C’è un bel pò di movimento sull’indice Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana nella prima di ottava. Dinamicità sia per quello che riguarda le variazioni di prezzo di alcuni titoli e sia per quanto riguarda alcune operazioni che si stanno profilando all’orizzonte. Tutto ruota attorno al titolo Ambromobiliare che scalda l’indice EGM con un rialzo di oltre 8 punti percentuali a quota 1 euro portando l’apprezzamento registrato nell’ultimo mese all’1,5 per cento e riducendo il rosso dell’ultimo anno al 3 per cento.

Il movimento registrato da questo titolo è ispirato dalla conclusione di una serie di accordi con i soci di Mit e 4Aim Sicaf aventi ad oggetto l’esecuzione di un’operazione di integrazione tra le tre società il cui obiettivo sarà la creazione un gruppo indipendente nella consulenza alle PMI. Una svolta epocale, quindi, che gli investitori stanno accogliendo molto positivamente se si guarda all’andamento delle azioni AMB in borsa.

E allora vediamo nello specifico di cosa si tratta e quali sono i dettagli operati dell’operazione.

Cosa prevede l’integrazione Ambromobiliare – MIT SIM e 4AIM?

La notizia è che Ambromobiliare ha raggiunto accordi vincolanti con alcuni soci di MIT SIM e 4AIM Sicaf per dare vita a un’operazione di integrazione che porterà alla nascita di un gruppo indipendente specializzato nella consulenza finanziaria e nel supporto ai processi di quotazione e post-listing delle piccole e medie imprese italiane.

Lato tecnico, il progetto prevede il conferimento in natura da parte dei soci di MIT e 4AIM delle rispettive partecipazioni, pari a circa 56,8% e 56,2% dei capitali sociali, in Ambromobiliare, a fronte di due aumenti di capitale riservati per un valore complessivo di 14,6 milioni di euro. Nell’ambito di queste operazioni di ricapitalizzazione saranno emesse 6,1 milioni di nuove azioni ordinarie e 900.000 azioni speciali prive di diritto di voto ma con pari diritti economici. Queste ultime potranno essere convertite in azioni ordinarie in caso di operazioni straordinarie o di offerta pubblica di acquisto.

Attraverso l’integrazione sarà possibile valorizzare le competenze complementari delle tre realtà: Ambromobiliare opererà come competence center, con un ruolo di coordinamento e analisi tramite il proprio Ufficio Studi, mentre MIT SIM continuerà a focalizzarsi sull’attività di intermediazione mobiliare e 4AIM sul supporto ai processi di investimento e quotazione delle PMI. La governance del nuovo gruppo sarà riorganizzata con l’introduzione di un sistema monistico.

Quale sarà la valutazione della maxi operazione di integrazione

La valutazione economica delle partecipazioni prevede per le azioni MIT SIM un valore di 5,95 euro per titolo, per le azioni 4AIM di categoria 1 di 178 euro, e per quelle di categoria 2 di 252 euro. Il perfezionamento dell’operazione è subordinato a una serie di condizioni sospensive, tra cui l’approvazione dell’assemblea di Ambromobiliare, l’autorizzazione della Banca d’Italia e infine l’adozione del nuovo statuto societario.

Una volta completato il processo, Ambromobiliare lancerà offerte pubbliche obbligatorie di scambio sulle azioni residue di MIT SIM e 4AIM, consolidando così la struttura del nuovo gruppo.

Come messo in evidenza dal presidente del Consiglio di Amministrazione di Ambromobiliare Alberto Gustavo Franceschini Weiss, l’integrazione tra le tre realtà dell’EGM di Borsa Italiana si può considerare un passaggio strategico nell’ottica della creazione di un soggetto indipendente e specializzato, in grado di diventare il punto di riferimento per le PMI italiane nell’accesso al mercato dei capitali e nella generazione di valore per gli azionisti.

La situazione tecnica delle azioni Ambromobiliare

Il forte balzo in avanti messo a segno dalle azioni Ambromobiliare nella seduta di oggi ha movimentato il quadro tecnico del titolo. Ora non è da escludere che possa essere insidiata anche la resistenza a quota 1,05 euro essendo stato raggiunto un massimo intraday a 1,04 euro. Se la resistenza più prossima dovesse cedere i prezzi potrebbero allungare ancora fino a 1,35 euro. Il primo livello di supporto, al contrario, è sempre più lontano e questo potrebbe essere il segnale della prosecuzione del trend al rialzo.

