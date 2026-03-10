Adecco - BorsaInside.com

Il 2025 si chiude con risultati in chiaroscuro per Adecco Group AG. Il colosso svizzero della somministrazione di lavoro ha annunciato un drastico taglio del dividendo annuale, ridotto del 60%, mentre gli utili hanno registrato una contrazione. A pesare sui conti è stata soprattutto la performance della divisione tecnologica Akkodis, che ha rallentato la redditività del gruppo.

Dividendo ridotto per accelerare la riduzione del debito

Adecco ha proposto agli azionisti un dividendo di 1 franco svizzero per azione, in netto calo rispetto ai 2,50 franchi distribuiti negli ultimi cinque anni. La scelta riflette una strategia finanziaria più prudente: il gruppo punta infatti a rafforzare il bilancio e a ridurre l’indebitamento.

Il debito netto si attesta a 2,3 miliardi di euro, con un rapporto debito netto/EBITDA pari a 2,4 volte. L’obiettivo dichiarato dal management è di portare questo indicatore a 1,5 volte o meno entro il 2027, migliorando così la solidità finanziaria della società.

Utili e margini in lieve flessione

Dal punto di vista operativo, il 2025 evidenzia una leggera contrazione della redditività:

Utile per azione rettificato: 2,37 euro (-7%)

2,37 euro (-7%) EBITA rettificato: 693 milioni di euro (-2%)

693 milioni di euro (-2%) Margine EBITA: 3,0%, in calo di 10 punti base

3,0%, in calo di 10 punti base Flusso di cassa libero: 483 milioni di euro (contro 563 milioni nel 2024)

Nonostante queste pressioni sui margini, i ricavi complessivi sono rimasti stabili a 23,1 miliardi di euro, segnale di una domanda ancora resiliente nei servizi per il lavoro.

Akkodis frena la crescita

Il contributo più problematico è arrivato dalla divisione Akkodis, specializzata in ingegneria e tecnologia. I ricavi sono scesi del 4% su base organica, fermandosi a 3,35 miliardi di euro.

Due fattori hanno inciso in modo significativo:

la debolezza del settore automobilistico , uno dei principali mercati di riferimento;

, uno dei principali mercati di riferimento; una ristrutturazione in Germania, che ha comunque generato 58 milioni di euro di risparmi annualizzati.

Il margine EBITA della divisione è sceso al 4,1%, con un calo di 140 punti base, il peggior risultato tra tutte le unità del gruppo. Un dato lontano dall’obiettivo del management, che punta nel medio periodo a margini a doppia cifra.

L’amministratore delegato Denis Machuel ha sottolineato che la ristrutturazione in Germania è stata gestita con successo e che Akkodis sta progressivamente orientando il proprio business verso aerospazio e difesa, settori ritenuti più promettenti.

Andamento delle altre divisioni

Le altre aree del gruppo mostrano una dinamica più stabile:

LHH , la divisione dedicata ai servizi di sviluppo professionale e outplacement, ha registrato ricavi invariati a 1,32 miliardi di euro .

, la divisione dedicata ai servizi di sviluppo professionale e outplacement, ha registrato ricavi invariati a . Il segmento Professional Recruitment Solutions ha invece subito una flessione del 6% .

ha invece subito una flessione del . La divisione principale Adecco, dedicata alla somministrazione di lavoro, ha mostrato una crescita organica del 2%, con ricavi pari a 18,49 miliardi di euro e un margine EBITA salito al 3,5%.

Sul fronte finanziario, il debito netto è sceso a 2,29 miliardi di euro, rispetto ai 2,48 miliardi registrati a fine 2024. Anche la politica di remunerazione degli azionisti è diventata più prudente: nel 2025 sono stati distribuiti 176 milioni di euro di dividendi, contro i 432 milioni dell’anno precedente.

Parallelamente, l’organico dei dipendenti corporate — esclusi i consulenti — è stato ridotto del 3% su base organica, in linea con le iniziative di efficienza operativa.

Strategia futura: efficienza e intelligenza artificiale

Guardando avanti, Adecco mantiene un obiettivo di margine EBITA compreso tra il 3% e il 6% lungo il ciclo economico, con l’ambizione di raggiungere la parte alta di questo intervallo in un contesto macroeconomico favorevole.

Un ruolo chiave nella strategia di crescita sarà giocato dall’innovazione tecnologica. Il gruppo prevede infatti che gli agenti di intelligenza artificiale supporteranno oltre il 50% dei ricavi della divisione Adecco entro la fine del 2026, contribuendo ad aumentare efficienza e produttività nei servizi di recruiting.

Secondo Machuel, la combinazione tra disciplina finanziaria, trasformazione digitale e riposizionamento di alcune attività rappresenta la base per riportare il gruppo su un percorso di crescita più solido nei prossimi anni.

