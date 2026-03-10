Freccia rossa in forte calo su grafici finanziari con pile di monete in primo piano e sede Adecco sfocata sullo sfondo
Adecco - BorsaInside.com
👉 Inizia a investire con 0 Commissioni su Freedom24 🚀

Il 2025 si chiude con risultati in chiaroscuro per Adecco Group AG. Il colosso svizzero della somministrazione di lavoro ha annunciato un drastico taglio del dividendo annuale, ridotto del 60%, mentre gli utili hanno registrato una contrazione. A pesare sui conti è stata soprattutto la performance della divisione tecnologica Akkodis, che ha rallentato la redditività del gruppo.

Dividendo ridotto per accelerare la riduzione del debito

Adecco ha proposto agli azionisti un dividendo di 1 franco svizzero per azione, in netto calo rispetto ai 2,50 franchi distribuiti negli ultimi cinque anni. La scelta riflette una strategia finanziaria più prudente: il gruppo punta infatti a rafforzare il bilancio e a ridurre l’indebitamento.

Il debito netto si attesta a 2,3 miliardi di euro, con un rapporto debito netto/EBITDA pari a 2,4 volte. L’obiettivo dichiarato dal management è di portare questo indicatore a 1,5 volte o meno entro il 2027, migliorando così la solidità finanziaria della società.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Utili e margini in lieve flessione

Dal punto di vista operativo, il 2025 evidenzia una leggera contrazione della redditività:

  • Utile per azione rettificato: 2,37 euro (-7%)
  • EBITA rettificato: 693 milioni di euro (-2%)
  • Margine EBITA: 3,0%, in calo di 10 punti base
  • Flusso di cassa libero: 483 milioni di euro (contro 563 milioni nel 2024)

Nonostante queste pressioni sui margini, i ricavi complessivi sono rimasti stabili a 23,1 miliardi di euro, segnale di una domanda ancora resiliente nei servizi per il lavoro.

Akkodis frena la crescita

Il contributo più problematico è arrivato dalla divisione Akkodis, specializzata in ingegneria e tecnologia. I ricavi sono scesi del 4% su base organica, fermandosi a 3,35 miliardi di euro.

Due fattori hanno inciso in modo significativo:

  • la debolezza del settore automobilistico, uno dei principali mercati di riferimento;
  • una ristrutturazione in Germania, che ha comunque generato 58 milioni di euro di risparmi annualizzati.

Il margine EBITA della divisione è sceso al 4,1%, con un calo di 140 punti base, il peggior risultato tra tutte le unità del gruppo. Un dato lontano dall’obiettivo del management, che punta nel medio periodo a margini a doppia cifra.

L’amministratore delegato Denis Machuel ha sottolineato che la ristrutturazione in Germania è stata gestita con successo e che Akkodis sta progressivamente orientando il proprio business verso aerospazio e difesa, settori ritenuti più promettenti.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Andamento delle altre divisioni

Le altre aree del gruppo mostrano una dinamica più stabile:

  • LHH, la divisione dedicata ai servizi di sviluppo professionale e outplacement, ha registrato ricavi invariati a 1,32 miliardi di euro.
  • Il segmento Professional Recruitment Solutions ha invece subito una flessione del 6%.
  • La divisione principale Adecco, dedicata alla somministrazione di lavoro, ha mostrato una crescita organica del 2%, con ricavi pari a 18,49 miliardi di euro e un margine EBITA salito al 3,5%.

Sul fronte finanziario, il debito netto è sceso a 2,29 miliardi di euro, rispetto ai 2,48 miliardi registrati a fine 2024. Anche la politica di remunerazione degli azionisti è diventata più prudente: nel 2025 sono stati distribuiti 176 milioni di euro di dividendi, contro i 432 milioni dell’anno precedente.

Parallelamente, l’organico dei dipendenti corporate — esclusi i consulenti — è stato ridotto del 3% su base organica, in linea con le iniziative di efficienza operativa.

Strategia futura: efficienza e intelligenza artificiale

Guardando avanti, Adecco mantiene un obiettivo di margine EBITA compreso tra il 3% e il 6% lungo il ciclo economico, con l’ambizione di raggiungere la parte alta di questo intervallo in un contesto macroeconomico favorevole.

