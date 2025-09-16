logo Ferrari e tastino "buy"
Azioni Ferrari - BorsaInside.com
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

La borsa di Milano ha aperto la seduta nel segno delle azioni Ferrari. +2% per la quotata di Maranello e vetta del Ftse Mib in un contesto generale in cui a dominare sono le vendite per effetto del nervosismo che, almeno per adesso, sembra caratterizzare il settore bancario (Monte dei Paschi e Mediobanca le peggiori). Ferrari quindi sta scrivendo una storia che non centra assolutamente nulla con quello che è l’andazzo generale della borsa nella seduta di oggi. E allora proprio perchè siamo dinanzi a questa situazione particolare, forse vale la pena dare un occhio più da vicino a quello che sta accadendo alla Rossa di Maranello. Tra l’altro, come emerge subito semplicemente guardando i grafici, il forte rialzo registrato dal titolo nella seduta di oggi va ad impattare anche sulla prestazione mensile della quotata che ora è positiva per il 4 per cento (+ 2 per cento invece il rialzo nel corso del 2025).

📈 Scopri il nuovo servizio di trading nazionale lanciato da broker eToro

Perchè è corsa a comprare azioni Ferrari?

Assodato che non è il sentiment a guidare le azioni Ferrari, vediamo subito cosa c’è dietro la netta tendenza all’acquisto che oggi è in atto sul titolo. Come spesso accade quando si parla di società quotate a spingere i trader sono le notizie relative a nuove valutazioni da parte degli analisti. In poche ore le azioni Ferrari hanno incassato ben due giudizi favorevoli che si vanno a sommare alla decisione assunta da Deutsche Bank a inizio settembre di alzare il rating sulla Rossa a buy. Se una valutazione positiva può essere considerata un caso isolato, tre rappresentano già un trend ben preciso soprattutto perchè si tratta delle tre in assoluto più recenti. Morale del discorso è palese che il posizionamento degli analisti rispetto alle azioni Ferrari stia migliorando negli ultimi tempi lasciandosi così alle spalle l’approccio più prudente di inizio agosto.

E allora vediamo nel dettaglio cosa hanno detto gli ultimi due analisti che hanno preso la parola sulle azioni Ferrari: Mediobanca e Berenberg. Piazzetta Cuccia aveva già una copertura in essere sulla Rossa e con la revisione operata ora ha praticamente migliorato sia il rating che il target price. Per Mediobanca le azioni Ferrari ora sono destinate a fare meglio del mercato (rating outperform) e soprattutto hanno lo spazio per poter salire ancora fino a 486 euro. Questo target price è decisamente più alto delle quotazioni attuali delle azioni Ferrari. Ne consegue che è presente un forte potenziale di upside.

Molto ottimismo traspare anche nella valutazione di Berenberg. In questo caso abbiamo a che fare con un giudizio nuovo di zecca. La copertura non è tanto diversa rispetto a quella di Mediobanca visto che a cambiare sono solo alcune sfumature (rating buy ossia comprare e target price a 484 euro).

Per completezza ricordiamo che a inizio settembre era stata Deutsche Bank ad esprimere molto ottimismo sulle azioni Ferrari alzando il rating a buy e il target price fino addirittura a 520 euro. In questo caso possiamo dire di avere a che fare con una valutazione super bullish sulle azioni Ferrari visto che i prezzi correnti della Rossa distano oltre 100 euro da quelli attuali e quindi è presente un potenziale di upside enorme.

Insomma abbiamo a che fare con un triplice messaggio di ottimismo sul titolo Ferrari che, considerando quello che è l’andamento odierno della quotata, i trader sembrano proprio aver colto.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità
FP Markets FP Markets
4.6/5 (2325)
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
Dukascopy Dukascopy
4.8/5 (366)
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
iFOREX iFOREX
4.2/5 (1527)
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
eToro eToro
4.6/5 (1751)
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita
Attenzione:

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti 
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7

74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider

Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
X100
Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
BTC 2025
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Prezzo Oro
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
  • 0.0 Spread in pip
  • Piattaforme di trading avanzate
  • Prezzi DMA su IRESS
* Avviso di rischio
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
APRI DEMO LIVE Recensioni
  • Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
  • Leva fino a 1:30
  • Protezione da Saldo Negativo
* Avviso di rischio
Deposito minimo 100 USD
Broker regolamentato
DEMO 5000$ Recensioni
  • ✔️ Oltre 750 CFD disponibili
  • ✔️ Leva fino a 30: 1
  • ✔️ Fai trading 7 giorni su 7
* Avviso di rischio
Deposito minimo 50$
Broker regolamentato
Prova Demo Gratuita Recensioni
  • Trading online ETF CRYPTO CFD
  • Licenza: CySEC FCA ASIC
  • Copia i migliori trader del mondo
* Avviso di rischio
Attenzione:

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità
FP Markets FP Markets
4.8/5 (438)
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
Dukascopy Dukascopy
4.1/5 (1674)
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
iFOREX iFOREX
3.6/5 (2270)
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
eToro eToro
4.3/5 (2463)
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita
Attenzione:

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.