Con un ribasso del 2,9 per cento le azioni Banca Generali fanno decisamente peggio di un Ftse Mib che, a cause dei numerosi rossi presenti, sta lasciando sul parterre l’1,6 per cento. Il titolo della quotata attiva nel risparmio gestito passa di mano a 56,55 euro portando all’1,5 per cento il passivo accumulato nell’ultimo mese. L’inizio del nuovo anno non è stato particolarmente clemente con la quotata del risparmio gestito che in poche settimane ha perso circa 2 punti percentuali. Una situazione che non deve però destare alcun allarme perchè, come si può constatare esaminando i grafici di borsa, le azioni Banca Generali sono state sulla cresta dell’onda a partire dalla metà di ottobre quando i valori hanno iniziato a descrivere una curva al rialzo.

Unendo i pezzi ad emergere è la classica situazione da prese di profitto dopo un prolungato movimento rialzista. Nella fattispecie della seduta di borsa di oggi, tutto agevolato dal sentiment negativo che caratterizza Piazza Affari per effetto della tensione tra Usa e Unione Europea sulla Groenlandia. La crisi provocata dalle reazioni europee alle pretese di Trump e dalla successiva decisione di quest’ultimo di imporre dazi ai paesi europei poco concilianti, sta causando il crollo delle borse europee, compresa Piazza Affari.

Assodato quindi che è il contesto di fondo ad agevolare il forte rosso di Banca Generali, va però messo in evidenza che c’è anche un altro fattore alla base delle vendite sulla quotata del risparmio gestito. Un driver decisamente più domestico: la sonora bocciatura arrivata dagli analisti di Kepler Cheuvreux.

Per Kepler Cheuvreux le azioni Banca Generali non sono più da comprare

A pesare sull’andamento delle azioni Banca Generali nella seduta di oggi è il taglio di rating da parte di Kepler Cheuvreux. Gli esperti hanno modificato la raccomandazione passando dal precedente buy a hold ossia da comprare a mantenere.

Nonostante il downgrade, gli analisti hanno invece rivisto al rialzo il target price, portandolo da 59 a 60 euro per azione nell’ambito di una valutazione più equilibrata sul potenziale di medio termine. La decisione riflette un approccio prudente, legato a fattori di mercato e alle prospettive di crescita del settore wealth management, pur riconoscendo la solidità dei fondamentali della quotata del risparmio gestito.

Come si può vedere dall’andamento in borsa, le azioni Banca Generali stanno reagendo con vendite forti come è logico che sia nel momento una view bullish diventa prudenziale. Attenzione però a non farsi sfuggire il fatto che il target price resta comunque più alto delle quotazioni attuali e che quindi Banca Generali sembra mantenere leggeri margini di apprezzamento potenziale.

Rispetto alla media delle valutazioni sul titolo, il posizionamento di Kepler Cheuvreux è peggiore per quello che riguarda il rating (la valutazione media sul titolo è buy e sono ben quattro gli analisti che dicono di comprare) mentre per quello che riguarda target price è migliore (il prezzo obiettivo medio sulla quotata è 57,5 euro).

