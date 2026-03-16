Azioni AVIO - BorsaInside.com

Prosegue anche oggi il tentativo di recupero sulle azioni Avio, che anche nella seduta odierna si muovono in territorio positivo confermando il rimbalzo avviato nella sessione di venerdì. A metà mattinata, il titolo del gruppo aerospaziale italiano guadagna circa il 2,2% salendo a 37,3 euro, tra le migliori performance della giornata.

Il movimento odierno consolida il recupero iniziato venerdì scorso, dopo la brusca correzione registrata nella seduta di giovedì, quando il titolo aveva chiuso a 33,8 euro. Quella giornata aveva segnato uno scivolone improvviso per il titolo, nonostante i dati societari pubblicati fossero stati complessivamente positivi.

Il mercato, infatti, aveva reagito con vendite prevalentemente tattiche e di breve periodo, probabilmente legate a prese di profitto dopo il forte rally che aveva caratterizzato i mesi precedenti. Proprio per questo motivo molti investitori hanno interpretato la correzione come una possibile opportunità di ingresso, dando avvio al rimbalzo che si sta sviluppando in questi giorni.

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Guardando al quadro più ampio, la dinamica delle quotazioni resta comunque molto positiva. Nell’ultimo mese il titolo Avio è salito di circa l’8%, mentre su base annua la performance diventa decisamente più impressionante: il guadagno supera infatti il 134%.

Numeri che testimoniano il forte interesse del mercato verso il gruppo attivo nei sistemi di propulsione spaziale.

Il brusco scivolone di Avio dopo i conti 2025

Il calo registrato giovedì aveva sorpreso parte del mercato perché era arrivato all’indomani della pubblicazione dei risultati 2025, che nel complesso hanno mostrato un quadro finanziario piuttosto solido.

Nel dettaglio, Avio ha chiuso l’esercizio con indicatori economici in crescita significativa. L’Ebitda reported ha registrato un aumento del 25% raggiungendo 32,3 milioni di euro, mentre l’Ebit reported è salito del 43% a 12 milioni di euro.

Ancora più marcata la crescita degli indicatori adjusted. L’Ebitda adjusted ha segnato un incremento del 30,8% arrivando a 34,8 milioni, mentre l’Ebit adjusted ha registrato un balzo del 58,3% raggiungendo 14,5 milioni di euro.

Tra gli elementi più rilevanti dei risultati è spiccato anche l’andamento del portafoglio ordini, che ha raggiunto livelli record. Il backlog del gruppo è infatti salito del 25,6% arrivando a 2,16 miliardi di euro, mentre nel corso del 2025 gli ordini raccolti hanno superato la soglia di un miliardo di euro.

Dal punto di vista finanziario, la posizione finanziaria netta di Avio si è attestata a 591,7 milioni di euro, sostenuta anche dai proventi derivanti dall’aumento di capitale da 400 milioni realizzato nel corso dell’anno. L’operazione ha rafforzato la struttura patrimoniale della società e ha creato le basi per ulteriori sviluppi industriali nel 2026.

Il consiglio di amministrazione ha inoltre proposto un dividendo pari a 0,14846 euro per azione, leggermente superiore rispetto a quello distribuito nell’esercizio precedente.

Guidance 2026 e prospettive industriali

Nel corso della presentazione dei conti, il management guidato dall’amministratore delegato Giulio Ranzo ha fornito anche le indicazioni sulle prospettive per l’esercizio in corso.

Per il 2026, Avio prevede ricavi compresi tra 560 e 590 milioni di euro, mentre l’utile netto dovrebbe collocarsi in un intervallo compreso tra 8 e 13 milioni di euro.

Sul fronte della redditività operativa, la società stima un Ebitda reported tra 27 e 35 milioni, mentre l’Ebitda adjusted dovrebbe posizionarsi tra 29 e 37 milioni di euro.

Il portafoglio ordini è previsto in un range compreso tra 2 e 2,1 miliardi di euro, confermando quindi la solidità della pipeline commerciale. In particolare, un contributo importante potrebbe arrivare dai memorandum d’intesa siglati con grandi gruppi del settore della difesa e dello spazio come Lockheed Martin e Raytheon.

Secondo il management, il 2025 ha rappresentato un anno di consolidamento dei risultati e di svolta strategica per il gruppo. L’azienda è infatti impegnata nello sviluppo di nuovi programmi di propulsione spaziale e nel rafforzamento delle collaborazioni industriali internazionali.

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Nuovi target price dagli analisti

All’indomani della pubblicazione dei conti sono arrivate anche nuove indicazioni da parte degli analisti, che hanno aggiornato le proprie valutazioni sul titolo Avio.

In particolare, Equita Sim ha confermato la raccomandazione buy sul titolo e ha alzato il target price a 42 euro per azione.

Indicazioni simili sono arrivate anche da Intermonte, che ha rivisto al rialzo il proprio prezzo obiettivo sempre a 42 euro, mantenendo però una raccomandazione outperform da tempo in essere (farà meglio del settore di riferimento).

Le revisioni degli analisti riflettono una lettura positiva dei risultati finanziari e una maggiore visibilità sulle prospettive industriali del gruppo, soprattutto grazie allo sviluppo di nuovi programmi tecnologici e alla crescita della pipeline ordini.

Alla luce delle nuove valutazioni, il rimbalzo avviato dal titolo nelle ultime due sedute viene interpretato da diversi operatori come un tentativo di riassorbire la correzione tecnica della scorsa settimana.

Con i prezzi tornati sopra quota 37 euro, il mercato guarda ora alle prossime resistenze per capire se il recupero potrà proseguire nelle prossime settimane o se il titolo entrerà in una fase di consolidamento dopo la forte corsa degli ultimi dodici mesi.

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