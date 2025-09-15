Azioni Stellantis - BorsaInside.com

Le azioni Stellantis nella prima di ottava segnano un rialzo dell’1,5 per cento a 8,11 euro in un contesto generale che vede il Ftse Mib avanzare di un punto percentuale secco. Grazie alla progressione in atto oggi Stellantis consolida il segno verde accumulato nell’ultima settimana che è ora pari al 6,5 per cento. Dopo il leggero calo di venerdì, il colosso automotive sembra aver ripreso quel trend all’insegna del deciso rialzo che si era già imposto nella giornata di giovedì per effetto delle dichiarazioni rilasciate dal nuovo numero uno Filosa. Ad ogni modo il fatto che le azioni Stellantis si stiano tenendo sempre sopra quota 8 euro, è significativo di un miglioramento del sentiment di mercato sul titolo. Potrebbe quindi non essere un caso l’upgrade di rating e target price che la quotata italo-francese ha incassato proprio in questi ultimi giorni. A valutare positivamente le azioni Stellantis sono stati gli analisti italiani di Banca Akros.

Prima di vedere nel dettaglio, ricordiamo che ora sulle azioni Stellantis si può operare anche con il nuovo servizio di trading nazionale lanciato dal broker eToro. Tra le condizioni di questa funzionalità c’è l’assenza dei classici costi di conversione valutaria legati al conto.

📈 Maggiori informazioni sul trading nazionale del broker eToro (clicca qui)

Per Banca Akros le azioni Stellantis diventano da accumulare

La sorpresa implicita nella nuova raccomandazione che Banca Akros ha assegnato alle azioni Stellantis riguarda il rating. Dopo che nell’ultimo mese e mezzo sul titolo era stato tutto un susseguirsi di valutazioni neutrali, Banca Akros ha rotto gli indugi assegnando al titolo del colosso automotive rating accumulate ossia accumulare. Non siamo in presenza di una valutazione bullish, tuttavia non siamo neppure dinanzi al classico giudizio prudenziale che ultimamente aveva monopolizzato il punto di vista degli analisti. Le buone notizie arrivate da Banca Akros non si fermano però qui perchè lo stesso nuovo target price di 9,5 euro è decisamente più ampio delle quotazioni attuali. Il messaggio che è arrivato da Banca Akros è quindi così sintetizzabile: tornare ad accumulare azioni Stellantis perchè c’è un buon margine di upside sul titolo.

Ad “impreziosire” ancora di più la valutazione degli esperti di Banca Akros è il fatto che essa sia arrivata ad appena un mese di distanza dalla precedente view prudenziale. Ad agosto, infatti, gli stessi analisti si erano limitati a ribadire il rating neutral e il target price a 9 euro sul titolo automotive. In un mese, quindi, la prospettiva di questi esperti è migliorata. Questo potrebbe essere un segnale pert i trader.

Ma c’è dell’altro. Non solo la prospettiva di questi analisti è palesemente migliorata ma era davvero da tanto tempo che sulle azioni Stellantis non di vedeva un upgrade sia di rating che di target price. Nei mesi scorsi, infatti, la quotata aveva rimediato una lunga serie di tagli di prezzo obiettivo. Che la musica con Filosa stia davvero per cambiare? Per adesso i trader ci stanno solo speculando sopra in attesa di segnali chiari.

Profilo rischio-rendimento delle azioni Stellantis poco attraente?

Come sempre nel momento in cui si parla di report degli analisti non bisogna fossilizzarsi. Un’analisi per quanto positiva come quella di Banca Akros va sempre calata nel più ampio contesto dell’opinione prevalente. Ed è qui che tornano i punti interrogativi. UBS, ad esempio, facendo riferimento proprio alle dichiarazioni di Antonio Filosa, come visto il grande driver del recente rialzo sopra gli 8 euro, ha affermato che di certo si tratta di spunti che si possono ritenere positivi per il sentiment ma ha poi aggiunto che, al di là delle dichiarazioni, non ci sono vere notizie nelle sue parole.

Più nel dettaglio secondo gli analisti elvetici è vero che, come evidenziato dalle parole del manager, l’accelerazione della produzione di nuovi modelli da parte di Stellantis, andrà a sostenere sia i ricavi che la generazione di cassa, va sempre tenuto conto che i mercati europei e Usa sono molto competitivi e non sarà facile per Stellantis recuperare. Poi lo stoccata che forse fa più riflettere: la quota mercato di Stellantis sembra aver avviato una stabilizzazione e non un vero e proprio recupero reale.

Questa frase soprattutto pesa come un macigno ma mai quanto quello che è un pò il verdetto finale della valutazione di UBS: il profilo rischio-rendimento delle azioni Stellantis continua ad attrarre poco almeno nel breve termine.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità FP Markets 4.3/5 (1786) ✓ - 0.0 Spread in pip - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 4.7/5 (1714) ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX 4/5 (1520) ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 4.5/5 (282) ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita Attenzione: Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.