Le azioni Borgosesia stanno mettendo a segno un rally del 18,6% a quota 0,70 euro, portando la progressione dell’ultimo mese al 25%. Un’accelerazione improvvisa, che ha riportato il titolo sotto i riflettori degli investitori dopo una fase di scambi più contenuti. Il driver è chiaro: il lancio di un’OPA volontaria totalitaria finalizzata al delisting da Piazza Affari.

Il mercato si è immediatamente allineato al prezzo dell’offerta, fissato a 0,71 euro per azione, con un premio significativo rispetto alle quotazioni precedenti l’annuncio. Il movimento è tipico in presenza di operazioni straordinarie di questo tipo: il titolo tende a convergere verso il corrispettivo proposto, incorporando il premio e scontando la probabilità di successo dell’operazione.

La reazione è stata tanto più marcata perché il prezzo offerto incorpora un premio del 20,3% rispetto al valore ufficiale registrato il 16 febbraio 2026 (0,59 euro) e del 27,7% rispetto alla media ponderata dell’ultimo mese. Un differenziale che ha reso l’offerta immediatamente attrattiva per il mercato, innescando acquisti speculativi e riallineamento tecnico.

I termini dell’OPA su Borgosesia: struttura e condizioni

L’offerta è promossa da Alba S.r.l., veicolo societario controllato da ISA – Istituto Atesino di Sviluppo, holding storica con una presenza consolidata nel Nord Italia e un profilo di investitore di lungo periodo.

L’OPA ha natura volontaria e totalitaria e riguarda l’intero capitale sociale di Borgosesia, società attiva negli investimenti in asset alternativi e nella gestione e valorizzazione di portafogli immobiliari e crediti. L’obiettivo dichiarato è chiaro: procedere alla revoca delle azioni dalle negoziazioni su Euronext Milan e riportare la società in un contesto non quotato, garantendole maggiore flessibilità gestionale e organizzativa.

Il corrispettivo unitario è pari a 0,71 euro per azione, cum dividendo, quindi inclusivo di eventuali cedole ordinarie o straordinarie. In caso di adesione integrale, l’esborso massimo stimato è di circa 33,9 milioni di euro, che Alba finanzierà tramite risorse proprie di equity garantite dai soci.

L’efficacia dell’operazione è subordinata al raggiungimento di una soglia minima di adesione pari ad almeno il 66,67% del capitale sociale, oltre all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari, incluse quelle della Banca d’Italia e l’eventuale nulla osta ai sensi della normativa Golden Power. Si tratta quindi di un’operazione strutturata, ma con condizioni realistiche alla luce dell’assetto azionario già definito.

Assetto dell’offerente e impegni già sottoscritti

Uno degli elementi che rafforza la credibilità dell’OPA è la presenza di un accordo quadro tra i principali investitori. Oltre a ISA, nel capitale di Alba entreranno Preto, Carlo Tassara International e Sofia Holding. Entro il 25 febbraio 2026, la compagine dell’offerente sarà così articolata: ISA e Preto con il 40% ciascuna, mentre Carlo Tassara International e Sofia Holding deterranno il 10% a testa.

Le Parti dell’Accordo si sono già impegnate a conferire in adesione all’offerta le proprie partecipazioni in Borgosesia, che complessivamente rappresentano il 49,6% del capitale sociale. Questo dato è cruciale: significa che quasi metà del capitale è già sostanzialmente vincolato all’OPA, riducendo in modo significativo l’incertezza sul raggiungimento della soglia minima del 66,67%.Per il mercato si tratta di un aspetto determinante. La probabilità di successo dell’operazione appare elevata e il differenziale residuo tra prezzo di mercato e prezzo d’offerta si riduce rapidamente. Inoltre, qualora il delisting non fosse raggiunto direttamente tramite l’OPA, l’offerente ha già indicato l’intenzione di perseguirlo attraverso una fusione per incorporazione di Borgosesia in Alba S.r.l., ulteriore segnale di determinazione strategica.

Perché il delisting? Implicazioni per gli investitori

La finalità dell’operazione è esplicita: ritirare Borgosesia dal mercato regolamentato per operare in un contesto non quotato. Per una società attiva in asset alternativi e operazioni immobiliari, la permanenza in borsa può comportare costi, rigidità e obblighi informativi che limitano la flessibilità operativa. In un contesto privato, invece, la governance può essere più snella e le decisioni strategiche più rapide, soprattutto in ambiti che richiedono orizzonti temporali lunghi e gestione attiva del portafoglio.

Dal punto di vista degli azionisti di minoranza, l’OPA rappresenta un’opportunità di monetizzazione immediata con premio. Il rally del 18,6% in atto mentre è in corso la redazione dell’articolo riflette proprio questa dinamica: il mercato sta scontando la possibilità di uscire a un prezzo superiore rispetto alle quotazioni precedenti.

Tuttavia, in operazioni di delisting, la valutazione finale dipende ovviamente dalla percentuale di adesioni. Se l’offerente supererà le soglie previste per lo squeeze-out, gli azionisti residui potrebbero essere obbligati a cedere le azioni. In caso contrario, si aprirebbe uno scenario di flottante molto ridotto, con possibile perdita di liquidità.

Per ora quello che possiamo dire è che il rally appare coerente con la struttura dell’operazione e con il premio offerto. Il titolo si è rapidamente avvicinato a 0,71 euro, segnale che il mercato attribuisce un’alta probabilità di successo all’OPA.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