Un ruolo chiave nella strategia di crescita sarà giocato dall’innovazione tecnologica. Il gruppo prevede infatti che gli agenti di intelligenza artificiale supporteranno oltre il 50% dei ricavi della divisione Adecco entro la fine del 2026, contribuendo ad aumentare efficienza e produttività nei servizi di recruiting.

Secondo Machuel, la combinazione tra disciplina finanziaria, trasformazione digitale e riposizionamento di alcune attività rappresenta la base per riportare il gruppo su un percorso di crescita più solido nei prossimi anni.

Broker consigliato

Logo IQ Option
Regulated CySEC License 247/14
Deposito minimo 50€
✔️ Broker regolamentato
Conto di pratica Recensioni
  • Regulated CySEC License 247/14
  • Conto di pratica gratuito da 10.000€
  • Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati

Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore

Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Investi con Freedom24 senza commissioni
  • 📊 Idee di investimento degli analisti
    Titoli con rendimento medio potenziale fino al 16%
  • 🔒 Sicurezza e trasparenza
    i tuoi asset sono custoditi in conti separati
  • 💸 0 commissioni su azioni ed ETF
    per iniziare a investire in modo efficiente

Il capitale è a rischio.

👉 Scopri Freedom24

Novità da non perdere

Cambio GBP/USD previsioni 2026: cosa succederà alla Sterlina?
GBP USD
Cambio GBP/USD previsioni 2026: cosa succederà alla Sterlina?
Non solo Nvidia: i 6 titoli AI che potrebbero dominare il mercato nel 2026
Migliori Azioni AI 2026
Non solo Nvidia: i 6 titoli AI che potrebbero dominare il mercato nel 2026
Azioni Enel previsioni 2026: perchè restano da sovrappesare nel portafoglio?
Azioni da Comprare
Azioni Enel previsioni 2026: perchè restano da sovrappesare nel portafoglio?
Bitcoin 2026: previsioni di prezzo e scenari di mercato
BTC 2026
Bitcoin 2026: previsioni di prezzo e scenari di mercato
Oro previsioni 2026: dove arriverà? Target e analisi a confronto
Prezzo Oro
Oro previsioni 2026: dove arriverà? Target e analisi a confronto
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani

Migliori Piattaforme di Trading

Logo Dukascopy
Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Deposito minimo 100$
✔️ Broker regolamentato
APRI DEMO LIVE Recensioni
  • Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
  • Leva fino a 1:30
  • Protezione da Saldo Negativo

74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.

Logo eToro
Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Deposito minimo 50$
✔️ Broker regolamentato
Prova Demo Gratuita Recensioni
  • Trading online ETF - CRYPTO - CFD
  • Licenza: CySEC - FCA - ASIC
  • Copia i migliori trader del mondo

Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore

Logo IQ Option
Regulated CySEC License 247/14
Deposito minimo 50€
✔️ Broker regolamentato
Conto di pratica Recensioni
  • Regulated CySEC License 247/14
  • Conto di pratica gratuito da 10.000€
  • Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati

Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore

Logo Fineco
N.1 in Italia
Deposito minimo ZERO
✔️ Broker regolamentato
SCOPRI DI PIÙ Recensioni
  • N.1 in Italia
  • Regime Fiscale Amministrato
  • Buono Amazon fino a 15.000€

* Avviso di rischio *

Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Migliori Piattaforme di Trading

Logo Dukascopy
Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Deposito minimo 100$
✔️ Broker regolamentato
APRI DEMO LIVE Recensioni
  • Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
  • Leva fino a 1:30
  • Protezione da Saldo Negativo

74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.

Logo eToro
Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Deposito minimo 50$
✔️ Broker regolamentato
Prova Demo Gratuita Recensioni
  • Trading online ETF - CRYPTO - CFD
  • Licenza: CySEC - FCA - ASIC
  • Copia i migliori trader del mondo

Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore

Logo IQ Option
Regulated CySEC License 247/14
Deposito minimo 50€
✔️ Broker regolamentato
Conto di pratica Recensioni
  • Regulated CySEC License 247/14
  • Conto di pratica gratuito da 10.000€
  • Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati

Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore

Logo Fineco
N.1 in Italia
Deposito minimo ZERO
✔️ Broker regolamentato
SCOPRI DI PIÙ Recensioni
  • N.1 in Italia
  • Regime Fiscale Amministrato
  • Buono Amazon fino a 15.000€

* Avviso di rischio *

Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.