella giornata di ieri le azioni STM sono finite nel mirino degli analisti di Morgan Stanley. Gli esperti della banca d’affari Usa hanno confermato il rating equalweight in essere e hanno alzato il target price a 26 euro. A prima vista la valutazione può essere ritenuta positiva perchè se è vero che il rating è di tipo neutrale (equalweight sta per assegnare al titolo lo stesso peso in portafoglio degli altri), il target price, sarà pure stato aumentato,..ma resta più basso dei prezzi correnti del titolo. La morale è che, stando alla valutazione di Morgan Stanley, sulle azioni STM non c’è alcun potenziale di rialzo. Il nuovo target price, in particolare, si basa su uan stima dell’utile per azione 2026 di 1,62 dollari e su multiplo prezzo/utili di 18x molto prossimo al punto medio del range storico di STM compreso tra 12 e 20x.

Scendendo nel dettaglio della valutazione, gli analisti hanno posto l’accento sul fatto che la positiva prestazione dell’ultimo mese sia stata guidata soprattutto dai segnali di ripresa nel ciclo dei semiconduttori nonchè dall’ottimismo del management. Tuttavia, hanno poi aggiunto dalla banca americana, restano preoccupazioni sulla debolezza industriale e su quello che sarà l’impatto dei dazi.

Per il secondo trimestre 2025, STM si attende vendite pari a 2,71 miliardi di dollari, in aumento dell’8 per cento rispetto al primo trimestre e un margine lordo che dovrebbe attestarsi al 33,4 per cento. I vertici della quotata italo-francese si attendono un miglioramento proprio dei margini nella seconda metà del 2025. L’attuale prezzo del titolo (e quindi il target price assegnato visto che sono molto simili) già riflette gran parte della ripresa prevista per il 2026.

Il punto di vista espresso dalla banca d’affari Usa non è isolato. Appena pochi giorni prima della valutazione rilasciata da Morgan Stanley era arrivata quella di Equita che in pratica è molto simile. Per la sim milanese, infatti, le azioni STM sono solo da mantenere (rating confermato) con prezzo obiettivo a 26 euro (rivisto al rialzo). Anche nel caso del giudizio di Equita, quindi, l’assunto è che STM non abbia spazio di ulteriore crescita.

Bisogna quindi rassegnarsi ad un titolo senza possibilità di rialzo? Al di là delle singole valutazioni generali, il consensus degli analisti sembra suggerire proprio questo. Infatti su 19 rating che sono attivi la raccomandazione media è accumulate e soprattutto c’è una impressionante maggioranza di hold (ben 11). Per quello che poi riguarda il target price, esso è fissato a 26,93 euro, il 5 per cento in meno rispetto ai prezzi attuali.

Quindi è opinione diffusa che lo spazio di apprezzamento per le azioni STM sia molto stretto e che le valutazioni di Morgan Stanley e Equita che abbiamo esaminato in precedenza ben rappresentano quella che è l’opinione media sul titolo dei micro-chips.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.