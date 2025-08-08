Nuove quotazioni su Borsa Italiana - BorsaInside.com

Quella di oggi è una giornata all’insegna delle nuove quotazioni su Borsa Italiana. A debuttare a partire dalle ore 9 su alcuni indici secondari di Piazza Affari sono state Vinext e Rino Petino. Probabilmente l’evento è stato seguito solo dagli addetti ai lavori vito che non stiamo parlando di due big del Ftse Mib (entrambe le quotate sono sbarcate sul paniere Euronext Growth Milan che raggruppa le PMI dinamiche e competitive), tuttavia quello che è accaduto fin dai primi minuti di scambi dei due titoli dovrebbe interessare tutti perchè la dimostrazione di cosa spesso avviene in borsa quando ci si trova dinanzi a nuove quotate. In pratica i due titoli che, come vedremo tra poco, appartengono a settori che non centrano niente tra di loro, sono entrambi bloccati da Borsa Italiana per eccesso di rialzo. A causa dei forti acquisti che hanno accolto le due quotate fin dal primo minuto di scambi, non è stato possibile “fare prezzo” e da qui la sospensione decisa dalle autorità di borsa.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa sta accadendo proprio mentre è in corso la redazione dell’articolo.

Le azioni Vinext erano state collocate a 2 euro

Il titolo Vinext non riesce a fare prezzo per eccesso di rialzo nel giorno in cui ha avuto inizio la sua quotazione a Piazza Affari. Ricordiamo che le azioni della società attiva nel segmento di mercato della ricerca, produzione e commercializzazione di prodotti e macchinari per il settore vinicolo e della birra, erano state collocate a 2 euro, con una conseguente market cap iniziale pari a 5,2 milioni di euro che saliva fino a 5,6 milioni di euro tenendo anche conto delle azioni a voto plurimo.

Le azioni Rino Petino collocate a 3 euro

Situazione molto simile anche per le azioni Rino Petino. Pure in questo caso, infatti, il titolo non sta riuscendo a fare prezzo per eccesso di rialzo nella sessione con cui ha preso il via sua quotazione su Borsa Italiana. Rino Petino è una società attiva nei settori B2B e B2C dell’abbigliamento, degli accessori e degli articoli sportivi.

Identificata con codice ISIN IT0005663429 sul paniere EGM, presenta un lotto minimo di negoziazione è pari a 500 azioni. Già prima dello sbarco in borsa di oggi era stato stabilito che non sarebbe stato consentito l’inserimento di ordini al meglio, cioè senza indicazione di prezzo, al fine di garantire una maggiore stabilità e trasparenza durante le prime fasi di contrattazione.

L’ammissione al listino di Rino Petino è avvenuta a seguito del collocamento di 300.000 azioni ordinarie, derivanti da un aumento di capitale a servizio dell’IPO, con un prezzo di collocamento di 3 euro per azione. La raccolta complessiva si è attestata a 0,9 milioni di euro.

Al momento dello sbarco in borsa, il capitale sociale della neo-quotata risultava essere così formato:

3.000.000 azioni ordinarie

300.000 azioni a voto plurimo

La capitalizzazione al momento della partenza degli scambi risultava pari a 9 milioni di euro, salendo poi fino a 9,9 milioni se vengono anche considerate le azioni a voto plurimo. Il flottante è invece pari a 10 per cento del capitale sociale.

Da evidenziare che l’operazione che ha condotto allo sbarco in borsa di Rino Petino ha previsto anche il rilascio di 300.000 warrant nel rapporto di 1 warrant per ogni azione ordinaria sottoscritta. I warrant erano stati attribuiti gratuitamente agli investitori che avevano artecipato al collocamento.Nel processo di quotazione, Rino Petino si è avvalsa del supporto di KT&Partners, con il ruolo di Equity Provider e di MiT Sim, che ha agito in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist

La corsa massiccia a comprare azioni è tipica delle neo-quotata e spesso conduce proprio all’impossibilità per i titoli convolti di fare prezzo. In genere, nel giro di pochi giorni, la situazione tende poi a normalizzarsi.

