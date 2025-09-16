La borsa di Milano ha aperto la seduta nel segno delle azioni Ferrari. +2% per la quotata di Maranello e vetta del Ftse Mib in un contesto generale in cui a dominare sono le vendite per effetto del nervosismo che, almeno per adesso, sembra caratterizzare il settore bancario (Monte dei Paschi e Mediobanca le peggiori). Ferrari quindi sta scrivendo una storia che non centra assolutamente nulla con quello che è l’andazzo generale della borsa nella seduta di oggi. E allora proprio perchè siamo dinanzi a questa situazione particolare, forse vale la pena dare un occhio più da vicino a quello che sta accadendo alla Rossa di Maranello. Tra l’altro, come emerge subito semplicemente guardando i grafici, il forte rialzo registrato dal titolo nella seduta di oggi va ad impattare anche sulla prestazione mensile della quotata che ora è positiva per il 4 per cento (+ 2 per cento invece il rialzo nel corso del 2025).
Perchè è corsa a comprare azioni Ferrari?
Assodato che non è il sentiment a guidare le azioni Ferrari, vediamo subito cosa c’è dietro la netta tendenza all’acquisto che oggi è in atto sul titolo. Come spesso accade quando si parla di società quotate a spingere i trader sono le notizie relative a nuove valutazioni da parte degli analisti. In poche ore le azioni Ferrari hanno incassato ben due giudizi favorevoli che si vanno a sommare alla decisione assunta da Deutsche Bank a inizio settembre di alzare il rating sulla Rossa a buy. Se una valutazione positiva può essere considerata un caso isolato, tre rappresentano già un trend ben preciso soprattutto perchè si tratta delle tre in assoluto più recenti. Morale del discorso è palese che il posizionamento degli analisti rispetto alle azioni Ferrari stia migliorando negli ultimi tempi lasciandosi così alle spalle l’approccio più prudente di inizio agosto.
E allora vediamo nel dettaglio cosa hanno detto gli ultimi due analisti che hanno preso la parola sulle azioni Ferrari: Mediobanca e Berenberg. Piazzetta Cuccia aveva già una copertura in essere sulla Rossa e con la revisione operata ora ha praticamente migliorato sia il rating che il target price. Per Mediobanca le azioni Ferrari ora sono destinate a fare meglio del mercato (rating outperform) e soprattutto hanno lo spazio per poter salire ancora fino a 486 euro. Questo target price è decisamente più alto delle quotazioni attuali delle azioni Ferrari. Ne consegue che è presente un forte potenziale di upside.
Molto ottimismo traspare anche nella valutazione di Berenberg. In questo caso abbiamo a che fare con un giudizio nuovo di zecca. La copertura non è tanto diversa rispetto a quella di Mediobanca visto che a cambiare sono solo alcune sfumature (rating buy ossia comprare e target price a 484 euro).
Per completezza ricordiamo che a inizio settembre era stata Deutsche Bank ad esprimere molto ottimismo sulle azioni Ferrari alzando il rating a buy e il target price fino addirittura a 520 euro. In questo caso possiamo dire di avere a che fare con una valutazione super bullish sulle azioni Ferrari visto che i prezzi correnti della Rossa distano oltre 100 euro da quelli attuali e quindi è presente un potenziale di upside enorme.
Insomma abbiamo a che fare con un triplice messaggio di ottimismo sul titolo Ferrari che, considerando quello che è l’andamento odierno della quotata, i trader sembrano proprio aver colto.
