Azioni Campari in rialzo dell’1,8 per cento sopra ai 6 euro nella seconda seduta della settimana. Il titolo del settore beverage sta performando decisamente meglio di un Ftse Mib che guadagna lo 0,6 per cento ma soprattutto, grazie proprio alla forte progressione in avanti, porta al 5 per cento la progressione messa a segno nell’ultima settimana e al 2 per cento quella mese su mese. Parziali “consolazioni” per una quotata che da inizio anno resta però in calo di oltre un punto percentuale e mezzo.

Nel trend di Campari si può vedere quello classico di un titolo riscoperto solo ultimamente dopo mesi difficili. E infatti, focalizzando l’attenzione solo sulla dinamica degli ultimi giorni, balza subito all’occhio il fatto che, con il verde odierno, Campari abbia messo in fila ben tre sedute consecutive all’insegna del rialzo. Un cambio di passo che oggi trova sostegno nel giudizio positivo incassato dagli analisti di Barclays. Proprio oggi gli esperti inglesi hanno infatti aumentato sia il rating che il target price sulla quotata milanese. Un doppio assist rialzista che, evidentemente, non è sfuggito dagli investitori.

Per Barclays le azioni Campari sono da sovrappesare

Gli analisti di Barclays hanno alzato il rating sulle azioni Campari a overweight portando il target price dal precedente 6,1 al nuovo 7,9 euro. La valutazione configura una view bullish sul titolo in quanto il rating assegnato implica il consiglio di sovrappesare il titolo nel proprio portafoglio di investimento mentre il prezzo obiettivo, essendo molto più alto dei valori correnti della quotata, implica un buon potenziale di upside.

L’upgrade di Barclays rompe quella che, ultimamente, è stata la vulgata dominante sulle azioni Campari. Nelle scorse settimane, infatti, sia Intesa Sanpaolo che Deutsche Bank avevano ribadito la loro view prudenziale sul titolo beverage. In particolare gli esperti italiani avevano confermato il rating neutrale da tempo in essere alzando il prezzo obiettivo a 6,2 euro mentre quelli tedeschi avevano reiterato la raccomandazione hold con target price alzato a 6,2 euro. Due valutazioni perfettamente in linea tra loro non solo per il prezzo obiettivo identico (e con scarso potenziale di upside visti gli attuali prezzi di Campari) ma anche per la raccomandazione implicita che, senza fare tanti giri di parole, è quella di limitarsi a mantenere in portafoglio il titolo Campari.

Upside medio del 14% sulle azioni Campari

Fin qui abbiamo visto cosa dicono singoli analisti in merito alle prospettive di Campari. Può però essere utile anche dare uno sguardo alle medie. A inizio dicembre risultano essere attive venti coperture sul titolo beverage. Tra queste ci sono ben dodici hold (mantenere) e solo quattro buy (comprare). Il peso delle valutazioni bullish è però annullato dalla presenza di due indicazioni sell (vendere). Per quello che riguarda il target price medio siamo sui 6,7 euro, valore che, ai prezzi correnti di Campari, implica un upside potenziale del 14 per cento.

Praticamente la media degli analisti che coprono Campari la pensa come Deutsche Bank e Mediobanca. In questo contesto la valutazione rilasciata da Barclays è decisamente più ottimistica.

